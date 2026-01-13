Клиент PARI поставил 300 000 рублей на полуфинальный матч Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити»

13 января в рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги сыграют «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд накануне игры, а также рассказали о ставках клиентов.

В день матча аналитики расценивают шансы команд как примерно равные, отдавая небольшое преимущество «Манчестер Сити». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.50, что соответствует примерно 39% вероятности. Шансы на успех «Ньюкасла» оцениваются котировкой 2.80 (около 34%), ничья в линии идет за 3.60 (27% вероятности).

Что касается исхода противостояния с учетом ответного матча, запланированного на 4 февраля, то на «Сити» установлен коэффициент 1.48, что эквивалентно 65% вероятности. Если же в финал Кубка лиги выйдет «Ньюкасл», сыграет ставка за 2.70 (35%).

В свою очередь, клиенты PARI и вовсе считают победу «горожан» практически решенным делом. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 84% приходится на «Сити». На успех «Ньюкасла» сделано около 6%, доля ничьей составляет 10%. Еще более однозначным выглядит распределение ставок на итоговый проход команд в финал: 98% на 2% в пользу манчестерской команды.

По оценке экспертов, команды способны забить по меньшей мере три гола. Сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 1.60, тогда как противоположный вариант доступен за 2.35. Если же команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, сыграет пари за 2.40. Вероятность обмена голами котируется за 1.53, в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.50.

Самыми вероятными авторами забитых мячей в матче считаются звездный бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (1.75), а также игроки «Ньюкасла» Ник Вольтемаде (2.50) и Харви Барнс (3.50).

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.93, куда включил и пари на гол в исполнении футболистов «Манчестер Сити». Аналитики оценили вероятность такого события котировкой 1.19.

Сегодняшний матч станет уже второй встречей между этими командами в текущем сезоне. В конце ноября «Ньюкасл» и «Сити» уже встречались на «Сент-Джеймс Парк» в рамках АПЛ, и та встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:1 (поставить на повторение этого результата в сегодняшнем матче можно по коэффициенту 10.00).

Обе команды стартовали с третьего раунда и пока демонстрируют достаточно уверенные результаты. «Ньюкасл» начал турнир с победы над «Брэдфорд Сити» (4:1), после чего без особых проблем прошел «Тоттенхэм» (2:0) и «Фулхэм» (2:1). «Манчестер Сити» же в третьем раунде разобрался с «Хаддерсфилдом» (2:1) и далее поочередно обыграл «Суонси» (3:1) и «Брентфорд» (2:0).