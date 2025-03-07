Нове-Место, мужская гонка преследования, 8 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

Букмекеры будто недооценивают Жаклена перед гонкой преследования. А ведь он не просто мастер контактных дисциплин, а ещё и лидер после спринта. Причем на старт француз уйдет со вполне комфортным отрывом.

Да, в стрельбе Жаклен по-прежнему нестабилен, особенно на стойке, где у него 78% точных попаданий. Однако отсутствие промахов в спринте вполне может добавить опытному спортсмену уверенности на огневых рубежах.

Букмекеры предлагают сравнить Жаклена, например, с его соотечественником Эриком Перро, который уйдет на дистанцию с отставанием в 23 секунды. При этом ходом в спринте он показал почти одинаковое время по сравнению с Жакленом. Скорострельность в прошлой гонке у них была вовсе идентичная. А по сезону на лежке показатели французов различаются лишь на 1%, тогда как явное преимущество у Перро только на той самой стойке (94%).

Рискнем предположить, что в итоге Жаклену хватит собственных козырей, чтобы вновь оказаться выше более молодого соотечественника. Букмекер PARI предлагает отличный коэффициент 2,20 на такой исход.