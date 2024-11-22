Черная пятница: распродажа как экономический двигатель и возможность умного шопинга
«Черная пятница» ‒ маркетинговый феномен, появившийся в 1960-х годах в американской Филадельфии. Название ему дали транспортные заторы, которые устраивали покупатели магазинов после распродаж в честь Дня благодарения. Сегодня это одно из главных событий мировой торговли, которое стало синонимом распродаж и скидок.
Зачем же нужны распродажи? Для ритейлеров акция «Черная пятница» ‒ это возможности увеличить объемы продаж за счет скидок. Даже небольшая маржа с каждой отдельной продажи позволяет получить прибыль благодаря масштабам покупок.
Для покупателей «Черная пятница» дает шанс выгодно приобрести товары, на которые раньше не хватало денег. Другими словами, это реальный шанс сэкономить на покупках, не жертвуя при этом качеством.
Dreame: космические технологии для каждого дома
Dreame Technology была основана в 2017 г., но уже активно завоевывает рынок интеллектуальной бытовой техники. Компания делает ставку на сочетание передовых технологий, высокую производительность и демократичные цены.
Разработками бытовой техники в Dreame занимаются инженеры с опытом работы в аэрокосмической отрасли, хорошо знакомые с аэродинамикой и компрессией воздушных потоков. Инновационный подход позволил компании всего за шесть лет подать заявки на 4 276 патентов, из которых 2371 уже зарегистрированы.
Опыт в работе с летательными аппаратами очень пригодился разработчикам при создании высокоскоростных двигателей Dreame, способных развивать 160 000 оборотов в минуту. Благодаря такой скорости мощность всасывания роботов-пылесосов, например, у L30 Ultra, достигла7300 Па. Это один из самых высоких показателей на рынке – такая мощность гарантирует эффективную чистку даже плотных ковровых покрытий. Сейчас в компании разрабатывают технологию разгона моторов до 200 000 об/мин, что еще больше повысит мощность пылесосов Dreame.
Помимо этого, роботы-пылесосы Dreame оснащены интеллектуальными системами навигации на основе алгоритмов SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) (18+). Это позволяет им не только самостоятельно ориентироваться в пространстве и строить карту помещения, но и оптимизировать маршрут уборки, объезжая препятствия. Например, в модели L30 Ultra реализована технология MopExtend™, которая позволяет выдвигать швабру для мойки пола вплотную к стенам. В модели Z40 Station предусмотрен 3-литровый мешок для пыли и HEPA-фильтр H14, улавливающий частицы размером до 0,1 мкм.
Dreame стремится сделать инновации доступными широкому кругу потребителей, не создавая сомнительных схем продаж. Демократичная ценовая политика молодого бренда позволяет обзавестись высокотехнологичной техникой по более выгодной цене, чем у именитых производителей, предлагающих аналогичную функциональность и качество. К тому же Dreame постоянно расширяет свой модельный ряд, предлагая решения для различных потребностей и бюджетов.
Техника Dreame: инновации, доступные в «Черную пятницу»
Несмотря на вполне демократичный для такого уровня техники ценник, в акции «Черная пятница» Dreame предлагает скидки на ряд высокотехнологичных моделей. (Тут можно еще предложение по размеру скидок или самой акции). И это не какие-то прошлогодние модели, которые не успели продать. Это последние разработки, которые еще не начали поступать в продажу. (Или только недавно начали)
Итак, что же можно купить у Dreame дешевле, чем в другие дни.
Робот-пылесос Dreame L30 Ultra: Автономность до 75 дней благодаря станции самоочистки, которая опустошает пылесборник, промывает и сушит швабры. Мощность всасывания 7300 Па ‒ один из самых высоких показателей на рынке, обеспечивающий эффективную уборку ковров и твердых полов. Технология MopExtend™ позволяет мыть пол вплотную к стенам.
Вертикальный пылесос Dreame Z40 Station: 3-литровый мешок для пыли позволяет не думать об его очистке до 100 дней. Мощность всасывания ~27000 Па (310 аэроватт) эффективно удаляет пыль с различных поверхностей. HEPA-фильтр H14 улавливает частицы пыли размером до 0,1 мкм, что актуально для аллергиков. Автономность ‒ до 160 минут.
Моющий пылесос Dreame H13 Pro: Сочетает функции сухой и влажной уборки. Мощность всасывания 18 000 Па и скорость вращения щетки 520 об/мин обеспечивают эффективное удаление загрязнений. Автоматическая очистка щетки с промывкой при 60°C гарантирует гигиеничность. Время автономной работы ‒ до 40 минут.
Фен Dreame Hair Glory: Быстрая сушка волос благодаря скорости воздушного потока 70 м/с и мощности 1600 Вт. 300 миллионов отрицательных ионов на см³ для гладкости и блеска волос. Легкий и удобный в использовании благодаря весу всего 345 г.
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