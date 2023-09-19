RED7 у Красных воротНа Садовом кольце завершается строительство дома RED7
Близится завершение одной из основных интриг премиального рынка недвижимости ‒ долгожданный день, когда с комплекса апартаментов RED7 на Садовом Кольце в районе станции метро «Красные ворота» полностью снимут леса. И он откроет свое лицо городу. По замыслу нидерландских архитекторов MVRDV, авторов архитектурной концепции, проект призван не только стать яркой достопримечательностью Москвы, но и подчеркнуть историю района Красных ворот, где в прошлом веке появились здания-символы Москвы: две столичные высотки и шедевры конструктивизма.
RED7 у Красных ворот ‒ знаковый проект и для девелопера ГК «Основа». «Сказать, что мы вложили в него душу, – значит, не сказать ничего. Еще на стадии приобретения участка мы понимали, что к RED7 будут повышенное внимание и огромные требования для реализации», ‒говорит акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Пересечение Садового кольца и проспекта Академика Сахарова – знаковое, уникальное историческое место. «Наша задача заключалась в том, чтобы сделать RED7 новой достопримечательностью Москвы. И при его создании мы не готовы были идти ни на какие компромиссы», ‒ продолжает Олег Колченко.
И правда, проект выдающийся – «красный», красивый: силуэт дома напоминает букву «М» или латинскую «W», фасады насыщенного красного цвета – воспоминание о когда-то стоявшей здесь арке «Красных ворот» и близости Кремля, до которого всего два километра. Ярко-красный цвет облицовочного кирпича также перекликается с расположенным по соседству зданием Наркомзема авторства Алексея Щусева. Переменная высотность от 53 до 78 метров ‒ 19 надземных этажей ‒ ровно такая, чтобы стать органичной частью окружения.
Инновационность RED7 оценила и мировая архитектурная общественность: в 2019 году комплекс вошел в шорт-лист международной архитектурной премии World Architecture Festival 2019 (WAF) ‒одной из самых престижных наград в области архитектуры.
ГК «Основа» отнеслась с исключительным вниманием даже к самым мельчайшим деталям. Например, техническое задание на изготовление ярко-красного кирпича нестандартных размеров было направлено 52 заводам в мире. И только три завода — из Германии, Голландии и Бельгии — ответили, что могут выполнить поставленные требования, учитывая специфический размер и плотность материала, а также необходимость нанесения глазури разной степени интенсивности. В итоге кирпич по спецзаказу ГК «Основа» и под чутким контролем авторов проекта был выпечен на немецкой фабрике Deppe. На облицовку фасада дома ушло более 1 млн штук таких кирпичей, каждый из которых на момент покупки стоил 2 евро. Есть и еще одна интересная фишка в комплексе – в фасады дома будут заложены в том числе порядка 2-х десятков «именных» кирпичей с монограммой RED7.
Под стать премиальной «ливрее» внутреннее наполнение: большие панорамные окна апартаментов, террасы, огромный 15-метровый атриум в фирменном «пиксельном» стиле MVRDV. ГК «Основа» также предусмотрела обширную и насыщенную инфраструктуру премиум-класса в доме. Под общественные пространства в RED7 выделены 7000 кв. м с 1 по 4 этаж.
Половину – 3600 кв. м ‒ займет фитнес-центр премиального класса от известной сети. В RED7 необычно все, поэтому фитнес-клуб получит авторский интерьер, который дополнен высокими потолками и огромными витражными окнами.
Фитнес-центр станет одним из самых крупных и высококлассных в ближайшем окружении, что сделает его новой точкой притяжения. Здесь планируется разместить весь спектр функциональных зон премиального уровня: 25-метровый бассейн на 4 или 5 дорожек, большой тренажерный зал с высококлассным оборудованием, зал для занятия пилатес и йогой. Также в фитнес-клубе будет предусмотрен Центр красоты и здоровья, лаунж-зоны и релакса, сауны и хаммам.
Вторую половину общественных пространств займет как общедоступная инфраструктура: два ресторана, кафе, медицинский центр одной из самых известных в Москве сетей, так и клубная – только для резидентов. Центром приватной общественной жизни станет «Небесная гостиная» с большой террасой. Здесь будут спортивная зона, кинотеатр на 15‒20 человек, детские игровые комнаты, коворкинг, зона кухни и места для отдыха с авторским ландшафтным дизайном на открытой террасе с видом на центр города.
Дизайн общественных пространств, включая огромный атриум высотой 15 м, «Небесную гостиную» и четырехуровневый паркинг, разработала известный дизайнер из Нидерландов Сабин Марселис, которая, в свою очередь, в 2019 году вошла в ТОП-100 лучших дизайнеров мира по версии авторитетного издания Architectural Digest. Для того чтобы резиденты могли максимально легко ориентироваться в пространстве с многочисленными элементами инфраструктуры и общественными пространствами, будет разработана эксклюзивная креативная навигация – совместный проект известного дизайнерского агентства Fabrique и компании Studiostaak из Нидерландов.
В RED7 289 апартаментов с панорамными окнами и высокими потолками от 3,2 до 6,4 метра. Более 60 % лотов являются видовыми. При этом все апартаменты премиального комплекса RED7 идут с полной дизайнерской отделкой под ключ. Автором изысканного неоклассического стиля выступило известное бюро Олега Клодта, а дизайн интерьеров в стиле современного минимализма разработало голландское бюро архитектуры интерьера i29. При этом каждый из стилей представлен в двух цветовых гаммах: уютной теплой и стильной холодной.
В августе ГК «Основа» выбрала управляющую компанию. Управлением новым объектом займется компания C&U, специализирующаяся на обслуживании премиальных столичных проектов. Подготовленная команда возьмет на себя решение всех сервисных вопросов, начиная от консьерж-сервиса, услуг беллменов, до услуг валет-паркинга и инженерного сервиса, и многое другое.
Резиденты смогут воспользоваться консьерж-сервисом для решения всех бытовых вопросов: взаимодействовать с госорганами и оплачивать коммунальные услуги, получить консультацию по начислениям и расходам, заказать пропуск для гостей и их автомобилей, доверить ключи и заказать услуги клининга в апартаментах и многое другое.
Беллмены встретят с зонтом резидентов и их гостей в случае непогоды, доставят посылки до дверей апартаментов резидентов, помогут с сумками и пакетами из магазинов, смогут помочь с уходом за комнатными растениями на период длительного отсутствия резидентов, выручат с выгулом и кормлением домашних животных. Валет-парковщик освободит от необходимости самостоятельной парковки автомобиля в подземном паркинге, сервис порядка обеспечит безопасность и приватность, а чистоту – клининговая служба.
Технический надзор за всеми инженерными коммуникациями в RED7 будет осуществлять команда высокопрофессиональных инженеров, которая также поможет с рекомендациями по установке техники, приемке работ у строительной бригады и чекапом оборудования в апартаментах.
Отдельное внимание компания уделит разделению трафика между посетителями общественной инфраструктуры и приватной, предназначенной исключительно для резидентов RED7, что обеспечит максимальный комфорт проживания и безопасности.
Сдача комплекса запланирована на 2023 год.
Застройщик — ГК «Основа», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.