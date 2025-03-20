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20 марта 13:53ГлавнаяАналитика

Холменколлен, женский спринт, 21 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

Эльвира Эберг возвращается
Александр Бокулёв
Источник: IBU
Источник: IBU

Заключительный девятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/25 стартует в пятницу, 21 марта. Разбираемся в коэффициентах букмекеров на женский спринт на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.

Дата / Время: 21.03.2025, 18:20 мск

Арена: «Биатлонный стадион Холменколлен» (Осло, Норвегия)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры мужских спринтов на КМ и ЧМ

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  • 7 этап, Нове-Место-на-Мораве. Ингрид Тандревольд (Норвегия), Жюстин Бреза-Буше (Франция), Жюлия Симон (Франция)
  • ЧМ-2025, Ленцерхайде. Жюстин Бреза-Буше (Франция), Франциска Пройс (Германия), Суви Минкиннен (Финляндия)
  • 6 этап, Антхольц. Лу Жанмонно (Франция), Селина Гротиан (Германия), Франциска Пройс (Германия)
  • 4 этап, Оберхоф. Паула Ботэ (Франция), Марен Киркейде (Норвегия), Милена Тодорова (Болгария)
  • 3 этап, Анси. Жюстин Бреза-Буше (Франция), Франциска Пройс (Германия), Анамария Лампич (Словения)
  • 2 этап, Хохфильцен. Франциска Пройс (Германия), Софи Шово (Франция), Каролин Кноттен (Норвегия)
  • 1 этап, Контиолахти. Маркета Давидова (Чехия), Эльвира Эберг (Швеция), Суви Минккинен (Финляндия)

Общий зачет Кубка мира

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Ниже представлены пять лучших биатлонисток по итогам восьми этапов.

  1. Франциска Пройс (Германия) — 1048 очков
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 1028
  3. Жюлия Симон (Франция) — 804
  4. Жанна Ришар (Франция) — 676
  5. Осеан Мишлон (Франция) — 666

Расклады перед гонкой

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В спринтерском зачете Кубка мира лидирует немка Франциска Пройс, которая выиграла по золоту, серебру и бронзе в соответствующих гонках сезона. Лишь семь баллов в рейтинге ей уступает француженка Жюстин Бреза-Буше. Также в топ-5 спринтерского зачета входят француженки Лу Жанмонно и Жюлия Симона (третья и пятая соответственно) и немка Селина Гротиан.

Ставка на победителя

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Котировки букмекеров выделяют Лу Жанмонно как главную фаворитку. Его шансы на победу PARI оценивает коэффициентом 3,90.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фавориткам от компании PARI.

КМ по биатлону 2024/2025. Холменколлен. Женский спринт. Кто победит?
Лу Жанмонно3,90
Жюстин Бреза-Буше5,00
Жюлия Симон7,70
Эльвира Эберг8,10
Ханна Эберг9,00

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

КМ по биатлону 2024/2025. Холменколлен. Женский спринт. Кто выше?
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Лу Жанмонно — Франциска Пройс1,452,55
Жюстин Бреза-Буше — Эльвира Эберг1,452,55
Селина Гротиан — Жанна Ришар1,751,95
Жюлия Симон — Ингрид Тандревольд1,502,40
Ханна Эберг — Осеан Мишлон1,731,97

Прогноз

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Эльвира Эберг из-за проблем со здоровьем пропустила весь прошлый этап. С учетом того, что нынешний сезон в целом дается ей непросто, возникает скепсис относительно формы спортсменки в Холменколлене. 

Букмекеры предлагают сравнить шведку, например, с её сестрой Ханной Эберг. Старшая из этого дуэта финишировала в топ-10 в трех последних личных гонках, в том числе выиграла серебро в короткой индивидуалке. А прошлый старт (сингшл-микст) завершился для Ханны победой.

Рискнем предположить, что в спринте в Холменколлене Эберг-старшая окажется сильнее своей сестры и обгонит Эльвиру. Букмекер PARI предлагает высокий коэффициент 1,88 на такой исход.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу Кубка мира по биатлону, в том числе женский спринт на девятом этапе, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Холменколлен, мужской спринт, 21 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону
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