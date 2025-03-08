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8 марта 10:18ГлавнаяАналитика

Нове-Место, женская гонка преследования, 8 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

Франциске Пройс удастся отыграть несколько позиций?
Александр Бокулёв
Франциска Пройсс. Источник: IBU
Франциска Пройсс. Источник: IBU

В субботу, 8 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место-на-Мораве пройдут гонки преследования. Закроют программу дня женщины, которым предстоит преодолеть дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами. Анализируем котировки букмекеров.

Дата / Время: 08.03.2025, 19:40 мск

Стадион: «Высочина Арена» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры женских пасьютов на КМ и ЧМ

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  • ЧМ-2025, Ленцерхайде. Франциска Пройс (Германия), Эльвира Эберг (Швеция), Жюстин Бреза-Буше (Франция)
  • 6 этап, Антхольц. Лу Жанмонно (Франция), Жюлия Симон (Франция), Франциска Пройс (Германия)
  • 4 этап, Оберхоф. Лу Жанмонно (Франция), Марен Киркейде (Норвегия), Эльвира Эберг (Швеция)
  • 3 этап, Анси. Франциска Пройс (Германия), Жюлия Симон (Франция), Ванесса Фойгт (Германия)
  • 2 этап, Хохфильцен. Лу Жанмонно (Франция), Ванесса Фойгт (Германия), Франциска Пройс (Германия)

Общий зачет Кубка мира

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Ниже представлены пять лучших биатлонисток по итогам минувших гонок.

  1. Франциска Пройс (Германия) — 905 очков
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 842
  3. Жюлия Симон (Франция) — 595
  4. Эльвира Эберг (Швеция) — 571
  5. Жанна Ришар (Франция) — 556

Расклады перед гонкой

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В зачете пасьютов в Кубке мира уверенно лидирует француженка Лу Жанмонно, которая выиграла три из четырех таких стартов в сезоне. Ещё одна гонка преследования осталась за немкой Франциской Пройс, которая также стала сильнейшей и на чемпионате мира.

Также в топ-5 рейтинга входят француженки Жюлия Симон и Осеан Мишлон и норвежка Марен Киркейде.

Топ-10 по итогам спринта

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Стартовый лист на гонку преследования формируется по результатам спринта. Ниже топ-10:

  1. Ингрид Тандревольд (Норвегия)
  2. Жюстин Бреза-Буше (Франция). +15 секунд
  3. Жюлия Симон (Франция). +21
  4. Лу Жанмонно (Франция). +27
  5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия). +37
  6. Каролин Кноттен (Норвегия). +37
  7. Суви Минккинен (Финляндия). +38
  8. Милена Тодорова (Болгария). +40
  9. Доротея Вирер (Италия). +44
  10. Селина Гротиан (Германия). +47

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фавориткам от компании PARI.

КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Женская гонка преследования. Кто победит?
Лу Жанмонно3,30
Жюлия Симон3,50
Ингрид Тандревольд4,50
Жюстин Бреза-Буше5,00
Франциска Пройс20,00

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Женская гонка преследования. Кто выше?
 12
Жюлия Симон — Лу Жанмонно2,101,65
Лиза Тереза Хаузер — Каролин Кноттен1,612,17
Доротея Вирер — Селина Гротиан1,801,90
Франциска Пройс — Суви Минккинен1,502,40
Осеан Мишлон — Ханна Эберг1,552,30

Прогноз

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Лидер общего зачета Кубка мира Франциска Пройс заняла в спринте только 15-е место, что в её случае вполне можно считать относительным провалом. Однако отставание в 54 секунды на старте гонки преследования позволяет немке претендовать на серьезный подъем, в том числе на уровень пьедестала.

Букмекеры же предлагают сравнить Пройс с Суви Минккинен, которая уйдет на дистанцию седьмой. У финки будет отрыв в 16 секунд от немки, который более опытная спортсменка вполне может довольно быстро ликвидировать.

Да, ходом сейчас Пройс не впечатляет и проигрывает традиционным лидерам по этому показателю. Однако на её стороне тот самый опыт, расклад сил по дистанции, а также качественная стрельба. Рискнем предположить, что в итоге Пройс всё же опередит Минккинен в гонке преследования. Букмекер PARI предлагает коэффициент 1,50 на такой исход.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу Кубка мира по биатлону, в том числе женский пасьют на седьмом этапе, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Нове-Место, мужская гонка преследования, 8 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону
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