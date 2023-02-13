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Доставка продуктов из супермаркета: новый потребительский тренд

Супермаркеты со своей службой доставки продуктов на дом – относительно молодой, но быстро набирающий популярность тренд среди потребителей.

Лидером спроса в данном направлении остается Москва – треть москвичей пользуются доставкой продуктов, как минимум, раз в месяц, а каждый двадцатый житель столицы делает это каждый день. Около половины активных сторонников дистанционного шопинга не планируют возвращаться к обычному формату покупок в обозримом будущем. 

Как отмечают покупатели, на практике проверившие возможности дистанционного шопинга, доставка продуктов является удобной альтернативой «традиционным» походам в магазины. Как правило, в числе основных плюсов отмечают:

·        Экономию времени. В среднем заказ продуктов с доставкой экономит от 30 до 120 минут.

·        Экономию денег. Возможность внимательно сравнить ассортимент и акции позволяет снизить средний продуктовый чек на 20-30%.

·        Экономию сил. Почти все активные пользователи сервисов доставки отмечают экономию энергию, особенно, если покупка продуктов приходится на период после основной работы. Это особенно актуально в контексте тяжелых товаров – круп, картофеля и других овощей.  

·        Точное время доставки. Слаженная работа сборщиков и курьеров позволяет точно и быстро формировать заказы для доставки в удобное для заказчика время. 

·        Возможность пользоваться специальными предложениями и бонусами.

Вместе с тем сервисы доставки продуктов, запущенные крупными сетями гипермаркетов, рассчитаны на широкую аудиторию – они просты в использовании и общедоступны.  

Поэтому можно предположить, что тенденция роста числа постоянных пользователей тематических сайтов и приложений доставки будет расти. В случае с федеральными сетями поставщиков не исключена активная экспансия региональных рынков.

Какие продукты заказывают чаще всего?

Наиболее востребованная категория продуктов, которые чаще других заказывают с доставкой – это мясо, курица и рыба. Вторая популярная категория – полуфабрикаты и «заморозка». Замыкает тройку лидеров – молочная продукция. На четвертом месте – крупы и бакалея, а на пятом – фрукты и овощи  

Одно из направлений, которое пока не входит в список лидеров, но становится все популярнее – продукты для здорового питания.

В числе относительно непопулярной продукции – напитки. Замыкают рейтинг кондитерские изделия. Как показывает практика, в дистанционном формате из супермаркетов на постоянной основе сладости и пирожные заказывают всего 2-3% потребителей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных