«Тема данных касается всех и каждого – от рядовых граждан до крупных корпораций»

Михаил Сродных: Наша цель – создание лучшей экосистемы для бизнеса в стране, а развитие экосистемы, как правило, не имеет финальной точки. Мы отвечаем на запросы наших клиентов и при том, выбирая, какие еще услуги мы могли бы оказывать, мы смотрим на их востребованность и возможность бесшовного перехода из одного сервиса в другой. Пару лет назад мы приобретали проекты, связанные с информационной безопасностью. (В конце 2021 года «СКБ Контур» приобрела 80% ООО «Атом Безопасность», компания разрабатывает программу StaffCop, которая предотвращает утечки данных с рабочих компьютеров и мониторит действия сотрудников). Сейчас мы это направление развиваем и дополняем его новыми услугами. Вторая история связана с маркетплейсами. Нашим клиентам в рамках их бизнеса все чаще приходится взаимодействовать с такими площадками, и появляется много сервисов, позволяющих делать это более качественно. Мы в этом направлении также идем: какие-то сервисы создаём сами, какие-то докупаем. Еще одно важное направление, потребность в котором растет, это автоматизация взаимоотношений с клиентами. На многих рынках сейчас увеличивается уровень конкуренции. И становится важно, чтобы человек, один раз воспользовавшись твоей услугой, вернулся еще раз, не ушел к конкуренту и т. д. Вообще разных направлений и сценариев много, а мы постоянно смотрим на рынок в поисках новых возможностей.