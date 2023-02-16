Отделка элитной квартиры: 5 трендов, на примере Клубного дома TURGENEV

Некоторые покупатели, даже несмотря на негативные воспоминания от ремонтной рутины в прошлом, боятся покупать жилье «как у соседа», ставя в приоритет оригинальность квартиры. В Европе и США отделка стала своего рода мастхэвом, поэтому там уже давно придумали различные вариации готовой отделки. Так, и наши застройщики подхватили этот тренд и, например, предлагают несколько вариантов отделочных решений на выбор. Другой, наиболее популярный в мире вариант – нейтральная отделка — это формат финишной отделки квартиры, когда застройщик использует в своих интерьерных решениях спокойные природные цвета. Это не только полноценная готовая отделка, но также и хорошая база под любое интерьерное решение.