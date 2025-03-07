Нове-Место, мужская гонка преследования, 8 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

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В субботу, 8 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место-на-Мораве пройдут гонки преследования. Первыми на старт выйдут мужчины. Какую ставку можно выбрать?
Дата / Время: 08.03.2025, 16:55 мск
Стадион: «Высочина Арена» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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Ниже представлены пять лучших биатлонистов по итогам минувших гонок.
В зачете пасьютов Кубка мира лидерство уверенно делят норвежцы Йоханнес Бё и Стурла Легрейд, которые выиграли по два таких старта и добавили по одной бронзе. При этом Бё ещё и победил на мировом первенстве.
Дальше в топ-5 рейтинга идут французы Эрик Перро и Эмильен Жаклен, а также норвежец Тарьей Бё.
Стартовый лист на гонку преследования формируется по результатам спринта. Ниже топ-10:
Котировки букмекеров выделяют Йоханнеса Бё как главного фаворита. Его шансы на победу PARI оценивает коэффициентом 2,55. При этом в данной линии нет чемпиона спринта Эмильена Жаклена.
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Мужская гонка преследования. Кто выше?
|1
|2
|Йоханнес Бё — Эмильен Жаклен
|1,28
|3,30
|Йоханнес Бё — Эрик Перро
|1,43
|2,60
|Стурла Легрейд — Себастьян Самуэльссон
|1,48
|2,45
|Тарьей Бё — Мартин Улдаль
|1,65
|2,10
|Кэмпбелл Райт — Никлас Хартвег
|1,52
|2,35
Букмекеры будто недооценивают Жаклена перед гонкой преследования. А ведь он не просто мастер контактных дисциплин, а ещё и лидер после спринта. Причем на старт француз уйдет со вполне комфортным отрывом.
Да, в стрельбе Жаклен по-прежнему нестабилен, особенно на стойке, где у него 78% точных попаданий. Однако отсутствие промахов в спринте вполне может добавить опытному спортсмену уверенности на огневых рубежах.
Букмекеры предлагают сравнить Жаклена, например, с его соотечественником Эриком Перро, который уйдет на дистанцию с отставанием в 23 секунды. При этом ходом в спринте он показал почти одинаковое время по сравнению с Жакленом. Скорострельность в прошлой гонке у них была вовсе идентичная. А по сезону на лежке показатели французов различаются лишь на 1%, тогда как явное преимущество у Перро только на той самой стойке (94%).
Рискнем предположить, что в итоге Жаклену хватит собственных козырей, чтобы вновь оказаться выше более молодого соотечественника. Букмекер PARI предлагает отличный коэффициент 2,20 на такой исход.
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