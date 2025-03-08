Нове-Место, женская гонка преследования, 8 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

Лидер общего зачета Кубка мира Франциска Пройс заняла в спринте только 15-е место, что в её случае вполне можно считать относительным провалом. Однако отставание в 54 секунды на старте гонки преследования позволяет немке претендовать на серьезный подъем, в том числе на уровень пьедестала.

Букмекеры же предлагают сравнить Пройс с Суви Минккинен, которая уйдет на дистанцию седьмой. У финки будет отрыв в 16 секунд от немки, который более опытная спортсменка вполне может довольно быстро ликвидировать.

Да, ходом сейчас Пройс не впечатляет и проигрывает традиционным лидерам по этому показателю. Однако на её стороне тот самый опыт, расклад сил по дистанции, а также качественная стрельба. Рискнем предположить, что в итоге Пройс всё же опередит Минккинен в гонке преследования. Букмекер PARI предлагает коэффициент 1,50 на такой исход.