Отделка элитной квартиры: 5 трендов, на примере Клубного дома TURGENEV
Покупатели элитной недвижимости, как правило, ориентированы не только на стандартные критерии к выбору квартиры: расположение, стоимость, надежность застройщика, но и на те особенности, которые в массовом сегменте практически не играют роль. Одним из наиболее частых запросов среди клиентов дорогого рынка становится наличие отделки от застройщика. И если в Европе и США около 80% квартир продают с отделкой, то в Москве этот тренд стал популярным последние пару лет.
Сегодня девелоперам элитного жилья сложнее включать в свой проект отделку – рост цен на материалы и сложности с логистикой дают о себе знать. Однако клиенты элитного рынка ориентированы на максимальный комфорт, а в условиях санкций тем более не хотят заниматься ремонтом собственными руками и выбирают лоты, в которые можно поскорее заехать. Сегодня мы расскажем о предпочтениях покупателей к дизайн-проектам квартир, а также выясним, какие наиболее актуальные тренды в отделке элитного жилья существуют.
Плюсы готовой отделки
Так почему же большинство клиентов элитного рынка все-таки предпочитают отделку от девелопера? Один из ключевых факторов – стоимость. В среднем отделка от застройщика выходит на 35-40% дешевле, чем ремонт, сделанный самостоятельно с теми же материалами. Прежде всего это связано с индивидуальными условиями, которые производители материалов предоставляют застройщикам. Как правило, это порядка 30-40% на продукцию для оптовых клиентов, а в некоторых случаях – более 50% от розничных цен.
Кроме того, сейчас многие зарубежные производители прекратили работу с РФ. В условиях санкций на рынке наблюдается дефицит материалов из определенных стран, их заменяют на китайские или индийские аналоги, доставка которых может занимать больше времени. А те импортные материалы, что остались на рынке, заметно выросли в цене. Как итог – некоторые застройщики домов, где изначально предполагалась отделка, отказались от этой идеи.
Девелоперы таких объектов, как клубный дом TURGENEV, которые находятся на финальной стадии строительства, закупили большую часть материалов еще до начала февральских событий прошлого года и имеют действующие контракты с производителями и официальными дистрибьюторами, что избавило от необходимости замены отделочных материалов.
Второй важный фактор выбора готовой отделки – возможность заехать сразу после получения ключей. Поиск качественных и подходящих материалов, особенно в условиях нынешних санкций, разработка дизайн-проекта со специалистами, координация выполнения задач ремонтной бригадой – все это требует много времени, сил и нервов.
Также многие клиенты элитного рынка выбирают отделку от застройщика, потому что не хотят сталкиваться с шумом от ремонта у соседей. Готовая отделка позволяет заселиться в «тихий дом», где вероятность шума от ремонта у соседей снижается в 2 раза.
Так, жителям клубного дома TURGENEV не будут мешать их соседи, все 93 лота, в том числе пентхаусы, сдаются с финишной отделкой от нидерландского архитектурного бюро Wolterinck. Авторы проекта создали гармоничный интерьер в современном стиле с использованием природного мрамора и высококачественной паркетной доски, которая производится в Австрии.
Кроме того, готовая отделка становится наиболее удобным вариантом для региональных и иностранных покупателей. Им сложнее заниматься ремонтом в Москве самостоятельно, поскольку нужно знать местных подрядчиков, а также постоянно находиться в городе. А таких покупателей в элит-сегменте достаточно много. Так, если посмотреть на структуру продаж клубного дома TURGENEV в 2022 г. основные покупки – 55% – совершали представители регионов, в основном – Дальнего Востока и Сибири.
Не менее важный фактор в пользу готовой отделки – качество работ. К сожалению, если вы решаете делать ремонт самостоятельно, вы должны быть готовы к ряду рисков в случае выбора ненадежной подрядной команды: мошенничество, низкое качество работ, перенос сроков, возобновление работ с начала. Выбирая отделку от застройщика элитной недвижимости, можно об этом не переживать.
В TURGENEV соблюдаются все мировые стандарты и тренды элитной недвижимости, за качеством выполняемых работ следят особенно пристально. Здесь продуманы универсальные требования клиентов: количество света, функциональность планировок, высокий уровень натуральных отделочных материалов, точная работа инженерных систем. В отделке квартир используются высококачественные материалы и комплектующие: санфаянс премиального итальянского бренда CIELO, ванны немецкого производства от KNIEF, итальянские смесители от CEA, осветительные приборы ESCO, двери Linvisble.
