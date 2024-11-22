Черная пятница: распродажа как экономический двигатель и возможность умного шопинга

Несмотря на вполне демократичный для такого уровня техники ценник, в акции «Черная пятница» Dreame предлагает скидки на ряд высокотехнологичных моделей. (Тут можно еще предложение по размеру скидок или самой акции). И это не какие-то прошлогодние модели, которые не успели продать. Это последние разработки, которые еще не начали поступать в продажу. (Или только недавно начали)