ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли саратовскому дому-интернату в рамках проекта «Города Героев»

Всероссийский проект «Города Героев» – это инициатива благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений». Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Саратов – один из первых городов на карте «Городов Героев».

ГАУ СО «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» получил реабилитационное оборудование на общую сумму более 1,8 млн рублей. В этом учреждении появились многофункциональный физиотерапевтический аппарат и воздушно-озоновая ванна, которые помогут улучшить условия лечения и проживания своих подопечных.

Торжественная церемония передачи оборудования прошла в доме-интернате 27 февраля. В ней приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева, директор «Саратовского дом-интерната для престарелых и инвалидов» Оксана Карцева, а также представители благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений».



Кроме того, специальным гостем мероприятия стал Олимпийский чемпион по фигурному катанию, амбассадор благотворительной программы ДоброFON компании FONBET Алексей Ягудин. После официальной части передачи нового оборудования фигурист провёл для подопечных дома-интерната физминутку, автограф-сессию, а также сыграл с ними в настольную игру лото.

Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«Мы рады, что в такой важный для страны год — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, совместно с благотворительным фондом «Память поколений» начали реализацию масштабного проекта «Города Героев». Его особенность заключается в том, что учреждения сами формируют запрос на реабилитационное или медицинское оборудование – исходя из актуальных потребностей на данный момент. Саратовскому дому-интернату мы предоставили необходимое физиотерапевтическое оборудование. Каждый месяц, в течение года, мы и дальше планируем помогать таким учреждениям в городах воинской славы и трудовой доблести».

Саратов – второй город, получивший поддержку в рамках проекта «Города Героев». Ранее новое реабилитационное оборудование было передано дому милосердия «Надежда» в Орске. Также планируется оказать помощь в Калаче-на-Дону, Старой Руссе, Сызрани, Старом Осколе, Зеленодольске, Великих Луках и других городах воинской славы и трудовой доблести.

Эльнора Лысова, руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений»: «Это не первая помощь региону – с 2016 года 156 ветеранов из Саратовской области получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений» на сумму более 30 млн рублей. Также фонд помогал «Саратовскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн» в 2019 году и 2022 году, предоставив учреждению медицинское оборудование на общую сумму более 11 млн рублей. Мы очень рады вернуться в регион с системной помощью и помочь еще одному учреждению!».