Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет

Предпоследний этап перед Олимпиадой
Руслан Ипполитов
Томмазо Джакомель. Фото: ISU
Томмазо Джакомель. Фото: ISU

В среду, 14 января, начнется пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования традиционно переезжают в рамках Германии — из Оберхофа в Рупольдинг.

Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU). Подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение пока не вынесено.

Расписание

Свернуть

График пятого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):

Среда, 14 января

Женская эстафета (4х6 км) – 16:30;

Четверг, 15 января

Мужская эстафета (4х7,5 км) – 16:30;

Пятница, 16 января

Женский спринт (7,5 км) – 16:30;

Суббота, 17 января

Мужской спринт (10 км) – 16:30;

Воскресенье, 18 января

Женская гонка преследования (10 км) — 14:30;

Мужская гонка преследования (12,5 км) — 17:00.

Общий зачет Кубка мира

Свернуть

Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам четырех этапов.

Мужчины

  1. Томмазо Джакомель (Италия) — 611 очков
  2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 560
  3. Эрик Перро (Франция) — 529
  4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 505
  5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 380

Женщины

  1. Лу Жанмонно (Франция) — 553 очка
  2. Суви Минккинен (Финляндия) — 503
  3. Марен Киркейде (Норвегия) — 487
  4. Анна Магнуссон (Швеция) — 441
  5. Эльвира Эберг (Швеция) — 420

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Российские букмекеры открыли линии на эстафеты этапа в Рупольдинге. Представляем коэффициенты:

Женщины

Кубок мира, 5 этап. Эстафета. Кто победит?
🇫🇷Франция1,80
🇸🇪Швеция2,45
🇩🇪Германия7,10
🇳🇴Норвегия8,10
🇮🇹Италия12,50
🇦🇹Австрия70,00
🇺🇦Украина100,00

Мужчины

Кубок мира, 5 этап. Эстафета. Кто победит?
🇳🇴Норвегия1,95
🇫🇷Франция2,40
🇸🇪Швеция6,00
🇩🇪Германия13,50
🇮🇹Италия25,50
🇺🇸США70,00
🇺🇦Украина90,00

Прямые трансляции, где смотреть

Свернуть

Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.

Расписание этапов Кубка мира

Свернуть

Традиционно запланировано девять этапов. Также в календарь внесен турнир в рамках Олимпиады-2026. Ниже расписание оставшихся соревнований.

5. Рупольдинг (Германия), 14-18 января: эстафеты, спринты и гонки преследования

6. Нове-Место-на-Мораве (Чехия), 22-25 января: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки и масс-старты

Олимпиада. Антхольц (Италия), 8-21 февраля: все гонки

7. Контиолахти (Финляндия), 5-8 марта: эстафеты, индивидуальные гонки, масс-старты

8. Отепя (Эстония), 12-15 марта: смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования

9. Холменколлен (Норвегия), 19-22 марта: спринты, гонки преследования, масс-старты

Новое