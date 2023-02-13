Доставка продуктов из супермаркета: новый потребительский тренд

Лидером спроса в данном направлении остается Москва – треть москвичей пользуются доставкой продуктов, как минимум, раз в месяц, а каждый двадцатый житель столицы делает это каждый день. Около половины активных сторонников дистанционного шопинга не планируют возвращаться к обычному формату покупок в обозримом будущем.