Займ в онлайн МФО: ключевые критерии выбора кредитора

Данная компания имеет лицензию ЦБ и выдает кредиты в онлайн режиме. Современный подход фирмы помогает эффективно развивать функциональные возможности для своих клиентов и может предложить оптимальные условия для быстрого займа. У МФО есть свой сайт и приложения с удобным и понятным интерфейсом, в котором можно подать заявку на оформление займа из ассортимента доступных кредитных продуктов с указанием суммы и сроков. Из-за индивидуального подхода к каждому клиенту МФО старается поддерживать максимальный процент одобрения заявок. Кроме того, BelkaCredit участвует в благотворительных и социальных проектах.