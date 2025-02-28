Клиент PARI поставил 595 000 рублей на победу «Баварии» над «Штутгартом» в 24-м туре Бундеслиги

28 февраля «Бавария» проведет выездной матч со «Штутгартом» в рамках 24-го тура Бундеслиги. Соперники встретятся на стадионе «Мерседес-Бенц Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

Аналитики PARI считают «Баварию» фаворитом. Сделать ставку на победу «Баварии» по коэффициенту 1.65, что соответствует 57% вероятности. Поставить на успех «Штутгарта» можно за 5.00 (около 20%). Если же соперники поделят очки, сыграет ставка за 4.50 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу гостей. Примерно 98% от общего оборота ставок на исход встречи приходится на победу «Баварии», еще по 1% от всего оборота пари сделано на триумф «Штутгарта» и ничью.

Последний низовой матч между «Штутгартом» и «Баварией» прошел еще в 2017 году — в последующих двенадцати встречах этих команд забивалось минимум три гола. Аналитики PARI считают, что этот тренд продолжится и в предстоящей игре. Заключить пари на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.48, тотал меньше 2.5 котируется за 2.65.

При этом букмекеры ожидают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.52. Шанс того, что забьет только «Бавария», оценен коэффициентом 3.35, аналогичная ставка на швабов идет за 8.50.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа баварцев со счетом 2:1, либо ничья 1:1. Ставки на эти результаты принимаются по коэффициенту 9.00.

Самая крупная ставка на предстоящее топ-событие в Штутгарте — 595 000 рублей. Один из игроков собрал экспресса из четырех футбольных матчей, включив в него ставку на победу «Баварии». Суммарный коэффициент купона составил 4.38 — в случае успеха чистый выигрыш по этой ставке превысит 2 000 000 рублей.

По итогам 23 туров «Бавария» набрала 58 очков и лидирует в турнирной таблице немецкого чемпионата. Учитывая, что мюнхенцы опережают своего главного конкурента в лице «Байера» на 8 очков, букмекеры почти не сомневаются, что они станут чемпионами Германии в 34-й раз. Поставить на победу «Баварии» в этом сезоне можно с коэффициентом 1.01.

«Штутгарту» же придется побороться за то, чтобы попасть в еврокубковую зону. На данный момент команда занимает седьмое место с 36 очками. PARI предлагает коэффициент 1.30 на то, что «швабы» закончат сезон на 6 месте и выше.