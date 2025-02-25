Сергей Игнашевич - о Сафонове: «Пока еще ножки трясутся, есть давление. У него каждый матч как экзамен»

Экс-игрок ПФК ЦСКА и сборной России на подкасте Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, рассказал об игре ногами вратаря ПСЖ Матвея Сафонова.

— У него и в «Краснодаре» было много проблем (при игре ногами), и в сборной ошибался на этой позиции, и в чемпионате (Франции) это видно. А здесь еще ножки трясутся, присутствует давление. Понятно, что у него каждый матч — как экзамен. От того, как он сыграет ногами, как будет начинать атаки, как сыграет в воротах решается, по сути, его футбольная жизнь. Весь мир смотрит и понимает, что идет проверка на фоне Доннаруммы. Конечно, у него еще нет такого большого опыта. Видно, что он волнуется, придумывает слишком много сложных, рискованных передач.

Также Игнашевич рассказал, кого считает фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и ПСЖ.

— Я бы поставил легким фаворитом ПСЖ. У «Ливерпуля» все гладко идет в чемпионате, а в Лиге чемпионов была пауза. У них как будто чуть-чуть ушел игровой тонус. Не хватает собачей хватки, когда они без проблем разделывались с такими командами, как «Эвертон», «Вулвс» («Вульверхэмптон»).

Вижу суперсильный на сегодняшний день ПСЖ. 9,5 позиций на футбольном поле в топе, только Доннарума с мячом в ногах неубедителен. Реакция у него хорошая, но пропускает много легких мячей. А полузащита и атака может «раздеть» любую оборону. В центре у «Ливерпуля» лучшие центральные защитники, но догонят ли крайки Барколя, Хвичу и Дембеле?

«Ливерпуль» идет на всех порах к чемпионству. У футболистов и тренеров есть определённый крен в головах — это чемпионат Англии. Неудачу в Лиге чемпионов они смогут пережить легко, в отличии от того пути, по которому пошел ПСЖ. Очень тяжелая группа, волевой выход. И тот уровень, который они сейчас демонстрируют, позволяет им быть среди фаворитов. Уверен, что этот турнир у них стоит в большем приоритете, чем у «Ливерпуля». При прочих равных этот подход и менталитет может сказаться в пользу ПСЖ.