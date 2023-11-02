Третья ежегодная конференция «Рекламное право»: итоги
В Москве прошла третья ежегодная конференция «Рекламное право», где эксперты разобрали самые обсуждаемые вопросы рекламного права.
18 октября 2023 в Omega Rooftop команда WE TALK PRO провела крупнейшую конференцию в сфере рекламного права, в которой приняли участие 150 участников оффлайн и более 100 — онлайн.
Конференция состояла из трех сессий, на которых 20 спикеров-практиков поделились своим мнением по самым горячим вопросам рекламного права, обсудили тренды в регулировании и обменялись опытом по маркировке интернет-рекламы.
Представители регуляторов – Татьяна Никитина (ФАС России) и Мария Смелянская (Роскомнадзор) – лично поделились последними новостями в сфере маркировки интернет-рекламы: об изменениях в Законе о рекламе, считать ли рекламой информацию о товарах на собственных сайтах, будут ли штрафовать за рекламу в запрещенных соц.сетях и о том, где допустимо в тексте размещать идентификатор рекламы.
Обзором ситуации на рынке рекламы поделились представители крупных ассоциаций – Татьяна Иванова (Ассоциация блогеров и агентств) и Борис Омельницкий (АРИР).
Основатели WE TALK PRO и сообщества «Рекламное право», Ирина Шурмина, Ксения Даньшина и Татьяна Свиридова, представили новый единый портал с новостями и полезными материалами по рекламному праву – рекламноеправо.рф.
Представители OZON поделились опытом маркировки рекламы на маркетплейсах и итогами работы за год. Антон Качанов, руководитель правовой практики AdTech & Marketing (Яндекс), разобрал регуляторные вызовы диджитал-рекламы на основе российского и зарубежного опыта. Юрист Авиасейлс рассказал, как реализовывать смелые рекламные кампании и оставаться в рамках закона.
Ценным опытом работы с рекламным правом и решением спорных ситуаций также поделились представители компаний РУСТ (Русский стандарт), SPLAT Global, Европейская медиагруппа, SEAMLESS Legal, INTELLECT, Blacklight, ТАСС и eLama.
Завершилось масштабное мероприятие розыгрышем призов и afterparty, где участники пообщались с коллегами в неформальной обстановке.
Информация о материалах конференции — записи и презентации спикеров — доступны на сайте WE TALK PRO. Следующая конференция запланирована на осень 2024, а до этого все свежие обновления и полезные мероприятия можно найти на площадке сообщества «Рекламное право».
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