«Тема данных касается всех и каждого – от рядовых граждан до крупных корпораций»О чем будут говорить на форсайт-сессии, посвящённой экономике данных
Создание в России экономики, основанной на цифровой информации, является одним из основных приоритетов государства. Разработкой национального проекта «Экономика данных» занимаются Минцифры, Минэкономразвития и Минфин. В ходе Петербургского международного экономического форума группа компаний «СКБ Контур» и НИУ Высшая школа экономики проводят форсайт-сессию (16+), посвящённую этой теме. Мы поговорили с генеральным директором «СКБ Контур» Михаилом Сродных и директором центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александром Чулоком про образ отдаленного будущего и насущные задачи текущего момента.
Расскажите, какие цели вы ставили, организовывая это мероприятие, и каких результатов вы от него ждете?
Александр Чулок: Тема данных, их ценности и значимости для устойчивой конкурентоспособности в будущем звучит во всем мире в федеральной, региональной и корпоративной повестках очень часто, и здесь, мне кажется, Россия старается не упустить этот глобальный тренд. Мы писали об этом тренде еще десять лет назад в Прогнозе научно-технологического развития страны до 2030 г. Сейчас видно, как многие развитые и растущие страны, такие как Южная Корея, Китай, Япония, Индия, делают ставку на данные, цифровизацию и экосистемы. И мы как страна должны держать руку на пульсе, не отстать и постараться найти свою уникальную нишу.
В первую очередь надо комплексно подойти к проблеме. Тема данных касается всех и каждого – от рядовых граждан до крупных корпораций, от креативных индустрий, агропромышленного комплекса до металлургии и нефтепереработки. Ключевые действующие лица, которые могут повлиять на направление развития экономики данных, тоже очень разные – это наука, бизнес, государство, вузы; и нам важно было собрать всех вместе и предложить подумать, перенестись в 2050 г. Мы хотим поговорить не только про настоящее, но и очертить образ будущего и представить те тренды, которые могут быть актуальны через несколько десятков лет, и, исходя из этого, решать, что будет эффективно делать сейчас. Это логика форсайта. Не из настоящего линейно экстраполировать в будущее, а смотреть из будущего на настоящее.
Когда говорят про экономику данных, чаще всего создание дополнительной стоимости возникает за счет улучшения параметров работы существующего бизнеса: магазина, предприятия и т. д. ‒ за счет лучшего планирования и управления. Что такое, по-вашему, экономика данных, может ли она существовать самостоятельно, а не в качестве дополнения к другим бизнесам?
Александр Чулок: Прежде всего экономика данных является не дополнением к другим «экономикам» и не инструментом, а скорее, единой платформой, на базе которой могут развиваться как бизнесы, так и общественные инициативы и многое другое. Например, данные будут играть ключевую роль в решении задачи увеличения продолжительности жизни, создании материалов с программируемыми свойствами или строительных конструкций, в пространственном развитии. Данные ‒ также критически важный фактор в решении экологических проблем, включая проблему изменения климата и декарбонизацию. Они могут менять целые области знаний, например медицину, где предиктивная аналитика может кардинально расширить возможности врачей. Экономика данных является ключевым фактором в решении специфических задач, стоящих перед нашей страной, например достижения и поддержания технологического суверенитета.
Если говорить о практических результатах форсайт-сессии, если нам удастся по итогам этого разговора выйти на понимание каких-то новых интересных ниш и направлений развития, это было бы очень здорово. В современном мире они могут возникать где угодно. Например, Южная Корея к 2030 г. хочет создать минимум 10 углеродно-нейтральных городов, это ниша как для бизнеса, так и для науки, а также новые возможности развития для общества в целом. А Япония стремится к 2050 г. построить инклюзивное общество с бесконечным любопытством, обеспечив к 2030 г. среднюю продолжительность жизни в 120 лет. Китай к 2050 г. строит общество, устойчивое к климату.
Мне кажется, что Россия отчасти упускала постановку задач на отдаленное будущее. И это не очень хорошо. Нужно, наоборот, ставить перед собой задачи планетарного масштаба. Поэтому мы установили для нашей форсайт-сессии горизонт 25 лет.
Почему именно «СКБ Контур» решил стать инициатором такой встречи? Какие цели вы преследуете как бизнес?
