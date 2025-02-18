Российские олимпийцы поздравили Александра Большунова с победой на гонке в Италии
Именитые российские спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр поздравили Александра Большунова с победой на гонке в Италии. 13 февраля Большунов впервые после отстранения российских лыжников от международных соревнований выступил за границей и стал первым на соревнованиях Sudtirol Moonlight Classic. Это один из красивейших стартов мира, который проходит ночью при свете луны и тысячи факелов. На Западе сразу же разгорелся скандал: трехкратный олимпийский чемпион Пекина был зарегистрирован на гонку под российским флагом.
«Сильнейшие спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), но российские спортсмены в них забанены. Эта гонка в Италии к FIS никакого отношения не имеет, поэтому и участники там были другие, в основном марафонцы. Саша готовится к Чемпионату России, поэтому, я думаю, он играючи в тренировочном стиле их обыграл. С точки зрения спорта, на самом деле, ничего особенного не произошло, но PR-акция вышла крутая. Западные журналисты спрашивали: “Соскучились ли вы по Европе?” А Большунов их размазал: “Так это вы соскучились, раз прибежали брать у меня интервью на не самом престижном старте”», – прокомментировал олимпийский чемпион Сочи Александр Легков.
В Италию Большунов приехал на сборы, и гонка «Лунный свет Южного Тироля» стала одним из контрольных стартов.
«Спорт вне политики. Спорт создавался для того, чтобы соревновались атлеты, показывали возможности и красоту своего тела, свой профессионализм. Желаю нашим российским атлетам, чтобы они вернулись на международную арену. Сейчас уже есть виды [спорта – прим. ред.], которые вернулись. И я желаю другим федерациям двигаться тем же направлением, участвовать в международных соревнованиях и, конечно же, в Зимних Олимпийских играх 2026 года!» – добавил бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Алексей Петухов.
Особенно участием Большунова в международном старте были возмущены норвежские спортсмены. Жестче всех высказался олимпийский чемпион Пекина Эрик Валнес: «Так не должно быть. Организаторы должны придерживаться тех правил, о которых договорилось лыжное сообщество, а не устанавливать свои». Вскоре после этого на уличных цифровых экранах по всей России появилось фото Большунова и надпись на норвежском и русском: «Валнес! Так и должно быть!»
«На самом деле круто, когда в Москве и Подмосковье медиафасады показывают, что Саша Большунов впервые за много-много лет одержал победу на международной лыжне, на итальянском снегу, где через год пройдет Олимпиада. Круто, когда все знают, что российские спортсмены начинают потихонечку, шаг за шагом возвращаться на международный уровень. А всем недовольным норвежцам, шведам и прочим скоро придется потесниться с пьедестала, потому что русские спортсмены вернутся. А пока готовимся! Приезжайте в Одинцово 23 февраля на TopSki Family (0+). Я провожу эту гонку уже в четвертый год подряд», – сообщил серебряный призер Ванкувера Александр Панжинский.
Также на медиафасадах появился креатив с надписью «Великолепно! Большунов!» Всего за два дня информационной кампании ролики увидели больше 23 миллионов раз.
«Александр Большунов – один из сильнейших лыжников мира прямо сейчас. Его упорство и характер вдохновляют нас и самих заниматься спортом, двигаться вперед, побеждать! Не важно, про что речь: про спорт, жизнь или бизнес. Мы очень порадовались за Сашу, но те слова, которые говорили его западные коллеги не вызывают ничего, кроме недоумения. Поэтому мы разместили на наших цифровых поверхностях креативы в поддержку Большунова», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Сам Александр Большунов тоже прокомментировал ажиотаж вокруг гонки. В его карьере уже был похожий период.
«Это сравнимо с Олимпийскими играми, многие писали, смотрели. Приходят сообщения, что в Москве на баннерах это есть. Прикольно! Такого давно не было. Такое бывает только после Олимпийских игр. <…> Все, уже проехали», – скромничает олимпийский чемпион.