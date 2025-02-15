Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у спортивных пар

Провальная короткая программа Бойковой и Козловского вывела на новый уровень разговоры вокруг кризиса этой пары. И даже букмекеры в борьбе за серебро Финала Гран-при России больше верят в Хабибуллину и Княжука. Но, может, есть смысл воспользоваться высокими коэффициентами на представителей группы Этери Тутберидзе?

Опыта у Бойковой и Козловского достаточно, чтобы собраться на произвольную программу. Технический запас относительно ближайших конкурентов у них заметный, и даже при некоторых огрехах вполне можно ликвидировать отставание в 4,5 балла. Да и лояльность судей к более титулованным спортсменам периодически прослеживается.

Рискнем предположить, что чемпионы Европы всё же не развалятся окончательно, а достойно закроют Финал Гран-при России. Ставим на то, что Бойкова и Козловский по сумме двух программ опередят Хабибуллину и Княжука. Легальный букмекер FONBET предлагает высокий коэффициент 2,15 на такой исход.