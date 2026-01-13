Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет

В среду, 14 января, начнется пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования традиционно переезжают в рамках Германии — из Оберхофа в Рупольдинг.

Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU). Подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение пока не вынесено.