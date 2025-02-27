BetBoom представил итоги 1/16 Лиги Чемпионов – 5 500 000 рублей выигрыша с лайв-ординара и экспресс с коэффициентом 1076

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Букмекерская компания BetBoom подвела итоги 1/16 Лиги Чемпионов УЕФА. В прошлых сезонах турнира раунды «навылет» стартовали с 1/8. Но, благодаря введению нового формата, команды с 9-го по 24-ое места в общей таблице теперь борются за попадание в основную сетку плей-офф в рамках дополнительного раунда.
Крупнейший выигрыш был получен клиентом BetBoom благодаря live-ставке на матч между «Брюгге» и «Аталантой. При счете 1:3 в концовке матча, беттор поставил на «тотал 4.5 меньше. Выбор был оправданным – бельгийцы проходили дальше при нынешней ситуации, а подопечным Гасперини для прохода требовалось забить три безответных гола. «Брюгге» выдержал натиск «Аталанты» и принес клиенту BetBoom 5 500 000 рублей выигрыша.
Самый высокий зашедший коэффициент один из бетторов поймал благодаря экспрессу из исходов на все матчи первого круга. Выбор клиента BetBoom был следуюшим:
Итоговый коэффициент экспресса составил 1075.59. Стоит отметить, что в шести из восьми матчей команды выиграли с минимальным счетом. Из них «Брюгге» и «Ювентус» забили победные мячи на последних минутах встречи. Наибольший шанс сорваться экспресс имел в матче между «Сити» и «Реалом». Мадридцы проигрывали к 85-ой минуте, но они совершили волевой камбэк и одержали победу со счетом 2:3. Со ставки всего в 50 рублей клиент BetBoom выиграл 53 779 рублей.
Интересно, что наивысший зашедший коэффициент среди ординаров один из пользователей BetBoom также поймал в матче «Сити» и «Реала». Причем также благодаря волевой победе подопечных Анчелотти. Беттор взял в лайве на 85-ой минуте победу мадридцев при счете 2:1. Коэффициент на данных исход был 70.47. При ставке в 1 500 выигрыш составил 105 705 рублей.
Главным фаворитом в 1/16 среди пользователей BetBoom стала «Бавария» - на нее победу в обоих встречах против «Селтика» пришлось наиболее количество ставок по сравнению с другими парами. Выбор бетторов оправдан – подопечные Компани были главным фаворитом на проход в основную сетку плей-офф. Самым неожиданным участником 1/8 по итогу стыкового раунда стал «Брюгге». Перед стартом матчей BetBoom давал 3.30 на проход бельгийцев в следующий этап – эквивалентно 30% вероятности. Тем не менее подопечные Хайена обыграли прошлогоднего победителя Лиги Европы «Аталанту» с общим счетом 5:2 и впервые в истории прошли в 1/8 ЛЧ.
Следующий этап Лиги Чемпионов стартует уже 4-го марта. Среди пар выделяется противостояние ПСЖ и «Ливерпуля». BetBoom дает примерно равные шансы командам в первом матче на «Парк Де Пренс». Победа ПСЖ оценивается в 2.35, выигрыш «Ливерпуля» можно взять за 2.7.
Партнерский проект