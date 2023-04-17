К Пасхе и навсегда

К Пасхе и навсегдаВ Пасху в Москве состоялся премьерный показ драмы «Русский крест» (12+), снятой по одноимённой поэме Николая Мельникова. Создатели и партнёр фильма – медиахолдинг MAER – рассказали, как отечественный кинематограф помогает в поиске русской национальной идеи. Накануне премьеры афиша нового фильма пригласил россиян в кинозалы, чтобы вместе с героями переосмыслить жизнь и найти духовные ориентиры.
Мысли о главном
Зачем, для чего и почему мы живём? Что нас ждёт в будущем? 16 апреля, в Пасху, московский кинотеатр «Октябрь» превратился в место поиска новых жизненных смыслов. Проводниками к самым глубоким откровениям стали национальные духовно-нравственные ценности.
Зрители следили за историей о духовном возрождении «маленького человека», достигшего предела в своём падении, — Ивана Ростка, которого сыграл Михаил Пореченков. На фоне распада СССР герой переживает личную драму, в основе которой общая идейная катастрофа, трагедия «народа-богоносца, лишенного божества». Иван вновь обретает веру, когда к нему является святой Георгий и подталкивает к переосмыслению жизни. Росток принимает решение восстановить разрушенный в советские годы храм. Искренность, с которой герой Пореченкова задается вечными вопросами, вызывает у зрителя мощный отклик.
Иван Росток — главный герой драмы «Русский крест», премьерный показ которой только что стартовал в кинотеатрах страны. Из-за ключевого мотива картины — возрождения веры — премьеру символично связали с Пасхой. На глазах у публики «потерянный» Иван становится олицетворением веры в себя, в людей и любовь.
Эксперимент в стихах
Высокие темы для «Русского креста» закономерны, поскольку это экранизация одноимённой православной поэмы Николая Мельникова. Поэт погиб больше 15 лет назад, но его творчество до сих пор не оставляет многих равнодушными. По словам создателей фильма, история получила развитие в кино благодаря «невероятной глубине, сильной драматургии и проникновенности». Она содержит множество архетипов русской жизни, знакомых практически каждому соотечественнику. Чтобы максимально передать зрителю суть, авторы сохранили стихотворное повествование, чем добавили картине уникальности.
Появление фильма о вере во многом объясняется историей его создания. Его поручил снять и благословил духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Свято-Введенского монастыря «Оптина пустынь» схиархимандрит Илий. После знакомства с поэмой он решил, что о подвиге Ивана Ростка должны знать как можно больше россиян: в трудную минуту его пример поможет принять верное решение. За съёмку взялся художественный руководитель «Нового театра», режиссёр Эдуард Бояков. Для участия в фильме он пригласил священнослужителя «Оптиной пустыни» отца Григория.
Эдуард Бояков, режиссёр фильма «Русский крест»:
«Если в русской деревне нет храма, считается, что это не место для людской жизни. Но это не значит, что наш фильм лишь для тех, кто ходит в церковь. Он для всех, кто задумывается о смысле жизни. Несмотря на то, что он вышел, как говорят, в нужное время, я не собираюсь позиционировать его как политическую агитку. Он обращён к русскому человеку, который живёт в России, в Белоруссии, на украинской земле, на севере Казахстана и т.д. И большинство тех, кого он касается, живет вне системы потребления. Не деньги и машины определяют нашу жизнь, а выбор и поступки. Именно о таких высоких вещах мы думаем перед смертью».
Константин Майор, владелец медиахолдинга MAER:
«Многим тяжело даётся новая, неустойчивая реальность. Земля уходит из-под ног, и срочно нужна какая-то опора. Нужны новые смыслы, которые заставят двигаться дальше. Это касается и бизнеса. Есть запрос, и он запустил глобальные изменения в нашем кинематографе. Воскресил тренд на нравственные ценности. «Русский крест» — уникальный фильм, который транслирует свет, просвещает человека и даёт ту самую опору. Помогает обрести храм внутри себя и понимание, что такое русская национальная идея».
Михаил Пореченков, народный артист России:
«Когда впервые прочитал поэму «Русский крест», осознал, что она гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это подлинная история со своей болью, страданием, серьёзным отношением к себе и вере. В ней говорится о простом человеке, который сумел повести за собой людей, «собрать народ в Народ». Это история подвига. Ещё три года назад я думал, что она никому не нужна, но очевидно, что люди нуждаются в таком кино: вопросы к создателю всегда своевременны. Это самые главные вопросы в нашей жизни. О них — любое искусство, всё остальное — просто творчество».
Отец Григорий, священнослужитель монастыря «Оптина пустынь»:
«История фильма началась с того, что отец Илий попросил меня помочь экранизировать поэму «Русский крест». Я долго не знал, что делать, с чего начать. Нужен был режиссёр. И однажды один из прихожан рассказал мне об Эдуарде Боякове. Поехали знакомиться к Эдуарду в Москву. Когда впервые увидел его, он показался мне конкретным человеком. Посмотрел на него и подумал: вот он точно сделает, и не для кого-то, а для себя. И всё сложилось как нельзя лучше: фильм вышел именно в тот момент, когда люди больше всего в нём нуждаются».
Вадим Горяинов, продюсер фильма «Русский крест»:
«Этот фильм — настоящее чудо! Он не про деньги, поэтому чудо, что его удалось отснять и выпустить на экраны. У нас получилось народное кино для очень широкой аудитории. Фильм помогает осмыслить множество личных вопросов, поскольку содержит много сакральных сцен. Одна из них использовалась для афиши: главный герой Иван, которого играет Михаил Пореченков, приходит в разрушенный храм, видит фреску, видит образ Бога наверху и встречается с ним взглядом. Такая сильная сцена как нельзя лучше подходит, чтобы пригласить на фильм всю страну».
А можно с попкорном?
Спустя 5,5 лет после начала съемок, преодолев глобальные кризисы, «Русский крест» вышел в широкий прокат. Публика уже назвала фильм «глубоким источником духовной пищи», «важным этапом для смены культурной парадигмы страны» и даже «проводником в процессе осмысления русской национальной идеи».
Команда медиахолдинга MAER — коммуникационного партнёра, который пригласил на фильм россиян с помощью крупноформатных цифровых экранов, — поинтересовалась у зрителей, насколько уместно идти на такой «высокий» фильм с попкорном. Общее мнение ёмко выразила актриса театра и кино Анастасия Макеева: «Пусть люди приходят с попкорном. Главное — чтобы уходили со светлыми головами!».
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Владеет федеральной сетью медиаэкранов. Расчёт эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет дополнительно транслировать рекламный контент в интернете, для повышения конверсии и снижения стоимости привлечения клиентов. Совокупное количество визуальных контактов рекламного контента с аудиторией превышает 80 млн в сутки.