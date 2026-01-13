Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет

Партнерский проект
В среду, 14 января, начнется пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования традиционно переезжают в рамках Германии — из Оберхофа в Рупольдинг.
Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU). Подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение пока не вынесено.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
График пятого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):
Среда, 14 января
Женская эстафета (4х6 км) – 16:30;
Четверг, 15 января
Мужская эстафета (4х7,5 км) – 16:30;
Пятница, 16 января
Женский спринт (7,5 км) – 16:30;
Суббота, 17 января
Мужской спринт (10 км) – 16:30;
Воскресенье, 18 января
Женская гонка преследования (10 км) — 14:30;
Мужская гонка преследования (12,5 км) — 17:00.
Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам четырех этапов.
Мужчины
Женщины
Российские букмекеры открыли линии на эстафеты этапа в Рупольдинге. Представляем коэффициенты от компании PARI:
Женщины
|Кубок мира, 5 этап. Эстафета. Кто победит?
|🇫🇷Франция
|1,80
|🇸🇪Швеция
|2,45
|🇩🇪Германия
|7,10
|🇳🇴Норвегия
|8,10
|🇮🇹Италия
|12,50
|🇦🇹Австрия
|70,00
|🇺🇦Украина
|100,00
Мужчины
|Кубок мира, 5 этап. Эстафета. Кто победит?
|🇳🇴Норвегия
|1,95
|🇫🇷Франция
|2,40
|🇸🇪Швеция
|6,00
|🇩🇪Германия
|13,50
|🇮🇹Италия
|25,50
|🇺🇸США
|70,00
|🇺🇦Украина
|90,00
Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.
Традиционно запланировано девять этапов. Также в календарь внесен турнир в рамках Олимпиады-2026. Ниже расписание оставшихся соревнований.
5. Рупольдинг (Германия), 14-18 января: эстафеты, спринты и гонки преследования
6. Нове-Место-на-Мораве (Чехия), 22-25 января: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки и масс-старты
Олимпиада. Антхольц (Италия), 8-21 февраля: все гонки
7. Контиолахти (Финляндия), 5-8 марта: эстафеты, индивидуальные гонки, масс-старты
8. Отепя (Эстония), 12-15 марта: смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования
9. Холменколлен (Норвегия), 19-22 марта: спринты, гонки преследования, масс-старты