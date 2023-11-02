Третья ежегодная конференция «Рекламное право»: итоги

Представители регуляторов – Татьяна Никитина (ФАС России) и Мария Смелянская (Роскомнадзор) – лично поделились последними новостями в сфере маркировки интернет-рекламы: об изменениях в Законе о рекламе, считать ли рекламой информацию о товарах на собственных сайтах, будут ли штрафовать за рекламу в запрещенных соц.сетях и о том, где допустимо в тексте размещать идентификатор рекламы.