Алексея Батракова признали лучшим игроком 2025 года по версии журнала «Футбол»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков признан лучшим игроком по версии журнала «Футбол», который выходит приложением к газете «Советский Спорт».

По итогам голосования победитель набрал 407 баллов. Батраков в возрасте 20 лет стал самым молодым обладателем награды в ее истории. Из 165 респондентов 111 поставили его на первое место.

В голосовании принимали участие спортивные журналисты, популярные футбольные блогеры, представители клубных пресс-служб, букмекеров и ведущих статистических порталов.

Батраков стал 46-м лауреатом в истории премии. Российский аналог «Золотого мяча» вручался с 1964 по 2018 год. После пятилетнего перерыва премия была возрождена под эгидой «Советского Спорта». После этого год назад ее выиграл полузащитник «Монако» Александр Головин.

По итогам 2025-го в тройку лучших вслед за Батраковым вошли хавбек московского ЦСКА Матвей Кисляк (208 баллов) и голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев (75).

«Батраков в 2025-м творил красоту, отправляя мячи в сетку с самых разных дистанций всеми возможными способами, при росте 168 см – трижды головой! Причем пострадали от него все без исключения топы РПЛ. В матче с «Краснодаром» он разродился победным дублем, со «Спартаком» – хет-триком. Беспрецедентным для игроков «Локо» в дерби с красно-белыми», – так прокомментировали успех Батракова организаторы премии.

Его назвали «новой суперзвездой» и подчеркнули, что футболист «Локомотива» стал первым лауреатом премии, который родился в XXI веке.