Также застройщик оказывает еще и консалтинг конечному потребителю, выбирая на рынке оптимального поставщика материалов и надежную подрядную команду. Застройщик проводит ряд мероприятий: маркетинговый анализ, личное знакомство, посещение предприятия, получение оптимального ценового предложения. На выходе получается трендовая отделка с использованием максимально качественных материалов от проверенных поставщиков и по наиболее выгодной цене.
Помимо репутационной составляющей, застройщик несет юридическую ответственность за качество выполненных работ. Если речь идет не о механических повреждениях или результате неправильной эксплуатации, то это считается гарантийным случаем. В клубном доме TURGENEV отделка включена в договор долевого участия, застройщик ПСО «НеоСтрой» несет гарантийные обязательства на отделку в течение 5 лет.
Сомнения покупателей
Некоторые покупатели, даже несмотря на негативные воспоминания от ремонтной рутины в прошлом, боятся покупать жилье «как у соседа», ставя в приоритет оригинальность квартиры. В Европе и США отделка стала своего рода мастхэвом, поэтому там уже давно придумали различные вариации готовой отделки. Так, и наши застройщики подхватили этот тренд и, например, предлагают несколько вариантов отделочных решений на выбор. Другой, наиболее популярный в мире вариант – нейтральная отделка — это формат финишной отделки квартиры, когда застройщик использует в своих интерьерных решениях спокойные природные цвета. Это не только полноценная готовая отделка, но также и хорошая база под любое интерьерное решение.
Именно такой формат предусмотрен в клубном доме TURGENEV: высококачественная чистовая отделка, выполненная в едином современном стиле. А голландское архитектурное бюро разработало максимально удобные планировки жилых зон для комфортного проживания, функциональности помещений и сбалансированности площади квартир. В квартирах будет создана хорошая нейтральная база, а персонифицировать пространство будущие жильцы смогут с помощью текстиля, мебели, аксессуаров и арт-объектов. Спокойный, на первый взгляд, дизайн впоследствии дополняется картинами, коллекционными вещами хозяев, изысканной мебелью, которые и придают жилью законченный и уникальный вид.
Современные тренды в отделке
1. Функциональность + эстетика
В последние годы среди покупателей элитного жилья наиболее частым запросом становится максимальная функциональность в сочетании с эксклюзивной эстетикой отделочных решений. Абсолютным трендом последних лет являются прямоугольные формы помещений с грамотным зонированием – условным делением всего пространства квартиры на общественные и приватные зоны. Если взглянуть на планировки клубного дома TURGENEV можно заметить, что нидерландскому бюро Wolterinck как раз удалось создать гармоничное пространство с функциональными планировками. Во всех лотах TURGENEV просторная – 50-60 кв. м. – общая зона – кухня-столовая гостиная, где всегда приятно собраться на семейные ужины или посиделки с друзьями, а за коридорами от посторонних скрываются приватные для домочадцев зоны – спальни, гардеробные и ванные комнаты.
Также важно, чтобы вся необходимая техника и электроника в квартире работала как по часам, но лишние провода едва ли придают уют. Так, в клубном доме TURGENEV при отделке важную роль отвели и вопросу инженерии. Для резидентов в квартирах предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с многоступенчатой системой очистки и фильтрации воздуха, которая очищает, обеззараживает и увлажняет воздух в квартире до уровня «альпийского». Также в TURGENEV установлена централизованная система очистки воды с механической фильтрацией и антибактерицидной обработкой воды. Система очистки и ионизации производит фильтрацию воды до уровня «родниковой»
Вся инженерия, включая приточно-вытяжную систему вентиляции, центральное кондиционирование и систему очистки воды, будет аккуратно спрятана от глаз жителей TURGENEV. И вокруг ничего лишнего.
2. Лаконичная отделка
Самыми популярными и востребованным среди клиентов дорогого рынка России остаются лаконичные, сдержанные, ненавязчивые стили в отделке.
Так, покупатели в последние годы чаще всего выбирают стили минимализм, неоклассика, «современная классика» и контемпорари. Именно в последнем стиле выполнена отделка в клубном доме TURGENEV. Застройщик выбрал данный стиль неслучайно – в отличие от многих новомодных дизайнов, контемпорари можно назвать интерьером «вне времени». Стилю присущь максимально спокойный интерьер с лаконичной планировкой и простым оформлением. Главная особенность интерьера – ставка на комфорт жителей и обилие свободного пространства.
