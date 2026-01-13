Ведомости
«Ак Барс» снова обыграет «Нефтехимик» в КХЛ, считают клиенты PARI

Татарстанское противостояние
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским Ак Барсом и нижнекамским «Нефтехимиком». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча казанцев. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.60, что составляет 60% вероятности. Спрогнозировать победу нижнекамцев можно по коэффициенту 4.70 (или 20%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.70 (20%). Победа «Ак Барса» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.35 (70%). Поставить на итоговый успех «Нефтехимика» можно за 3.20 (30%).

Клиенты PARI верят в успех казанцев в основное время. На победу команды Анвара Гатиятулина приходится около 95% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 2% сделано в пользу нижнекамцев, еще приблизительно 3% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 99% на 1% в пользу «Ак Барса».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.19, в овертайме — за 6.30, по буллитам — за 8.50. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 6.00. Если игроки «Нефтехимика» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 8.50.

Аналитики PARI считают, что пятое противостояние «Ак Барса» и «Нефтехимика» в текущем сезоне КХЛ получится результативнее, чем часть предыдущих — 1:2, 4:1, 3:2, 3:1. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.55. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.40.

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции с 60-ю очками, у «Нефтехимика» — 47 очков и шестое место на Востоке. Поставить сейчас на победу казанцев в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 9.00. Этот коэффициент выше, чем у главных фаворитов турнира — «Локомотива» (3.10), «Металлурга» (3.60) и «Авангарда» (6.00). Чемпионство нижнекамцев котируется за 200.00.

Новое