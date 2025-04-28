Все, что нужно знать о форуме недвижимости «Движение» в 2025 году

В отрасли девелопмента все меняется очень быстро, на нее влияет огромное количество разных факторов, рассказала «Ведомостям» программный директор форума «Движение». По ее словам, программа мероприятия не должна быть разрозненным набором выступлений, дискуссий, нетворкингов и пленарных сессий. Это, как в фильме или сериале, должен быть цельный и структурированный сценарий, который соберет воедино разные «эпизоды». Чтобы повысить качество мероприятия, появилась потребность в едином кураторе программы, который, как дирижер, правильно расставляет акценты. В результате работы со спикерами и их контентом родилась архитектура программы в 2025 году.