Все, что нужно знать о форуме недвижимости «Движение» в 2025 году

Все, что нужно знать о форуме недвижимости «Движение» в 2025 годуЛетом в Сочи пройдет одно из главных событий строительной отрасли, которое нужно обязательно посетить
На территории курорта «Роза Хутор» с 24 по 27 июня 2025 г. пройдет форум недвижимости «Движение». Мероприятие проводится совместно с АО «ДОМ.РФ». Среди участников Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Партнеры форума: «Газпромбанк», «Авито Недвижимость», GloraХ, «Паритет девелопмент», «ИдаПроджект», Setl Group, MAER, «Точно», «ЭкоПлантТ» ‒ проведут в рамках форума свою деловую программу.
Сейчас уже стали известны первые хедлайнеры и спикеры форума: Лина Арифулина, автор и режиссер легендарных ТВ-проектов, бизнес-спикер, эксперт по публичным выступлениям; Сергей Насибян, клинический психолог; Евгения Шамис, основательница Sherpa S Pro и исследовательского центра RuGenerations; Евгений Давыдов, сооснователь SETTERS; Дмитрий Левицкий, президент HURMA Group of Companies, автор и руководитель проекта винного города «Белый мыс»; Александр Цыпкин, известный писатель, сценарист; и Михаил Гребенюк, основатель RESULTING.
В чем суть форума «Движение»?
Программа
В 2025 г. программа форума пополнится новыми секциями на темы финансов, HR и цифровизации строительного бизнеса. В этом году главными векторами программы станут практикоориентированный подход и глубокая проработка тем: известные продуктологи, эксперты в продажах, маркетинге, архитектуре, строительстве, HR, инвестициях, финансах и праве, УК и сервисе, цифровизации, а также загородной недвижимости поделятся опытом и лучшими практиками.
В отрасли девелопмента все меняется очень быстро, на нее влияет огромное количество разных факторов, рассказала «Ведомостям» программный директор форума «Движение». По ее словам, программа мероприятия не должна быть разрозненным набором выступлений, дискуссий, нетворкингов и пленарных сессий. Это, как в фильме или сериале, должен быть цельный и структурированный сценарий, который соберет воедино разные «эпизоды». Чтобы повысить качество мероприятия, появилась потребность в едином кураторе программы, который, как дирижер, правильно расставляет акценты. В результате работы со спикерами и их контентом родилась архитектура программы в 2025 году.
Так, главная пленарная сессия форума недвижимости «Движение» будет посвящена развитию российских городов и актуализации региональных норм градостроительного проектирования. Спикерами выступят представители Минстроя Российской Федерации, руководители региональных органов государственной власти и топ-менеджеры крупнейших девелоперских компаний России.
Участники также проведут восемь уже привычных треков программы: «Архитектура, продукт и строительство», «Управление», «Маркетинг», «Продажи», «Коммерческая недвижимость», «УК и сервис», «Право», «Загородная недвижимость». Программа форума недвижимости «Движение» продлится четыре дня и будет состоять из одиннадцати секций.
На форуме топ-менеджеры строительной отрасли на основе реальных кейсов разберут способы решения актуальных проблем и поделятся передовыми эффективными управленческими практиками. Финансовые эксперты обсудят жизнеспособные стратегии и модели, покажут способы привлечения средств и развития проектов в условиях высоких процентных ставок. HR-специалисты поделятся практиками привлечения и удержания кадров, а также методами использования искусственного интеллекта и новых технологий в рекрутинге. Архитекторы, проектировщики и продуктологи расскажут о новых трендах в девелопменте и инновационных форматах проектов.
Миссия – сделать качественно и интересно
Проанализировать повестку и тренды помогает сайт «Движение.ру», объединяющий отраслевое медиа, сервис по поиску работы в строительной сфере, рейтинги девелоперов и маркетплейс производителей, говорит Игнатова. Другой источник инсайтов, продолжает она, ‒ клуб недвижимости «Движение» – отраслевое сообщество, насчитывающее свыше 100 компаний-резидентов. За прошлый год команда клуба провела 48 онлайн- и офлайн-мероприятий для более чем 3000 человек. Наконец, проведение региональных урбан-туров и конференций, где команда «Движение» встречается с топ-менеджерами застройщиков и узнает локальные особенности рынков. Именно глубокое понимание контекста дает возможность проводить мероприятие такого высокого уровня.
«Движение ЭКСПО»
За три года проведения выставки число участников удвоилось. В 2025 г. свои стенды возведут полсотни экспонентов. Это производители материалов, малых архитектурных форм и инженерных систем, банки, IT-компании и сами застройщики. Среди них: «Алютех», «Сибалюкс», Meteor Lift, «Ростелеком», «Кнауф», «Яндекс Недвижимость», «Авито Недвижимость», «Циан», Газпромбанк, Systeme electric, СЛЗ и другие компании.
Что представляет из себя ЭКСПО на форуме «Движение»?
4000 девелоперов посетят ЭКСПО.
Два лектория обеспечат непрерывный трафик в зоне выставки.
В среднем, на одного экспонента в 2024 г. приходилось 58 лидов.
Прошлое, настоящее и будущее
Форум недвижимости «Движение» ‒ деловое мероприятие для застройщиков, которое собирает лидеров отрасли для обсуждения самых актуальных и насущных вопросов. Он был впервые проведен в 2020 г. Суммарно за пять лет в нем приняли участие 13 506 участников и 865 спикеров из 170 городов.
Сейчас участники – это топ-менеджеры ведущих девелоперских и архитектурно-проектных компаний, агентств недвижимости, представители государственной власти, банковского сектора, сильнейшие бизнес-тренеры страны, которые определяют вектор развития строительной сферы. Выступая на форуме, они формируют будущую историю девелопмента в России.