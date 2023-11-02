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Третья ежегодная конференция «Рекламное право»: итоги

В Москве прошла третья ежегодная конференция «Рекламное право», где эксперты разобрали самые обсуждаемые вопросы рекламного права.

18 октября 2023 в Omega Rooftop команда WE TALK PRO провела крупнейшую конференцию в сфере рекламного права, в которой приняли участие 150 участников оффлайн и более 100 — онлайн.

Конференция состояла из трех сессий, на которых 20 спикеров-практиков поделились своим мнением по самым горячим вопросам рекламного права, обсудили тренды в регулировании и обменялись опытом по маркировке интернет-рекламы.

Представители регуляторов – Татьяна Никитина (ФАС России) и Мария Смелянская (Роскомнадзор) – лично поделились последними новостями в сфере маркировки интернет-рекламы: об изменениях в Законе о рекламе, считать ли рекламой информацию о товарах на собственных сайтах, будут ли штрафовать за рекламу в запрещенных соц.сетях и о том, где допустимо в тексте размещать идентификатор рекламы.

Обзором ситуации на рынке рекламы поделились представители крупных ассоциаций – Татьяна Иванова (Ассоциация блогеров и агентств) и Борис Омельницкий (АРИР).

Основатели WE TALK PRO и сообщества «Рекламное право», Ирина Шурмина, Ксения Даньшина и Татьяна Свиридова, представили новый единый портал с новостями и полезными материалами по рекламному праву – рекламноеправо.рф.

Представители OZON поделились опытом маркировки рекламы на маркетплейсах и итогами работы за год. Антон Качанов, руководитель правовой практики AdTech & Marketing (Яндекс), разобрал регуляторные вызовы диджитал-рекламы на основе российского и зарубежного опыта. Юрист Авиасейлс рассказал, как реализовывать смелые рекламные кампании и оставаться в рамках закона.

Ценным опытом работы с рекламным правом и решением спорных ситуаций также поделились представители компаний РУСТ (Русский стандарт), SPLAT Global, Европейская медиагруппа, SEAMLESS Legal, INTELLECT, Blacklight, ТАСС и eLama.

Завершилось масштабное мероприятие розыгрышем призов и afterparty, где участники пообщались с коллегами в неформальной обстановке.

Информация о материалах конференции — записи и презентации спикеров — доступны на сайте WE TALK PRO. Следующая конференция запланирована на осень 2024, а до этого все свежие обновления и полезные мероприятия можно найти на площадке сообщества «Рекламное право»‎.

18+

https://clck.ru/363ALK  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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