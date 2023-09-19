RED7 у Красных ворот

ГК «Основа» отнеслась с исключительным вниманием даже к самым мельчайшим деталям. Например, техническое задание на изготовление ярко-красного кирпича нестандартных размеров было направлено 52 заводам в мире. И только три завода — из Германии, Голландии и Бельгии — ответили, что могут выполнить поставленные требования, учитывая специфический размер и плотность материала, а также необходимость нанесения глазури разной степени интенсивности. В итоге кирпич по спецзаказу ГК «Основа» и под чутким контролем авторов проекта был выпечен на немецкой фабрике Deppe. На облицовку фасада дома ушло более 1 млн штук таких кирпичей, каждый из которых на момент покупки стоил 2 евро. Есть и еще одна интересная фишка в комплексе – в фасады дома будут заложены в том числе порядка 2-х десятков «именных» кирпичей с монограммой RED7.