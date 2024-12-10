«Большая тройка» радиоиндустрии: «Европейская медиагруппа» вновь подтверждает статус лидера
«Европейская медиагруппа» вновь подтверждает статус лидера отечественной радиоиндустрии. Согласно актуальным данным Mediascope Radio Index каждый день на эфир станций ЕМГ в России настраивается 18,1 млн радиослушателей, а совокупная еженедельная аудитория составляет более половины всего населения крупных городов страны старше 12 лет. Доля рынка холдинга по аудитории — 24,1%*.
Сразу три формата «Европейской медиагруппы» — «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» — традиционно вошли в топ-5 национальных станций по всем ключевым измеряемым параметрам, а по доле рынка по аудитории «Большая тройка» заняла весь пьедестал индустрии радио*.
«Европа Плюс» лидирует по доле рынка по аудитории, традиционно оставаясь самой узнаваемой радиостанцией в Москве**, в то время как «Дорожное радио» — станция №1 в России по ежедневной аудитории. Убедительный рост показывают и другие станции «Европейской медиагруппы». Так, «Радио 7 на семи холмах» и STUDIO 21 входят в топ-3 радиостанций, чья ежедневная аудитория выросла по отношению к предыдущей волне исследований*.
Успех политики мультимедиатизации подтверждают данные о внеэфирных и диджитал-проектах радиостанций. Так, за год «Европейская медиагруппа» уже провела и ещё проведёт до конца 2024-го свыше 80 различных мероприятий — спортивных, музыкальных, благотворительных, просветительских — на крупнейших площадках по всей стране. Трансляции Народной премии «Звёзды Дорожного радио», международного фестиваля «Легенды Ретро FM», юбилейного шоу «Ретро FM 20 лет» и церемонии «Новое Радио AWARDS» в прайм-тайме на ТВ показали высочайшие рейтинги. Уникальные по своей концепции аутдор-проекты приковали внимание миллионов жителей мегаполисов.
В цифровой среде проекты холдинга-локомотива индустрии также демонстрируют стремительный рост. За год суммарные охваты контента радиостанций ЕМГ в социальных сетях выросли на 54% и в октябре 2024-го превысили 100 000 000 в месяц. А Telegram-канал «Нового Радио» достиг отметки в 199 000 подписчиков, уверенно держа первенство по вовлечению среди всех отечественных радиостанций, представленных на платформе. Значительно увеличилось и количество радиослушателей, выбирающих подключаться к эфиру в онлайне, — за год на 17,6%. Диджитал-площадки являются эффективным инструментом «омоложения» аудитории. Средний возраст слушателя форматов ЕМГ стабильно держится ниже планки среднего возраста жителя России. Благодаря многомерной работе команде ЕМГ удалось сделать радиоэфир и радиобренды эпицентром культурной жизни страны.
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов: «Лидерство — всегда результат напряжённого труда, творческого, технического, организационного. Год за годом мы находим свежие идеи, продвигаем новые форматы, способствуем профессиональному росту коллег. Только качественная и планомерная работа во всех плоскостях, умение отвечать на запросы времени и тонко чувствовать настроение аудитории позволяют ЕМГ уже более 14 лет формировать будущее индустрии. А сегодня для России и всей планеты наступила эпоха перемен, в которой перед радио — самой гибкой и адаптивной частью медиасреды — открываются грандиозные перспективы».
*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, АПРЕЛЬ — СЕНТЯБРЬ 2024 г., Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. 12+.
**Mediascope, Radio Index — МОСКВА, АВГУСТ — ОКТЯБРЬ 2024 г., Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. 12+.