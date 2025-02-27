BetBoom представил итоги 1/16 Лиги Чемпионов – 5 500 000 рублей выигрыша с лайв-ординара и экспресс с коэффициентом 1076

Букмекерская компания BetBoom подвела итоги 1/16 Лиги Чемпионов УЕФА. В прошлых сезонах турнира раунды «навылет» стартовали с 1/8. Но, благодаря введению нового формата, команды с 9-го по 24-ое места в общей таблице теперь борются за попадание в основную сетку плей-офф в рамках дополнительного раунда.

Крупнейший выигрыш был получен клиентом BetBoom благодаря live-ставке на матч между «Брюгге» и «Аталантой. При счете 1:3 в концовке матча, беттор поставил на «тотал 4.5 меньше. Выбор был оправданным – бельгийцы проходили дальше при нынешней ситуации, а подопечным Гасперини для прохода требовалось забить три безответных гола. «Брюгге» выдержал натиск «Аталанты» и принес клиенту BetBoom 5 500 000 рублей выигрыша.

Самый высокий зашедший коэффициент один из бетторов поймал благодаря экспрессу из исходов на все матчи первого круга. Выбор клиента BetBoom был следуюшим:

Гостевая победа «Бенфики» против «Монако» (кф 2.94)

Гостевая победа «Баварии» против «Селтика» (кф 1.37)

Домашняя победа «Брюгге» против «Аталанты» (кф 3.70)

Домашняя победа «Фейеноорда» против «Милана» (кф 3.05)

Домашняя победа «Ювентуса» против ПСВ (кф 1.91)

Гостевая победа «Реала» против «Манчестер Сити» (кф 2.88)

Гостевая победа «Боруссии Дортмунд» против «Спортинга» (кф 3.14)

Гостевая победа ПСЖ против «Бреста» (кф 1.37)

Итоговый коэффициент экспресса составил 1075.59. Стоит отметить, что в шести из восьми матчей команды выиграли с минимальным счетом. Из них «Брюгге» и «Ювентус» забили победные мячи на последних минутах встречи. Наибольший шанс сорваться экспресс имел в матче между «Сити» и «Реалом». Мадридцы проигрывали к 85-ой минуте, но они совершили волевой камбэк и одержали победу со счетом 2:3. Со ставки всего в 50 рублей клиент BetBoom выиграл 53 779 рублей.

Интересно, что наивысший зашедший коэффициент среди ординаров один из пользователей BetBoom также поймал в матче «Сити» и «Реала». Причем также благодаря волевой победе подопечных Анчелотти. Беттор взял в лайве на 85-ой минуте победу мадридцев при счете 2:1. Коэффициент на данных исход был 70.47. При ставке в 1 500 выигрыш составил 105 705 рублей.

Главным фаворитом в 1/16 среди пользователей BetBoom стала «Бавария» - на нее победу в обоих встречах против «Селтика» пришлось наиболее количество ставок по сравнению с другими парами. Выбор бетторов оправдан – подопечные Компани были главным фаворитом на проход в основную сетку плей-офф. Самым неожиданным участником 1/8 по итогу стыкового раунда стал «Брюгге». Перед стартом матчей BetBoom давал 3.30 на проход бельгийцев в следующий этап – эквивалентно 30% вероятности. Тем не менее подопечные Хайена обыграли прошлогоднего победителя Лиги Европы «Аталанту» с общим счетом 5:2 и впервые в истории прошли в 1/8 ЛЧ.

Следующий этап Лиги Чемпионов стартует уже 4-го марта. Среди пар выделяется противостояние ПСЖ и «Ливерпуля». BetBoom дает примерно равные шансы командам в первом матче на «Парк Де Пренс». Победа ПСЖ оценивается в 2.35, выигрыш «Ливерпуля» можно взять за 2.7.