На фондовый рынок — с экспертами

На фондовый рынок — с экспертамиКлиенты брокеров готовы воспользоваться инвестиционным консультированием
Для большинства из нас является аксиомой необходимость решать сложные задачи с привлечением специалистов: автомобиль ремонтируют в сервисе, торт на свадьбу печет кондитер, ребенка к ЕГЭ готовит опытный репетитор. В то же время, когда заходит речь про инвестиции, многие игнорируют это правило и стремятся разобраться самостоятельно. Очень часто это оборачивается ощутимой просадкой портфеля и, как итог, — разочарованием в фондовом рынке. Решением может стать услуга инвестиционного консультирования, которую брокеры предоставляют своим клиентам. Привлечение специалиста позволяет уменьшить риски необдуманных вложений и способствует формированию собственной стратегии инвестора, считают в сервисе «Газпромбанк Инвестиции».
Наплыв частников
На конец первого полугодия на российском фондовом рынке был достигнут новый рекорд: обладателями брокерских счетов стали более трети (34 %) экономически активного населения страны, отметил Банк России. Число физических лиц, у которых открыты брокерские счета с уникальными паспортными данными, вплотную приблизилось к 26 млн человек.
При этом основной рост числа российских частных инвесторов пришелся на последние годы. Например, три года назад, на конец первого полугодия 2020 г., количество брокерских счетов у физических лиц, по данным регулятора, немногим превышало 6 млн человек. В частности, такой взрывной рост, помимо и других факторов, привел к изменению российского фондового рынка. Сейчас, согласно статистике Московской биржи, доля частных инвесторов в объеме торгов акциями превышает 75%, срочного рынка — 70%, облигациями и спот-рынка валюты — 25%.
Такие изменения привели к дискуссии о роли брокеров в организации торгов. Так, глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в июле поднял вопрос о возможности давать частным инвесторам доступ к торгам на фондовом рынке напрямую, минуя традиционных посредников — брокерские компании, передавали «Ведомости». Однако этот подход вызвал острую реакцию регулятора: «Допускать инвесторов напрямую — совершеннейшая авантюра, — отреагировал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. — На следующий день мы начнем предпринимать действия, каким образом спасать их от инвестиций, которые они сделали».
И, скорее, тут следует согласиться с Банком России, отмечают эксперты. Фондовый рынок — это достаточно сложно, а подавляющее большинство вышедших на рынок частных инвесторов просто даже не успели получить необходимый опыт. Начинающие «инвесторы должны настраиваться на долгий путь», утверждает автор проекта «Вредный Инвестор» Назар Щетинин. По его словам, даже более или менее опытному человеку «поглотить все знания» о фондовом рынке «просто невозможно». «Нужно разобраться с уникальными понятиями, условиями брокеров и бирж, налогами, корпоративными событиями и просто пережить пару ростов и падений», — добавляет он.
Недавний опрос Банка России (объем выборки — 1466 респондентов) также показал, что большинство розничных инвесторов, вышедших на рынок, даже не имеют сколько-нибудь внятной стратегии вложения средств и не просчитывают наперед свои действия на фондовом рынке. Лишь треть из них (35 %) рассказали о наличии какой-то стратегии инвестирования. При всем при этом для инвесторов «характерно ожидание позитивных результатов от инвестирования, особенно в долгосрочной перспективе». К выводу о том, что большинству «новых инвесторов» не хватает «практических навыков и достаточных финансовых знаний для работы на фондовом рынке», приходил и аналитический центр НАФИ. «Среди тех, кто интересуется инвестициями, только каждый пятый (19%) имеет глубокие знания в этой сфере. Большинство (60%) имеют лишь поверхностные знания и разбираются в теме в общих чертах, а 21% совсем не разбираются в инвестициях», — отмечали эксперты в своем исследовании.
Помощь со стороны
Именно из-за нехватки квалификации или времени для плотного занятия инвестициями на развитых рынках получила широкое распространение услуга брокерских компаний по инвестиционному консультированию. Это есть помощь в подборе активов, предоставлении рекомендации и корректировка стратегии (advisory). Приходит эта услуга и на российский рынок. Например, половина клиентов сервиса «Газпромбанк Инвестиции», пользующихся услугой, не имели ранее опыта инвестиций и сразу решили довериться профессионалам, рассказывает руководитель аналитики и финансовых рынков этого сервиса Андрей Ванин.
«Идеальная ситуация выглядит так: инвестор самостоятельно изучил базовые материалы, пообщался с финансовым экспертом, после чего инвестировал небольшую сумму. Спустя квартал или полгода инвестор проанализировал результаты с консультантом, возможно, скорректировал стратегию и продолжил наблюдение. Спустя год инвестор начал постепенно инвестировать существенные суммы, ежеквартально сверяясь с консультантом и продолжая изучать рынки и инструменты в свободное время», — рассказывает руководитель Школы Московской биржи Валерий Скотников. Кроме того, по его словам, специфику многих современных бизнесов постороннему человеку понять крайне сложно, не прибегая к помощи профессиональных аналитиков. «Если мы говорим о диверсифицированных портфелях, включающих в себя десятки имен, грамотно проанализировать такие вложения самостоятельно крайне сложно», — уточняет В. Скотников. Поэтому такая услуга востребована не только для начинающих инвесторов — она популярна и у тех, кто долгое время занимается вложением средств на фондовом рынке, поскольку помогает, помимо прочего, во-первых, увидеть альтернативное мнение на инвестиции, стратегию, а во-вторых, обратить внимание на инвестиционные возможности, которые на широком рынке остались незамеченными.
