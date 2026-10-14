Пушкинский музей и МАЕР объединят усилия для популяризации искусства
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и медиахолдинг МАЕР договорились о стратегическом сотрудничестве в области популяризации культуры и искусства. Соглашение об информационной поддержке подписали директор музея Екатерина Проничева и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Знакомить людей с мировым искусством – одна из главных задач Пушкинского музея. Его собрание позволяет проследить историю художественной культуры от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды музея насчитывают более 700 000 памятников разных эпох. Важным вектором партнерства станет выход за пределы музейных залов и работа с уличной аудиторией.
Ежемесячная аудитория МАЕР на сегодняшний день свыше 60 млн человек – медиахолдинг завершил интеграцию приобретенного в прошлом году информационного холдинга 1MI, полноценно встроил сеть из 26 СМИ в свою коммуникационную платформу.
«Наш музей задумывался его основателем, Иваном Владимировичем Цветаевым, как место, где каждый сможет увидеть произведения искусства и архитектуры, часто недоступные простому человеку. Спустя почти 115 лет собрание Пушкинского музея пополняется памятниками культуры мирового значения. Мы очень рады, что Пушкинский музей посещает всё больше людей. Партнёрство с медиахолдингом МАЕР привлечёт ещё больше посетителей и позволит поддержать выставочные и просветительские проекты. Мы продолжим и расширим миссию Пушкинского – делать мировое культурное наследие понятным и доступным каждому», – отметила Екатерина Проничева.
«Наша задача как амбассадоров культуры – вдохновить миллионы людей прийти в музей лично. Медиахолдинг запускает масштабную информационную кампанию, которая сделает шедевры Пушкинского музея доступными для многомиллионной аудитории наших городских экранов и цифровых платформ. Поддержка национального достояния – это инвестиция в интеллектуальное будущее страны, и мы гордимся тем, что именно наши технологии помогут Пушкинскому музею привлечь молодежь», – подчеркнул Константин Майор.
Первым проектом, который поддержит медиахолдинг МАЕР, станет выставка «Гюстав Файе и русские коллекционеры». Автор идеи выставки Андре-Марк Делок-Фурко, внук русского коллекционера и мецената Сергея Щукина. Зрителям представлены полотна кисти Поля Гогена «Сбор плодов», «Королева», «Автопортрет», «Брод», «Великий Будда», «Натюрморт с попугаями». Дополнили выставку редко покидающие запасники музея пастели Одилона Редона «Ночь и день» и «Профиль женщины в окне», а также графические листы из серий «Дом с привидениями» и «Цветы зла». Государственный Эрмитаж предоставил натюрморт Анри Матисса «Посуда и фрукты на красно-черном ковре» и впервые в истории — картину Винсента Ван Гога «Арена в Арле».
Одним из важных направлений сотрудничества станет внедрение и активное применение информационно-цифровых технологий. Стороны намерены использовать новые технологические решения в совместных проектах и делиться опытом этой работы с аудиторией. По словам организаторов, этот шаг позволит преодолеть барьер «музейной исключительности» и сделать высокое искусство естественной частью повседневной городской среды.