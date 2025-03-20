Холменколлен, женский спринт, 21 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

Эльвира Эберг из-за проблем со здоровьем пропустила весь прошлый этап. С учетом того, что нынешний сезон в целом дается ей непросто, возникает скепсис относительно формы спортсменки в Холменколлене.

Букмекеры предлагают сравнить шведку, например, с её сестрой Ханной Эберг. Старшая из этого дуэта финишировала в топ-10 в трех последних личных гонках, в том числе выиграла серебро в короткой индивидуалке. А прошлый старт (сингшл-микст) завершился для Ханны победой.

Рискнем предположить, что в спринте в Холменколлене Эберг-старшая окажется сильнее своей сестры и обгонит Эльвиру. Букмекер PARI предлагает высокий коэффициент 1,88 на такой исход.