«Это хорошая практика, которая помогает сохранять адекватный взгляд на рынок и избегать «ошибки самоуверенности» — одного из самых опасных когнитивных искажений, характерных для инвесторов и трейдеров с удачным опытом инвестирования», — отмечает Валерий Скотников. Опытным инвесторам такая услуга необходима «и как второе мнение, и как проверка своей стратегии, и как советы не только по конкретным эмитентам и инструментам, но и более глобально по структуре инвестиций», указывает генеральный директор компании «Бизнесдром», председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев.
Знакомство с консультантом
Приблизительно в половине случаев клиенты полагают, что смогут действовать на фондовом рынке самостоятельно, делится опытом руководитель аналитики и финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции»: «На практике часто — приблизительно в 50% случаев — люди думают, что сами справятся, сами все смогут: что-то где-то почитают, посмотрят. И они начинают пробовать инвестировать самостоятельно».
Однако, по его словам, зачастую это приводит к неудачам на рынке. Притом чаще всего это случается, когда инвесторы берут на себя необоснованный риск. На начальном этапе инвестиционной деятельности «они не понимают риска и не чувствуют его, гонясь за доходностью», подчеркивает Андрей Ванин. И после такого провала случается развилка. «Кто-то бросает инвестирование, кто-то приходит к нам за помощью, а к кому-то мы приходим, убеждая, что его неудачный опыт не проблема рынка», — говорит эксперт.
По словам Павла Самиева, при начале работы с клиентами в рамках инвестиционного консультирования в идеальной ситуации брокер «должен именно правильно соотнести глобальные цели, а также задачи клиента и его конкретные возможности по инвестициям». «И это далеко не только про инвестиционные советы и рекомендации, про конкретные инструменты, но и в целом про формирование риск-профиля клиента, его жизненные и финансовые планы, материалы по рынкам, инструментам, альтернативам», — объясняет он.
Профессиональный советник
Инвестиционные рекомендации зависят от множества факторов: от риск-профиля, от объема средств, который человек направляет на фондовый рынок, от срока инвестирования, от возможности забирать часть дохода, наконец, от личных предпочтений клиента, рассказывает Андрей Ванин. «Кто-то любит компании роста, IT-сектор, а кто-то привержен дивидендным компаниям. Собственно, индивидуальные рекомендации — это как костюм, который шьется под клиента на основе многих вводных, но с правильным подходом», — объясняет он.
То есть, по его словам, если клиент хочет что-то «нереальное и суперрискованное», хороший консультант должен предупредить инвестора, что так лучше не делать. По мнению Назара Щетинина, здесь даже много психологии. «Успокоить клиента и вернуть его к стратегии — это работа во многом с психологией, а не финансами», — указывает он. «Хороший инвестиционный консультант должен всегда уметь обосновать свои рекомендации настолько глубоко, насколько это необходимо клиенту, не перегружая его», — солидарен Валерий Скотников.
«У нас был всплеск обращений после событий февраля прошлого года. Рынок упал, люди не знали, что делать, у многих убытки», — рассказывает Андрей Ванин.
«Тогда мы объясняли клиентам, что новые вызовы для российской экономики не смертельны. Компании перестраиваются на новые рынки, происходит рост денежной массы, укрепление рубля — явление временное». «Люди, которые послушали наши рекомендации как минимум не продали бумаги, а многие даже докупили, и, как итог, подавляющее большинство этих клиентов вышло в плюс. И это при условии того, что рынок еще в плюс не вышел», — делится опытом Андрей Ванин.
«Еще одна важная задача консультанта — проводить разбор прошлых инвестиций, выделять и сработавшие, и не оправдавшие себя решения и активы, обучать клиента в процессе инвестирования», — отмечает Валерий Скотников. В целом многим нашим клиентам, выбравшим инвестиционное консультирование сервиса, «жизненный опыт говорит, что надо доверяться профессионалам, а не самому, вместо механика, чинить автомобиль», резюмирует Андрей Ванин.
Услуги профессиональных инвестиционных консультантов доступны премиальным клиентам сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Сервис предлагает в качестве инвестиционных рекомендаций не универсальные коробочные решения, а индивидуальный подбор бумаг с учетом не только риск-профиля клиента и желаемого срока инвестирования, но и личных предпочтений конкретного человека. «Причем это могут быть не только акции и облигации российских эмитентов, но и иностранные бумаги, вкрапление таких инструментов, как «золотые» облигации Селигдара* (корпоративный долг золотодобывающей компании, который прямо не обеспечен золотом. — Прим. ред.), другие бумаги — все очень индивидуально и в соответствии с запросом конкретного человека», — пояснил Андрей Ванин.
Премиальные клиенты сервиса также имеют возможность бесплатно провести аудит портфеля, участвовать в мероприятиях для инвесторов, в том числе и в эфирах с топ-менеджерами компаний-эмитентов.
*Информация о выпуске эмитента ПАО «Селигдар» на сайте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557.