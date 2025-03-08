Нове-Место, женская гонка преследования, 8 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

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В субботу, 8 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место-на-Мораве пройдут гонки преследования. Закроют программу дня женщины, которым предстоит преодолеть дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами. Анализируем котировки букмекеров.
Дата / Время: 08.03.2025, 19:40 мск
Стадион: «Высочина Арена» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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Ниже представлены пять лучших биатлонисток по итогам минувших гонок.
В зачете пасьютов в Кубке мира уверенно лидирует француженка Лу Жанмонно, которая выиграла три из четырех таких стартов в сезоне. Ещё одна гонка преследования осталась за немкой Франциской Пройс, которая также стала сильнейшей и на чемпионате мира.
Также в топ-5 рейтинга входят француженки Жюлия Симон и Осеан Мишлон и норвежка Марен Киркейде.
Стартовый лист на гонку преследования формируется по результатам спринта. Ниже топ-10:
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Женская гонка преследования. Кто выше?
|1
|2
|Жюлия Симон — Лу Жанмонно
|2,10
|1,65
|Лиза Тереза Хаузер — Каролин Кноттен
|1,61
|2,17
|Доротея Вирер — Селина Гротиан
|1,80
|1,90
|Франциска Пройс — Суви Минккинен
|1,50
|2,40
|Осеан Мишлон — Ханна Эберг
|1,55
|2,30
Лидер общего зачета Кубка мира Франциска Пройс заняла в спринте только 15-е место, что в её случае вполне можно считать относительным провалом. Однако отставание в 54 секунды на старте гонки преследования позволяет немке претендовать на серьезный подъем, в том числе на уровень пьедестала.
Букмекеры же предлагают сравнить Пройс с Суви Минккинен, которая уйдет на дистанцию седьмой. У финки будет отрыв в 16 секунд от немки, который более опытная спортсменка вполне может довольно быстро ликвидировать.
Да, ходом сейчас Пройс не впечатляет и проигрывает традиционным лидерам по этому показателю. Однако на её стороне тот самый опыт, расклад сил по дистанции, а также качественная стрельба. Рискнем предположить, что в итоге Пройс всё же опередит Минккинен в гонке преследования. Букмекер PARI предлагает коэффициент 1,50 на такой исход.
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