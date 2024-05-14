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14 мая 9:59ГлавнаяАналитика

Gladiators победят BOOM Esports и пройдут в плей-офф PGL Wallachia по Dota 2, считают в PARI

Расклады от букмекера
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

14 мая определятся еще три участника плей-офф турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2. В этот день зрителей ждут противостояния команд со статистикой 2:1. В одном из поединков сойдутся Gaimin Gladiators и BOOM Esports. Победитель встречи пройдет в следующий этап, а у проигравшего будет еще одна попытка днем позже. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что европейский клуб — явный фаворит встречи. Серия в формате best-of-3 стартует в 13:00 по московскому времени.

Gladiators после провала на предыдущем турнире В Бирмингеме успешно стартовала в Румынии, обыграв Team Secret и Team Spirit. Однако в третьем туре европейский состав не справился с лидером сезона — Team Falcons. На успех коллектива dyrachyo в четвертом матче группового этапа аналитики дают котировку 1.25. На точный счет 2:0 в пользу Gladiators можно поставить с коэффициентом 1.83. Вероятность того, что европейский коллектив выиграет серию с форой по фрагам (-18.5), оценивается котировкой 2.25.

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BOOM стала одним из открытий первых раундов групповой стадии. До старта чемпионата коллектив был в числе главных аутсайдеров, однако ростеру Pakazs уже удалось одолеть Heroic и Team Secret. Поставить на то, что BOOM сотворит сенсацию и обыграет Gladiators, можно с котировкой 4.00. Коэффициент на победу состава Pakazs с форой по картам (+1.5) составляет 1.87, а с форой (-1.5) — 7.30.

PGL Wallachia Season 1 проходит с 10 по 19 мая в Бухаресте. Групповой этап представляет собой швейцарскую систему, по итогу которой восемь лучших команд окажутся в плей-офф. Общий призовой фонд чемпионата составляет $1 млн. В решающую стадию ивента уже прошли Xtreme и Falcons.

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