Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у спортивных пар

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Воскресенье, 16 февраля, станет последним днем Финала Гран-при России по фигурному катанию. Откроют соревновательную программу решающие выступления спортивных пар. Разбираемся, какие коэффициенты предлагают легальные букмекерские конторы.
Дата / Время: 16.02.2025, 11:00 мск
Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)
Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)
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После первых прокатов в Финале Гран-при России турнирная таблица такова:
Ниже сравнительная линия после короткой программы от компании FONBET.
|Финал Гран-при России по фигурному катанию. Пары. Кто выше по сумме двух программ?
|1
|2
|Мишина / Галлямов — Любая другая пара
|1,03
|9,50
|Хабибуллина / Княжук — Бойкова / Козловский
|1,62
|2,15
|Бойкова / Козловский — Мухортова / Евгеньев
|1,35
|2,90
|Осокина / Грицаенко — Кадырова / Миронов
|1,42
|2,65
Провальная короткая программа Бойковой и Козловского вывела на новый уровень разговоры вокруг кризиса этой пары. И даже букмекеры в борьбе за серебро Финала Гран-при России больше верят в Хабибуллину и Княжука. Но, может, есть смысл воспользоваться высокими коэффициентами на представителей группы Этери Тутберидзе?
Опыта у Бойковой и Козловского достаточно, чтобы собраться на произвольную программу. Технический запас относительно ближайших конкурентов у них заметный, и даже при некоторых огрехах вполне можно ликвидировать отставание в 4,5 балла. Да и лояльность судей к более титулованным спортсменам периодически прослеживается.
Рискнем предположить, что чемпионы Европы всё же не развалятся окончательно, а достойно закроют Финал Гран-при России. Ставим на то, что Бойкова и Козловский по сумме двух программ опередят Хабибуллину и Княжука. Легальный букмекер FONBET предлагает высокий коэффициент 2,15 на такой исход.
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