PARI: PARIVISION выиграет СНГ-дерби на DreamLeague по Dota 2

25 февраля на турнире DreamLeague Season 25 по Dota 2 состоится СНГ-дерби. В рамках матча пятого круга группового этапа сойдутся PARIVISION и BB Team. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что состав Satanic — фаворит поединка. Серия в формате best-of-3 стартует в 16:30 по московскому времени.

PARIVISION подходит к матчу в качестве лидера турнирной таблицы с четырьмя победами подряд. На успех состава Satanic в грядущей встрече аналитики дают котировку 1.48. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу PARIVISION составляет 2.45. Ставка на PARIVISION с форой по фрагам (-12.5) доступна за 2.20.

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе PARIVISION. На победу состава Satanic приходится 96% от общего оборота пари на два варианта исхода матча, и только менее 4% — на триумф BB Team.

BB Team выиграла всего один из четырех матчей во втором групповом этапе. В случае еще одного поражения ростер Pure может лишиться шансов на выход в плей-офф. Ставка на успех BB Team доступна за 2.65. Коэффициент на состав Pure с форой по картам (+1.5) составляет 1.48, а с форой (-1.5) — 4.90. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.94. Обратный исход доступен за 1.76.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 200 000 рублей. Один из пользователей PARI собрал экспресс из двух киберспортивных событий, в который включил ставку на победу PARIVISION за 1.50. Общий коэффициент экспресса составил 1.79.

DreamLeague Season 25 по Dota 2 проходит онлайн с 16 февраля по 2 марта. На чемпионате осталось восемь команд. Во второй групповой стадии каждая команда сыграет с каждой. Четыре лучших коллектива этого этапа пройдут в плей-офф.