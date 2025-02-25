Клиенты PARI уверены в победе «Барселоны» над «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

25 февраля в первом полуфинальном матче Королевского кубка Испании «Барселона» примет мадридский «Атлетико». Встреча состоится на Олимпийском стадионе в столице Каталонии и начнется в 23:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

В день игры букмекеры считают фаворитами хозяев. На триумф «Барсы» можно поставить по коэффициенту 1.69, что соответствует примерно 58% вероятности. Котировки на ничью составляют 4.40 (около 22%). Победа гостей из Мадрида в линии PARI идет за 4.90 (около 20%).

Котировки на исход двухматчевого противостояния — также в пользу «Барсы». Поставить на общую победу каталонской команды по итогам двух встреч можно по коэффициенту 1.60. Вероятность выхода «Атлетико» в финал Кубка страны котируется за 2.35.

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. В общем объеме ставок на исход сегодняшней игры 96% приходится на победу «Барсы». На выход каталонцев в финал Кубка сделано 99% от общего количества ставок в денежном выражении.

Эксперты считают, что сегодняшний матч в Мадриде получится «верховым». По оценкам аналитиков PARI, команды Ханса Дитера Флика и Диего Симеоне забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.57. Вероятность противоположного исхода (тотал меньше 2.5 по голам) котируется за 2.40. Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.60. Котировки на противоположный вариант составляют 2.25.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — успех хозяев 2:1 за 8.50. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.45. Если счет в матче откроют каталонцы, сыграет ставка за 1.50. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении столичной команды составляют 2.40.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в этой встрече. В составе «Барсы» наиболее вероятным автором гола считается Роберт Левандовски, а в составе «Атлетико» — Александр Серлот. Пари на результативные действия в их исполнении принимаются за 2.00 и 3.40 соответственно.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 300 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из 11 событий, включив в него прогноз на тотал больше 1 в матче «Барсы» с «Атлетико» за 1.05. Общий коэффициент экспресса — 1.93.

На пути к полуфиналу Кубка Испании «Барселона» прошла «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1) и «Валенсию» (5:0). От «Атлетико» вылетели «Вик» (2:0), «Касереньо» (3:1), «Марбелья» (1:0), «Эльче» (4:0) и «Хетафе» (5:0).

«Барселона» — самый титулованный участник Кубка Испании. Каталонцы владели трофеем 31 раз, а в последний раз выигрывали его в 2021 году. «Атлетико» десять раз брал Кубок. В последний раз мадридский клуб выигрывал этот трофей в 2013-м. Ответную полуфинальную встречу сегодняшние соперники проведут 2 апреля в Мадриде.