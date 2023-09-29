На фондовый рынок — с экспертами

Недавний опрос Банка России (объем выборки — 1466 респондентов) также показал, что большинство розничных инвесторов, вышедших на рынок, даже не имеют сколько-нибудь внятной стратегии вложения средств и не просчитывают наперед свои действия на фондовом рынке. Лишь треть из них (35 %) рассказали о наличии какой-то стратегии инвестирования. При всем при этом для инвесторов «характерно ожидание позитивных результатов от инвестирования, особенно в долгосрочной перспективе». К выводу о том, что большинству «новых инвесторов» не хватает «практических навыков и достаточных финансовых знаний для работы на фондовом рынке», приходил и аналитический центр НАФИ. «Среди тех, кто интересуется инвестициями, только каждый пятый (19%) имеет глубокие знания в этой сфере. Большинство (60%) имеют лишь поверхностные знания и разбираются в теме в общих чертах, а 21% совсем не разбираются в инвестициях», — отмечали эксперты в своем исследовании.