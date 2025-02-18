Мужская индивидуальная гонка, 19 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленерхайде определятся обладатели медалей в мужской индивидуальной гонке на 20 километров. Сумеет ли Йоханнес Бё одержать третью победу? Анализируем коэффициенты легальных букмекеров на самую длинную гонку соревновательной программы.
Дата / Время: 18.02.2025, 17:05 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В зачете индивидуальных гонок в Кубке мира лидирует норвежец Эндре Стрёмсхейм, который выиграл первый такой старт в сезоне, прошедший в сокращенном формате. В другой гонке победу одержал еще один норвежец Вебьёрн Сёрум. По серебру взяли норвежец Йоханнес Бё и француз Эмильен Клод, по бронзе — норвежец Стурла Легрейд и латвиец Андрей Расторгуев. При этом топ-5 зачета замыкает швейцарец Никлас Хартвег, который не попадал на пьедестал.
Стоит отметить, что обе личные гонки, которые уже прошли на чемпионате мира, выиграл Йоханнес Бё. Победы в спринте и пасьюте позволили ему стать единоличным рекордсменом по числу золотых медалей мировых первенств в индивидуальных дисциплинах (12) и с учетом эстафет (22).
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужская индивидуальная гонка. Кто выше?
|1
|2
|Йоханнес Бё — Стурла Легрейд
|1,48
|2,45
|Эрик Перро — Кэмпбелл Райт
|1,52
|2,35
|Эндре Стрёмсхейм — Эмильен Жаклен
|1,57
|2,25
|Тарьей Бё — Себастьян Самуэльссон
|1,65
|2,10
|Кентен Фийон-Майе — Томмазо Джакомель
|1,57
|2,25
Индивидуальная гонка — традиционно богатый на сюрпризы жанр. И часто с ней ассоциируется, например, Яков Фак, на счету которого довольно много успехов в этой дисциплине. В Ленцерхайде словенец в хорошей форме, в том числе стрелковой, что особенно важно для индивидуальных гонок. В спринте Фак занял 11-е место, в пасьюте поднялся на шестую строчку. Суммарно на шести огневых рубежах он допустил лишь один промах.
Аналитики предлагают сравнить его с Никласом Хартвегом, который отнюдь не впечатляет на домашнем чемпионате мира. Швейцарец в личных гонках дважды занял 19-е место, суммарно допустил шесть промахов. Что касается хода, то в спринте он опередил Фака на 20 секунд, а в пасьюте — на четыре.
Велик соблазн поставить на то, что более опытный словенец опередит Хартвега в индивидуальной гонке. Легальный букмекер PARI предлагает высокий коэффициент 1,93 на такой исход.
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