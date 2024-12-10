«Большая тройка» радиоиндустрии: «Европейская медиагруппа» вновь подтверждает статус лидера

Генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов: «Лидерство — всегда результат напряжённого труда, творческого, технического, организационного. Год за годом мы находим свежие идеи, продвигаем новые форматы, способствуем профессиональному росту коллег. Только качественная и планомерная работа во всех плоскостях, умение отвечать на запросы времени и тонко чувствовать настроение аудитории позволяют ЕМГ уже более 14 лет формировать будущее индустрии. А сегодня для России и всей планеты наступила эпоха перемен, в которой перед радио — самой гибкой и адаптивной частью медиасреды — открываются грандиозные перспективы».