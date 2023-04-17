К Пасхе и навсегда

«Если в русской деревне нет храма, считается, что это не место для людской жизни. Но это не значит, что наш фильм лишь для тех, кто ходит в церковь. Он для всех, кто задумывается о смысле жизни. Несмотря на то, что он вышел, как говорят, в нужное время, я не собираюсь позиционировать его как политическую агитку. Он обращён к русскому человеку, который живёт в России, в Белоруссии, на украинской земле, на севере Казахстана и т.д. И большинство тех, кого он касается, живет вне системы потребления. Не деньги и машины определяют нашу жизнь, а выбор и поступки. Именно о таких высоких вещах мы думаем перед смертью».