Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026 года: расписание, участники и фавориты

С 14 по 17 января в британском Шеффилде пройдет соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию. В турнире из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU) четвертый год подряд не будут участвовать россияне и белорусы. Рассказываем, кого в их отсутствие стоит считать главными фаворитами в каждой дисциплине.
По возрастному критерию в чемпионате Европы могут участвовать фигуристы, которым до 1 июля 2025 года исполнилось 17 лет. По итогам прошлого турнира были распределены квоты. Национальные федерации могут выставить от одного до трех представителей в каждой дисциплине.
Всего в заявке на чемпионат Европы пока 38 одиночниц, 31 одиночник, 30 танцевальных дуэтов и 17 спортивных пар.
Во всех четырех дисциплинах в Шеффилде выступят те, кто взял титул год назад.
Чемпионское звание будут защищать швейцарец Лукас Бричги, эстонка Нина Петрыкина, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (танцы на льду), немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (парное катание).
В этой дисциплине разыграют первый комплект медалей. В число главных фаворитов уже привычно входят Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе. Они представляют Германию третий сезон, а партнер сменил спортивное гражданство с российского в 2022 году. Впоследствии Володин получил и немецкий паспорт, что точно позволит ему выступить на Олимпиаде-2026.
На прошлом чемпионате Европы уроженец Санкт-Петербурга и его партнерша впервые взяли золото. Затем на чемпионате мира они выиграли серебро. Наиболее реальные шансы лишить немцев очередного титула могли быть у итальянцев Сары Конти / Никколо Мачии, но они снялись с турнира в Шеффилде.
Теперь выше стала вероятность того, что весь пьедестал займут дуэты российского происхождения. Соответствующие шансы высоки у грузин Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы (тренерская группа Павла Слюсаренко) и венгров Марии Павловой и Алексея Святченко (Федор Климов и Дмитрий Савин).
Есть в заявке еще несколько фигуристов, за которыми отечественные болельщики могут следить с повышенным вниманием. Уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина ранее выступала за Швейцарию и Венгрию, а теперь вместе с Михалом Возняком представляет Польшу. Москвичка Дарья Данилова семь лет катается за Нидерланды с Мишелом Цибой. Наконец, Павел Ковалев родился в Санкт-Петербурге, но уже более десяти лет представляет Францию с Камиль Ковалев, которая стала его супругой.
Карина Акопова и Никита Рахманин проводят дебютный сезон под флагом Армении и уже громко заявили о себе, отобравшись на Олимпиаду. Но Великобритания не выдала им въездные визы, из-за чего спортсмены не смогут принять участие в чемпионате Европы. С аналогичной проблемой столкнулся бывший россиянин Семён Данильянц, который теперь также выступает за Армению в одиночном катании.
В прошлом году чемпионкой Европы сенсационно стала эстонка Нина Петрыкина. Во многом эта стало возможным ввиду неучастия Луны Хендрикс. В Шеффилде звездная бельгийка на лед выйдет. Пока в ее активе по одной медали чемпионатов Европы каждого достоинства. При этом нынешний сезон у Хендрикс складывается сложно, так что ее статус фаворитки не столь однозначен.
В очередной раз побороться за медаль готова Анастасия Губанова. Бывшая россиянка, представляющая Грузию, выиграла чемпионат Европы в 2023 году. На двух следующих турниров она забирала серебро. Помимо ученицы Евгения Рукавицына, в число претенденток на награды точно стоит включить швейцарок Кимми Репонд и Ливию Кайзер, бельгийку Нину Пиндзарроне, итальянку Лару Наки Гутманн.
Шансы попасть на пьедестал у других бывших россиянок минимальны. Но отечественные болельщики всё же могут с повышенным интересом следить за полькой Екатериной Кураковой, молдаванкой Анастасией Грачевой, сербкой Антониной Дубининой.
В этой дисциплине внимание многих российских болельщиков тоже будет приковано к сборной Грузии. Диана Дэвис и Глеб Смолкин третий раз выступят за эту страну на чемпионате Европы. Дочь Этери Тутберидзе и ее муж-партнер представляли Россию на Олимпиаде-2022, но после введения санкций от ISU перешли в другую сборную. На двух прошлых чемпионатах Европы они заняли восьмое место, а в нынешнем сезоне стали пятыми и шестыми на этапах Гран-при.
На предстоящем турнире Дэвис и Смолкин вряд ли доберутся до золота. Да и на медали шансы невелики, ведь круг явных фаворитов очерчен максимально четко. Главные звезды танцевального турнира — Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Именитые фигуристы проводят первый совместный сезон, но подчеркивают свой статус. Представители Франции в финале Гран-при уступили только американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу.
Осязаемую конкуренцию Фурнье-Бодри и Сизерону могут составить, пожалуй, лишь три дуэта. Но с высокой вероятностью они лишь разыграют оставшиеся места на пьедестале. Речь о британцах Лайле Фир и Льюисе Гибсоне, итальянцах Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, литовцах Эллисон Рид и Саулюсе Амбрулявичюсе.
Разбавить эту компанию могут, прежде всего, испанцы Оливия Смарт и Тим Дик, а также французы Евгения Лопарева и Жоффе Бриссо. Партнерша из последнего дуэта — уроженка Москвы.
Из других бывших россиян в танцевальном турнире также выступят киприоты Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич, грузины Мария Казакова и Владислав Касинский, Мария Игнатьева (с Даниилом Семко за Венгрию) и Асаф Казимов (с Софией Валь за Испанию).
Соревнования одиночников остались без топ-звезды — двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. Француз, на прошлом турнире выигравший бронзу, не выступит в Шеффилде, о чем стало известно еще в декабре.
В его отсутствие больше шансов защитить титул у швейцарца Лукаса Бричги. Привычно впечатляет представительство Италии в лице Даниэля Грассля, Маттео Риццо и действующего вице-чемпиона Европы Николая Мемолы — сына и ученика Ольги Романовой. Наверняка поборются за медали эстонские братья Александр и Михаил Селевко, француз Кевин Эймоз и грузин Ника Эгадзе, представляющий группу Этери Тутберидзе.
Что касается бывших россиян, то в Шеффилде выступят азербайджанец Владимир Литвинцев, поляк Владимир Самойлов, чех Георгий Рештенко и венгр Александр Власенко. Более высокие шансы на места в десятке сильнейших есть у первых двух.
В полном объеме прямые трансляции будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU, если нет геоблока.