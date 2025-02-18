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18 февраля 13:30ГлавнаяАналитика

Мужская индивидуальная гонка, 19 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Хет-трик Йоханнеса Бё?
Александр Бокулёв
Йоханнес Бё. Источник: IBU / Christian Manzoni
Йоханнес Бё. Источник: IBU / Christian Manzoni

В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленерхайде определятся обладатели медалей в мужской индивидуальной гонке на 20 километров. Сумеет ли Йоханнес Бё одержать третью победу? Анализируем коэффициенты легальных букмекеров на самую длинную гонку соревновательной программы.

Дата / Время: 18.02.2025, 17:05 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры последних мужских индивидуальных гонок на Играх и ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Йоханнес Бё (Норвегия), Тарьей Бё (Норвегия), Бенедикт Долль (Германия)
  • ЧМ-2023. Йоханнес Бё (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия), Себастьян Самуэльссон (Швеция)
  • ОИ-2022. Кентен Фийон-Майе (Франция), Антон Смольский (Беларусь), Йоханнес Бё (Норвегия)
  • ЧМ-2021. Стурла Легрейд (Норвегия), Арнд Пайффер (Германия), Йоханнес Дале (Норвегия)
  • ЧМ-2020. Мартен Фуркад (Франция), Йоханнес Бё (Норвегия), Доминик Ландертингер (Австрия)

Расклады перед гонкой

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В зачете индивидуальных гонок в Кубке мира лидирует норвежец Эндре Стрёмсхейм, который выиграл первый такой старт в сезоне, прошедший в сокращенном формате. В другой гонке победу одержал еще один норвежец Вебьёрн Сёрум. По серебру взяли норвежец Йоханнес Бё и француз Эмильен Клод, по бронзе — норвежец Стурла Легрейд и латвиец Андрей Расторгуев. При этом топ-5 зачета замыкает швейцарец Никлас Хартвег, который не попадал на пьедестал.

Стоит отметить, что обе личные гонки, которые уже прошли на чемпионате мира, выиграл Йоханнес Бё. Победы в спринте и пасьюте позволили ему стать единоличным рекордсменом по числу золотых медалей мировых первенств в индивидуальных дисциплинах (12) и с учетом эстафет (22).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужская индивидуальная гонка. Кто победит?
Йоханнес Бё2,70
Стурла Легрейд3,90
Кентен Фийон-Майе12,50
Тарьей Бё15,50
Себастьян Самуэльссон16,00

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужская индивидуальная гонка. Кто выше?
 12
Йоханнес Бё — Стурла Легрейд1,482,45
Эрик Перро — Кэмпбелл Райт1,522,35
Эндре Стрёмсхейм — Эмильен Жаклен1,572,25
Тарьей Бё — Себастьян Самуэльссон1,652,10
Кентен Фийон-Майе — Томмазо Джакомель1,572,25

Прогноз

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Индивидуальная гонка — традиционно богатый на сюрпризы жанр. И часто с ней ассоциируется, например, Яков Фак, на счету которого довольно много успехов в этой дисциплине. В Ленцерхайде словенец в хорошей форме, в том числе стрелковой, что особенно важно для индивидуальных гонок. В спринте Фак занял 11-е место, в пасьюте поднялся на шестую строчку. Суммарно на шести огневых рубежах он допустил лишь один промах.

Аналитики предлагают сравнить его с Никласом Хартвегом, который отнюдь не впечатляет на домашнем чемпионате мира. Швейцарец в личных гонках дважды занял 19-е место, суммарно допустил шесть промахов. Что касается хода, то в спринте он опередил Фака на 20 секунд, а в пасьюте — на четыре.

Велик соблазн поставить на то, что более опытный словенец опередит Хартвега в индивидуальной гонке. Легальный букмекер PARI предлагает высокий коэффициент 1,93 на такой исход.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе мужскую индивидуальную гонку, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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