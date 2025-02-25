Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в сезоне КХЛ победит «Динамо»

25 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.15, что составляет 45% вероятности. Спрогнозировать победу бело-голубых можно по коэффициенту 3.25 (или 30%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.85 (25%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.63 (58%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.25 (42%).

Клиенты PARI верят в успех ярославской команды. На победу «Локо» приходится около 78% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 17% сделано в пользу бело-голубых, еще приблизительно 5% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 84% на 16% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.27, в овертайме — за 5.30, по буллитам — за 7.10. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 7.60. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.40.

«Локо» и «Динамо» встречались в текущем сезоне три раза. Дважды сильнее оказывались «железнодорожники» — 4:3, 2:1. Одну победу одержали динамовцы — 3:0. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.83. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.97.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки ярославской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.77. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Динамо» котируется за 2.05.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.20. При этом котировки на второй период такие же — 3.20. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.50.

«Локомотив» одержал 43 победы и потерпел 16 поражений в текущем сезоне. «Железнодорожники» лидируют в Западной конференции КХЛ. Статистика «Динамо» скромнее: 34 победы и 23 поражения. Москвичи идут на четвертом месте в той же зоне.

Клиентам PARI доступны ставки на итоги сезона КХЛ-2024/25. Главным претендентом на завоевание Кубка Гагарина считается «Локомотив». Пари на итоговый триумф ярославцев будет рассчитано за 4.50. Шансы «Динамо» выиграть турнир котируются за 12.00.