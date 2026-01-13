Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026 года: расписание, участники и фавориты

В этой дисциплине разыграют первый комплект медалей. В число главных фаворитов уже привычно входят Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе. Они представляют Германию третий сезон, а партнер сменил спортивное гражданство с российского в 2022 году. Впоследствии Володин получил и немецкий паспорт, что точно позволит ему выступить на Олимпиаде-2026.

На прошлом чемпионате Европы уроженец Санкт-Петербурга и его партнерша впервые взяли золото. Затем на чемпионате мира они выиграли серебро. Наиболее реальные шансы лишить немцев очередного титула могли быть у итальянцев Сары Конти / Никколо Мачии, но они снялись с турнира в Шеффилде.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Фото: ISU

Теперь выше стала вероятность того, что весь пьедестал займут дуэты российского происхождения. Соответствующие шансы высоки у грузин Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы (тренерская группа Павла Слюсаренко) и венгров Марии Павловой и Алексея Святченко (Федор Климов и Дмитрий Савин).

Есть в заявке еще несколько фигуристов, за которыми отечественные болельщики могут следить с повышенным вниманием. Уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина ранее выступала за Швейцарию и Венгрию, а теперь вместе с Михалом Возняком представляет Польшу. Москвичка Дарья Данилова семь лет катается за Нидерланды с Мишелом Цибой. Наконец, Павел Ковалев родился в Санкт-Петербурге, но уже более десяти лет представляет Францию с Камиль Ковалев, которая стала его супругой.

Карина Акопова и Никита Рахманин проводят дебютный сезон под флагом Армении и уже громко заявили о себе, отобравшись на Олимпиаду. Но Великобритания не выдала им въездные визы, из-за чего спортсмены не смогут принять участие в чемпионате Европы. С аналогичной проблемой столкнулся бывший россиянин Семён Данильянц, который теперь также выступает за Армению в одиночном катании.