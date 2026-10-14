Пушкинский музей и МАЕР объединят усилия для популяризации искусства

«Наш музей задумывался его основателем, Иваном Владимировичем Цветаевым, как место, где каждый сможет увидеть произведения искусства и архитектуры, часто недоступные простому человеку. Спустя почти 115 лет собрание Пушкинского музея пополняется памятниками культуры мирового значения. Мы очень рады, что Пушкинский музей посещает всё больше людей. Партнёрство с медиахолдингом МАЕР привлечёт ещё больше посетителей и позволит поддержать выставочные и просветительские проекты. Мы продолжим и расширим миссию Пушкинского – делать мировое культурное наследие понятным и доступным каждому», – отметила Екатерина Проничева.