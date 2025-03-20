Холменколлен, женский спринт, 21 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

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Заключительный девятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/25 стартует в пятницу, 21 марта. Разбираемся в коэффициентах букмекеров на женский спринт на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.
Дата / Время: 21.03.2025, 18:20 мск
Арена: «Биатлонный стадион Холменколлен» (Осло, Норвегия)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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Ниже представлены пять лучших биатлонисток по итогам восьми этапов.
В спринтерском зачете Кубка мира лидирует немка Франциска Пройс, которая выиграла по золоту, серебру и бронзе в соответствующих гонках сезона. Лишь семь баллов в рейтинге ей уступает француженка Жюстин Бреза-Буше. Также в топ-5 спринтерского зачета входят француженки Лу Жанмонно и Жюлия Симона (третья и пятая соответственно) и немка Селина Гротиан.
Котировки букмекеров выделяют Лу Жанмонно как главную фаворитку. Его шансы на победу PARI оценивает коэффициентом 3,90.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|КМ по биатлону 2024/2025. Холменколлен. Женский спринт. Кто выше?
|1
|2
|Лу Жанмонно — Франциска Пройс
|1,45
|2,55
|Жюстин Бреза-Буше — Эльвира Эберг
|1,45
|2,55
|Селина Гротиан — Жанна Ришар
|1,75
|1,95
|Жюлия Симон — Ингрид Тандревольд
|1,50
|2,40
|Ханна Эберг — Осеан Мишлон
|1,73
|1,97
Эльвира Эберг из-за проблем со здоровьем пропустила весь прошлый этап. С учетом того, что нынешний сезон в целом дается ей непросто, возникает скепсис относительно формы спортсменки в Холменколлене.
Букмекеры предлагают сравнить шведку, например, с её сестрой Ханной Эберг. Старшая из этого дуэта финишировала в топ-10 в трех последних личных гонках, в том числе выиграла серебро в короткой индивидуалке. А прошлый старт (сингшл-микст) завершился для Ханны победой.
Рискнем предположить, что в спринте в Холменколлене Эберг-старшая окажется сильнее своей сестры и обгонит Эльвиру. Букмекер PARI предлагает высокий коэффициент 1,88 на такой исход.
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