Доставка продуктов из супермаркета: новый потребительский тренд
Супермаркеты со своей службой доставки продуктов на дом – относительно молодой, но быстро набирающий популярность тренд среди потребителей.
Лидером спроса в данном направлении остается Москва – треть москвичей пользуются доставкой продуктов, как минимум, раз в месяц, а каждый двадцатый житель столицы делает это каждый день. Около половины активных сторонников дистанционного шопинга не планируют возвращаться к обычному формату покупок в обозримом будущем.
Как отмечают покупатели, на практике проверившие возможности дистанционного шопинга, доставка продуктов является удобной альтернативой «традиционным» походам в магазины. Как правило, в числе основных плюсов отмечают:
· Экономию времени. В среднем заказ продуктов с доставкой экономит от 30 до 120 минут.
· Экономию денег. Возможность внимательно сравнить ассортимент и акции позволяет снизить средний продуктовый чек на 20-30%.
· Экономию сил. Почти все активные пользователи сервисов доставки отмечают экономию энергию, особенно, если покупка продуктов приходится на период после основной работы. Это особенно актуально в контексте тяжелых товаров – круп, картофеля и других овощей.
· Точное время доставки. Слаженная работа сборщиков и курьеров позволяет точно и быстро формировать заказы для доставки в удобное для заказчика время.
· Возможность пользоваться специальными предложениями и бонусами.
Вместе с тем сервисы доставки продуктов, запущенные крупными сетями гипермаркетов, рассчитаны на широкую аудиторию – они просты в использовании и общедоступны.
Поэтому можно предположить, что тенденция роста числа постоянных пользователей тематических сайтов и приложений доставки будет расти. В случае с федеральными сетями поставщиков не исключена активная экспансия региональных рынков.
Какие продукты заказывают чаще всего?
Наиболее востребованная категория продуктов, которые чаще других заказывают с доставкой – это мясо, курица и рыба. Вторая популярная категория – полуфабрикаты и «заморозка». Замыкает тройку лидеров – молочная продукция. На четвертом месте – крупы и бакалея, а на пятом – фрукты и овощи
Одно из направлений, которое пока не входит в список лидеров, но становится все популярнее – продукты для здорового питания.
В числе относительно непопулярной продукции – напитки. Замыкают рейтинг кондитерские изделия. Как показывает практика, в дистанционном формате из супермаркетов на постоянной основе сладости и пирожные заказывают всего 2-3% потребителей.
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