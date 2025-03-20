Холменколлен, мужской спринт, 21 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

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Последний этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/25 стартует в пятницу, 21 марта. Разбираемся в коэффициентах букмекеров на мужской спринт на 10 километров.
Дата / Время: 21.03.2025, 15:30 мск
Арена: «Биатлонный стадион Холменколлен» (Осло, Норвегия)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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Ниже представлены пять лучших биатлонистов по итогам восьми этапов.
В спринтерском зачете Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Бё, который взял по медали каждого достоинства в спринтах Кубка мира, а также победил на чемпионате мира. Следом идут француз Эмильен Жаклен, норвежцы Стурла Легрейд и Мартин Улдаль, швед Себастьян Самуэльссон.
Котировки букмекеров выделяют Йоханнеса Бё как главного фаворита. Его шансы на победу PARI оценивает коэффициентом 3,90.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|КМ по биатлону 2024/2025. Холменколлен. Мужской спринт. Кто выше?
|1
|2
|Йоханнес Бё — Стурла Легрейд
|1,52
|2,35
|Стурла Легрейд — Кентен Фийон-Майе
|1,62
|2,15
|Себастьян Самуэльссон — Томмазо Джакомель
|2,30
|1,55
|Тарьей Бё — Кэмпбелл Райт
|1,55
|2,30
|Мартин Понсилуома — Йоханнес Дале
|1,45
|2,55
Этап в Холменколлене будет ознаменован прощанием со спортом братьев Бё. Ранее они объявили, что завершат карьеру по окончании нынешнего сезона. До конца непонятно, мотивирует ли это спортсменов дополнительно или будет сковывающим фактором, но хочется заиграть именно ставку на кого-то из данного дуэта.
Остановимся на варианте с Тарьеем, которого букмекеры предлагают сравнить с Кэмпбеллом Райтом. Американец после прорывного чемпионата мира сдал в скорости, а на прошлом этапе в Поклюке ещё и просел в стрельбе. Чувствуется, что нынешний сезон забрал у него много сил. Рискнем предположить, что Бё-старший опередит Райта в спринте в Холменколлене. Букмекер PARI предлагает хороший коэффициент 1,55 на такой исход.
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