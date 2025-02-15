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15 февраля 16:13ГлавнаяАналитика

Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у спортивных пар

Реабилитируются ли Бойкова и Козловский?
Александр Бокулёв
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Источник: ФФККР
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Источник: ФФККР

Воскресенье, 16 февраля, станет последним днем Финала Гран-при России по фигурному катанию. Откроют соревновательную программу решающие выступления спортивных пар. Разбираемся, какие коэффициенты предлагают легальные букмекерские конторы.

Дата / Время: 16.02.2025, 11:00 мск

Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)

Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)

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Общий зачет Гран-при России

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  1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 36 очков
  2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 34
  3. Елизавета Осокина / Артём Грицаенко — 34
  4. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 32
  5. Ясмина Кадырова / Илья Миронов — 28

Топ-3 на чемпионате России 2025 года

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  1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов
  2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
  3. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

Результаты короткой программы

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После первых прокатов в Финале Гран-при России турнирная таблица такова: 

  1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 81,20 балла
  2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 77,04
  3. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 74,38
  4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 72,63
  5. Ясмина Кадырова / Илья Миронов — 70,63
  6. Елизавета Осокина / Артём Грицаенко — 66,85
  7. Дарья Андреева / Александр Акимов — 55,42

Коэффициенты букмекеров

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Ниже сравнительная линия после короткой программы от компании FONBET.

Финал Гран-при России по фигурному катанию. Пары. Кто выше по сумме двух программ?
 12
Мишина / Галлямов — Любая другая пара1,039,50
Хабибуллина / Княжук — Бойкова / Козловский1,622,15
Бойкова / Козловский — Мухортова / Евгеньев1,352,90
Осокина / Грицаенко — Кадырова / Миронов1,422,65

Прогноз

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Провальная короткая программа Бойковой и Козловского вывела на новый уровень разговоры вокруг кризиса этой пары. И даже букмекеры в борьбе за серебро Финала Гран-при России больше верят в Хабибуллину и Княжука. Но, может, есть смысл воспользоваться высокими коэффициентами на представителей группы Этери Тутберидзе?

Опыта у Бойковой и Козловского достаточно, чтобы собраться на произвольную программу. Технический запас относительно ближайших конкурентов у них заметный, и даже при некоторых огрехах вполне можно ликвидировать отставание в 4,5 балла. Да и лояльность судей к более титулованным спортсменам периодически прослеживается.

Рискнем предположить, что чемпионы Европы всё же не развалятся окончательно, а достойно закроют Финал Гран-при России. Ставим на то, что Бойкова и Козловский по сумме двух программ опередят Хабибуллину и Княжука. Легальный букмекер FONBET предлагает высокий коэффициент 2,15 на такой исход.

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