3. Экологичные и натуральные материалы
Главное требование к отделочным материалам в элит-сегменте – экологичность и натуральность. Важно, чтобы в отделке использовалось живое дерево, краски из натуральных материалов, природные камни, керамогранит и т.д. Застройщик клубного дома TURGENEV уделил особое внимание «экологии» дома и каждой отдельной квартиры: фасад облицован натуральным португальским мраморовидным известняком BRANCO VALONGO, в квартирах лежит исключительно натуральная паркетная доска Austriawood, стены покрашены высококачественной краской PRATTA Exclusive, премиальной штукатуркой Tadelakt, а санузлы отделаны натуральным итальянским мрамором Wodenwhite и греческим – Pirgon.
4. Спокойные цвета
Лишь малая часть клиентов дорогого рынка предпочитают экстравагантные и яркие цвета. На сегодняшний день в тренде природные, спокойные тона – оттенки коричневой серой, бежевой и кремовой палитры. Такие цвета не надоедают, не нагружают глаза и придают пространству «воздушности», сохраняют свою актуальность сквозь года.
5. Сочетание разных фактур
Дабы избежать скуки и однообразия большинство клиентов присматриваются к фактурам отделки. Сейчас абсолютный тренд – сочетание в интерьере разных отделочных фактур – металла, камня, дерева, стекла. Не только в самих лотах проекта TURGENEV можно наблюдать активное использование этого тренда, но и на приватных террасах у пентхаусов. Кстати, дизайн-проект для террас TURGENEV также выполнили нидерландцы Woltenink. Дизайн-проект террас выполнен в стиле «минимализм» с использованием натурального камня, металла и плитки, которые будут сохранять актуальный облик долгие годы. У жителей квартир с выходом на кровлю будет свой приватный мини-сад с малыми архитектурными формами, водными элементами, фонтанами, деревьями, кустарниками и цветами, который гармонично сочетается с садом во дворе клубного дома TURGENEV, также спроектированного студией Wolterinck.
6. Именитые бюро
Для многих покупателей дорогой недвижимости важно, чтобы архитектура и отделочные решения были «от кутюр» – с привлечением зарубежных архитектурных и дизайн-бюро или именитых дизайнеров и архитекторов. Так, проект выходит на более высокий уровень, соответствуя всем критериям мирового домостроения, что в конечном счете делает проект более ликвидным. Такой лот, в случае его дальнейшей продажи, будет более актуальным и востребованным на рынке с точки зрения интерьера, чем квартира с самодельным ремонтом от малоизвестного дизайнера.
На сегодняшний день привлечь европейское или американское бюро к российскому проекту – задача не из легких. Поскольку TURGENEV находится на высокой стадии готовности, девелопер задолго до начала февральских событий начал работу с британским архбюро Squire&Partners и нидерландским дизайн-бюро Wolterinck. Благодаря их активному участию в разработке концепции проекта TURGENEV так похож на клубные дома Лондона, ощущается европейский шик в российской интерпретации.
Клубный дом TURGENEV
Дом, который сумел собрать все актуальные тренды мирового дизайна – клубный дом TURGENEV, который располагается в Костянском переулке на Сретенке.
Проект по-настоящему уникальный – в нем предусмотрено всего 93 лота, включая двухуровневые пентхаусы с террасами и каминами. Весь проект выдержан в едином сдержанном стиле. Из TURGENEV не хочется уходить, для резидентов и их гостей здесь предусмотрено все для комфортного и разнообразного времяпрепровождения: ладшафтный двор-сад с фонтанами и цветами, полноценные зоны Fitness, Wellness&SPA с бассейном, ресторан, виннная, сигарная и переговорная комнаты.
Но самое приятное – это, конечно, же квартиры, каждую из которых тщательно продумывали с точки зрения отделки и планировки. Каждый лот – это уникальная квинтэссенция эстетики, удобства, функциональности и высокого качества.
Застройщик позаботился также о том, чтобы в квартирах сразу была установлена кухня от итальянского производителя Cesar с самой необходимой встроенной бытовой техникой SMEG.
Кроме того, сейчас девелопер клубного дома TURGENEV активно работает над возможностью дополнительной комплектации квартир под ключ для своих клиентов. Примерно 30-40% покупателей запрашивали полную меблировку квартиры, поскольку им понравилась сама отделка, хотелось завершить дизайн в том же духе. Кроме того, это меблировка от девелопера значительно упрощает и ускоряет процесс заезда. На данный момент ведутся активные переговоры с итальянской фабрикой LEMA. Так, покупателям не придется искать дизайнера или подбирать мебель самостоятельно. Достаточно будет получить ключи и приглашать друзей и родственников на новоселье в полностью готовую квартиру в клубном доме TURGENEV.
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф. Застройщик OOO «ПСО «НеоСтрой».