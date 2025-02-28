Клиенты PARI уверены в победе «Атлетико» над «Атлетиком» в матче Ла Лиги

1 марта «Атлетико» и «Атлетик» встретятся в матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Поединок пройдет в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы хозяев чуть выше. Коэффициент на успех «Атлетико» — 2.00, что соответствует примерно 47% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Атлетик», можно за 3.80 (около 25%). Ничья котируется за 3.45 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI не сомневаются в победе коллектива из столицы Испании. На триумф «Атлетико» приходится около 97% от общего объема ставок на исход матча.

Эксперты считают, что матч вряд ли будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.15. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.70.

Аналитики PARI сомневаются в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Атлетико», и «Атлетик», сыграет коэффициент 1.95. Обратный исход идет за 1.80. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.15.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 0:0 за 6.50. На то, что счет в матче откроет «Атлетико», можно поставить за 1.70. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении гостей составляют 2.60.

«Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 53 очка. Подопечные Диего Симеоне отстают от «Реала» и «Барселоны» всего на один балл. «Матрасники» не проигрывают девять матчей во всех турнирах, а на этой неделе в рамках Кубка Испании сыграли вничью (4:4) с «Барселоной». Шансы команды выиграть чемпионат Испании оценили в 7.50, а на то, что «Атлетико» завершит сезон в числе двух сильнейших, дают коэффициент 2.40.

«Атлетик» набрал 48 очков и занимает четвертое место в АПЛ. У команды беспроигрышная серия из шести матче во всех турнирах, а в последнем туре Примеры баски разгромили «Вальядолид» (7:1). Поставить на чемпионство «Атлетика» можно за 450.00, а на то, что команда в этом сезоне финишируют в тройке сильнейших, можно заключить пари с коэффициентом 2.60.

В матче первого круга в Бильбао «Атлетико» одержало выездную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель Корреа.