Михаил Сродных: «СКБ Контур» со своего основания фокусировалась на B2B-сервисах, и на данный момент теми или иными услугами нашей компании пользуется каждый третий бизнес в стране – это более 2,5 млн клиентов. И при этом эти сервисы таковы, что они генерируют значительные объемы данных. Например, в 2023 г. через нас прошло 1,6 млрд электронных документов, удостоверяющий центр выдал 16 млн сертификатов за все время работы и 1,1 млн только в прошлом году. С каждым годом объемы информации и у нас, и на рынке в целом растет. И сейчас умение обрабатывать информацию и делать на ее основе выводы стало ключевым конкурентным преимуществом. Нам важно было понять, как нам дальше развиваться в этом направлении, какие вообще есть подходы и инициативы на рынке, чем мы с коллегами по рынку можем быть полезны друг другу, чем занято научное сообщество и какие ожидания и возможности есть у регулятора.
Планируете ли вы создавать какой-то совещательный орган, который будет заниматься экономикой данных, есть ли у вас пожелания к регулятору относительно изменения законодательства?
Михаил Сродных: Создание ассоциации и изменение законодательства может быть результатом общения участников рынка в будущем, но сейчас для нас ключевая задача ‒определиться с целями и направлениями развития, это приоритет номер один.
Александр Чулок: Одна из целей форсайта ‒ это обеспечение платформы для коммуникации разных стейкхолдеров. И готовность регулятора участвовать в таком мероприятии очень важна, потому что сейчас всем нужно договориться на понятийном уровне о том, что для них такое экономика данных, чего они от нее ждут, что они могут друг другу предложить, какие есть узкие места и проблемы.
Также важно, что именно бизнес выступил инициатором такого формата общения, потому что частные компании часто упрекают в отсутствии системного подхода и зацикленности на каких-то собственных узких задачах. Поэтому, когда «СКБ Контур» решила инициировать такой масштабный диалог о будущем, это очень хороший прецедент.
«СКБ Контур» за последние два года провела несколько M&A (покупка разработчика электронного документооборота для ритейла «Э-Ком», покупка сервиса автоматизации коммуникаций с клиентской базой Scena.one, приобретение доли в системе аналитики для маркетплейсов «Маниплейс») расскажите, в чем их логика.
Михаил Сродных: Наша цель – создание лучшей экосистемы для бизнеса в стране, а развитие экосистемы, как правило, не имеет финальной точки. Мы отвечаем на запросы наших клиентов и при том, выбирая, какие еще услуги мы могли бы оказывать, мы смотрим на их востребованность и возможность бесшовного перехода из одного сервиса в другой. Пару лет назад мы приобретали проекты, связанные с информационной безопасностью. (В конце 2021 года «СКБ Контур» приобрела 80% ООО «Атом Безопасность», компания разрабатывает программу StaffCop, которая предотвращает утечки данных с рабочих компьютеров и мониторит действия сотрудников). Сейчас мы это направление развиваем и дополняем его новыми услугами. Вторая история связана с маркетплейсами. Нашим клиентам в рамках их бизнеса все чаще приходится взаимодействовать с такими площадками, и появляется много сервисов, позволяющих делать это более качественно. Мы в этом направлении также идем: какие-то сервисы создаём сами, какие-то докупаем. Еще одно важное направление, потребность в котором растет, это автоматизация взаимоотношений с клиентами. На многих рынках сейчас увеличивается уровень конкуренции. И становится важно, чтобы человек, один раз воспользовавшись твоей услугой, вернулся еще раз, не ушел к конкуренту и т. д. Вообще разных направлений и сценариев много, а мы постоянно смотрим на рынок в поисках новых возможностей.
Александр Чулок: Исторически на рынке часто бывает так, что кто-то один определяет основные правила игры. Был период, когда это были производители товаров, когда для победы в конкурентной борьбе достаточно было уметь произвести товар с определёнными свойствами по минимальной цене. Потом «власть» оказалась у потребителя, все старались угадать его поведение и изменение вкусов. Сейчас есть признаки того, что такой определяющей силой станут экосистемы. И этот тренд пересекается с экономикой данных, так как данные являются и одними из основных продуктов, производимых экосистемой, и ее основным конкурентным преимуществом. Зарубежные поисковики и маркетплейсы умеют хорошо обслуживать своих клиентов именно потому, что все про них знают. Надеюсь, что на нашем рынке также сформируются сравнимые по масштабам платформы, играющие важную роль как в России, так и во всем мире.