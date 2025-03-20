Холменколлен, мужской спринт, 21 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

Этап в Холменколлене будет ознаменован прощанием со спортом братьев Бё. Ранее они объявили, что завершат карьеру по окончании нынешнего сезона. До конца непонятно, мотивирует ли это спортсменов дополнительно или будет сковывающим фактором, но хочется заиграть именно ставку на кого-то из данного дуэта.

Остановимся на варианте с Тарьеем, которого букмекеры предлагают сравнить с Кэмпбеллом Райтом. Американец после прорывного чемпионата мира сдал в скорости, а на прошлом этапе в Поклюке ещё и просел в стрельбе. Чувствуется, что нынешний сезон забрал у него много сил. Рискнем предположить, что Бё-старший опередит Райта в спринте в Холменколлене. Букмекер PARI предлагает хороший коэффициент 1,55 на такой исход.