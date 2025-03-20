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20 марта 13:32ГлавнаяАналитика

Холменколлен, мужской спринт, 21 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

Прощальный этап братьев Бё
Александр Бокулёв
Тарьей Бё. Источник: IBU
Тарьей Бё. Источник: IBU

Последний этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/25 стартует в пятницу, 21 марта. Разбираемся в коэффициентах букмекеров на мужской спринт на 10 километров.

Дата / Время: 21.03.2025, 15:30 мск

Арена: «Биатлонный стадион Холменколлен» (Осло, Норвегия)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры мужских спринтов на КМ и ЧМ

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  • 7 этап, Нове-Место-на-Мораве. Эмильен Жаклен (Франция), Томмазо Джакомель (Италия), Йоханнес Бё (Норвегия)
  • ЧМ-2025, Ленцерхайде. Йоханнес Бё (Норвегия), Кэмпбелл Райт (США), Кентен Фийон-Майе (Франция)
  • 6 этап, Антхольц. Тарьей Бё (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия), Томмазо Джакомель (Италия)
  • 4 этап, Оберхоф. Кентен Фийон-Майе (Франция), Фабьен Клод (Франция), Эмильен Жаклен (Франция)
  • 3 этап, Анси. Мартин Улдаль (Норвегия), Йоханнес Бё (Норвегия), Себастьян Самуэльссон (Швеция)
  • 2 этап, Хохфильцен. Йоханнес Бё (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия), Фабьен Клод (Франция)
  • 1 этап, Контиолахти. Эмильен Жаклен (Франция), Себастьян Самуэльссон (Швеция), Филипп Наврат (Германия)

Общий зачет Кубка мира

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Ниже представлены пять лучших биатлонистов по итогам восьми этапов.

  1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 1071 очко
  2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 967
  3. Эрик Перро (Франция) — 797
  4. Эмильен Жаклен (Франция) — 755
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 732

Расклады перед гонкой

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В спринтерском зачете Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Бё, который взял по медали каждого достоинства в спринтах Кубка мира, а также победил на чемпионате мира. Следом идут француз Эмильен Жаклен, норвежцы Стурла Легрейд и Мартин Улдаль, швед Себастьян Самуэльссон.

Ставка на победителя

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Котировки букмекеров выделяют Йоханнеса Бё как главного фаворита. Его шансы на победу PARI оценивает коэффициентом 3,90.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании PARI.

КМ по биатлону 2024/2025. Холменколлен. Мужской спринт. Кто победит?
Йоханнес Бё3,90
Стурла Легрейд6,00
Эрик Перро6,70
Кентен Фийон-Майе8,10
Томмазо Джакомель9,00

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

КМ по биатлону 2024/2025. Холменколлен. Мужской спринт. Кто выше?
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Йоханнес Бё — Стурла Легрейд1,522,35
Стурла Легрейд — Кентен Фийон-Майе1,622,15
Себастьян Самуэльссон — Томмазо Джакомель2,301,55
Тарьей Бё — Кэмпбелл Райт1,552,30
Мартин Понсилуома — Йоханнес Дале1,452,55

Прогноз

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Этап в Холменколлене будет ознаменован прощанием со спортом братьев Бё. Ранее они объявили, что завершат карьеру по окончании нынешнего сезона. До конца непонятно, мотивирует ли это спортсменов дополнительно или будет сковывающим фактором, но хочется заиграть именно ставку на кого-то из данного дуэта.

Остановимся на варианте с Тарьеем, которого букмекеры предлагают сравнить с Кэмпбеллом Райтом. Американец после прорывного чемпионата мира сдал в скорости, а на прошлом этапе в Поклюке ещё и просел в стрельбе. Чувствуется, что нынешний сезон забрал у него много сил. Рискнем предположить, что Бё-старший опередит Райта в спринте в Холменколлене. Букмекер PARI предлагает хороший коэффициент 1,55 на такой исход.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу Кубка мира по биатлону, в том числе мужской спринт на девятом этапе, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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