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Займ в онлайн МФО: ключевые критерии выбора кредитора

Онлайн займ – это популярный финансовый инструмент, которым пользуются, как правило, для решения краткосрочных и срочных проблем. Например, для экстренного ремонта машины, покупки лекарства или оплаты штрафов от ГИБДД в льготный период.

Внимание! Чтобы не попасть в долговую яму и не переплачивать, убедитесь, что займ в МФО соответствует вашим финансовым возможностям и актуальным потребностям. Также уделите внимание выбору кредитора, который выдаст деньги в своем филиале или онлайн, на карту вашего банка.     

На что обратить внимание

Первое и главное – легальный формат работы, который подтверждается наличием действующих документов, выданных Центробанком. Лицензия и прочие сертификаты должны быть у МФО в открытом доступе.

Второй важный аспект – прозрачность условий. Несмотря на то, что лимиты, процентная ставка и прочие параметры займа могут устанавливаться индивидуально для каждого клиента, они должны быть четко сформулированными, прописанными в договоре и понятными. Если МФО пытается скрыть размер общей переплаты, размер ставки или штрафов за просрочку, наличие скрытых комиссий и платежей – это тревожный звоночек.

Третий критерий – удобство получения займа с учетом индивидуальных запросов клиента, его кредитной истории и степени лояльности. Обратите внимание на скорость рассмотрения заявок, а также процент одобренных займов.

Хорошо, если у МФО есть свой сайт или приложения, в котором можно не только подать заявку и быстро получить ответ на нее, но и получить консультационную помощь.

Наконец, будет плюсом, если МФО нацелено на повышение финансовой грамотности населения, если компания участвует в благотворительных проектах и, в целом, ставит в приоритет долгосрочное сотрудничество со своей целевой аудиторией.

И помните, что любой кредит – это не панацея решения финансовых проблем, а вынужденная мера, продиктованная обстоятельствами. Если вы понимаете, что займ или кредит создадут непосильную нагрузку на личный бюджет, лучше их не оформлять.

OOO MКК «КaпитaлЪ-НT» (BelkaCredit) как пример МФО

Данная компания имеет лицензию ЦБ и выдает кредиты в онлайн режиме. Современный подход фирмы помогает эффективно развивать функциональные возможности для своих клиентов и может предложить оптимальные условия для быстрого займа. У МФО есть свой сайт и приложения с удобным и понятным интерфейсом, в котором можно подать заявку на оформление займа из ассортимента доступных кредитных продуктов с указанием суммы и сроков. Из-за индивидуального подхода к каждому клиенту МФО старается поддерживать максимальный процент одобрения заявок. Кроме того, BelkaCredit участвует в благотворительных и социальных проектах.

Связаться с представителем компании для консультации по вопросам онлайн займов вы можете на сайте https://belkacredit.ru/.   

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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