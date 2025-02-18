Российские олимпийцы поздравили Александра Большунова с победой на гонке в Италии

«Сильнейшие спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), но российские спортсмены в них забанены. Эта гонка в Италии к FIS никакого отношения не имеет, поэтому и участники там были другие, в основном марафонцы. Саша готовится к Чемпионату России, поэтому, я думаю, он играючи в тренировочном стиле их обыграл. С точки зрения спорта, на самом деле, ничего особенного не произошло, но PR-акция вышла крутая. Западные журналисты спрашивали: “Соскучились ли вы по Европе?” А Большунов их размазал: “Так это вы соскучились, раз прибежали брать у меня интервью на не самом престижном старте”», – прокомментировал олимпийский чемпион Сочи Александр Легков.