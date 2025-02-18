Мужская индивидуальная гонка, 19 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Индивидуальная гонка — традиционно богатый на сюрпризы жанр. И часто с ней ассоциируется, например, Яков Фак, на счету которого довольно много успехов в этой дисциплине. В Ленцерхайде словенец в хорошей форме, в том числе стрелковой, что особенно важно для индивидуальных гонок. В спринте Фак занял 11-е место, в пасьюте поднялся на шестую строчку. Суммарно на шести огневых рубежах он допустил лишь один промах.

Аналитики предлагают сравнить его с Никласом Хартвегом, который отнюдь не впечатляет на домашнем чемпионате мира. Швейцарец в личных гонках дважды занял 19-е место, суммарно допустил шесть промахов. Что касается хода, то в спринте он опередил Фака на 20 секунд, а в пасьюте — на четыре.

Велик соблазн поставить на то, что более опытный словенец опередит Хартвега в индивидуальной гонке. Легальный букмекер PARI предлагает высокий коэффициент 1,93 на такой исход.