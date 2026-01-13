Ведомости
В PARI запустили «Магазин фрибетов» для турнира BLAST Bounty по CS2

Соревнования продлятся 13-25 января
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Букмекерская компания PARI подготовила новую акцию для поклонников киберспорта — «Магазин фрибетов». Во время турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2 пользователи смогут зарабатывать баллы, которые потом можно будет обменять на фрибеты номиналом до 5 000 рублей.

Акция будет активна на протяжении всего чемпионата — с 13 по 25 января. В это время за ставки на матчи турнира пользователям будут начисляться баллы. В магазине акции их можно будет в любой момент обменять на фрибеты. Номинал призов от 200 до 5 000 рублей. Функция обмена будет доступна неограниченное количество раз.

Для того, чтобы начать зарабатывать баллы необходимо подтвердить участие на странице акции. В зачет будут идти все ставки на BLAST Bounty Winter 2026 от 1 000 рублей и с коэффициентом от 1.7. Баллы за активность будут начисляться каждый день.

BLAST Bounty Winter 2026 — первый большой чемпионат в новом сезоне CS2. На турнире выступят 32 команды, в том числе и лидеры прошлого года — Team Vitality, Team Spirit, Team Falcons, FURIA Esports и другие.

