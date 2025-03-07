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7 марта 15:12ГлавнаяАналитика

Нове-Место, мужская гонка преследования, 8 марта: прогноз и коэффициенты на Кубок мира по биатлону

Оформит ли Эмильен Жаклен золотой дубль?
Александр Бокулёв
Эмильен Жаклен. Источник: IBU
Эмильен Жаклен. Источник: IBU

В субботу, 8 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место-на-Мораве пройдут гонки преследования. Первыми на старт выйдут мужчины. Какую ставку можно выбрать?

Дата / Время: 08.03.2025, 16:55 мск

Стадион: «Высочина Арена» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры мужских пасьютов на КМ и ЧМ

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  • ЧМ-2025, Ленцерхайде. Йоханнес Бё (Норвегия), Кэмпбелл Райт (США), Эрик Перро (Франция)
  • 6 этап, Антхольц. Стурла Легрейд (Норвегия), Тарьей Бё (Норвегия), Томмазо Джакомель (Италия)
  • 4 этап, Оберхоф. Стурла Легрейд (Норвегия), Тарьей Бё (Норвегия), Йоханнес Бё (Норвегия)
  • 3 этап, Анси. Йоханнес Бё (Норвегия), Эрик Перро (Франция), Эмильен Жаклен (Франция)
  • 2 этап, Хохфильцен. Йоханнес Бё (Норвегия), Эмильен Жаклен (Франция), Стурла Легрейд (Норвегия)

Общий зачет Кубка мира

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Ниже представлены пять лучших биатлонистов по итогам минувших гонок.

  1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 881 очко
  2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 871
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 657
  4. Эрик Перро (Франция) — 640
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 579

Расклады перед гонкой

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В зачете пасьютов Кубка мира лидерство уверенно делят норвежцы Йоханнес Бё и Стурла Легрейд, которые выиграли по два таких старта и добавили по одной бронзе. При этом Бё ещё и победил на мировом первенстве.

Дальше в топ-5 рейтинга идут французы Эрик Перро и Эмильен Жаклен, а также норвежец Тарьей Бё.

Топ-10 по итогам спринта

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Стартовый лист на гонку преследования формируется по результатам спринта. Ниже топ-10:

  1. Эмильен Жаклен (Франция)
  2. Томмазо Джакомель (Италия). +20 секунд
  3. Йоханнес Бё (Норвегия). +21
  4. Эрик Перро (Франция). +23
  5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия). +27
  6. Йеспер Нелин (Швеция). +33
  7. Кентен Фийон-Майе (Франция). +34
  8. Эмильен Клод (Франция). +37
  9. Кэмпбелл Райт (США). +39
  10. Никлас Хартвег (Швейцария). +41

Ставка на победителя

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Котировки букмекеров выделяют Йоханнеса Бё как главного фаворита. Его шансы на победу PARI оценивает коэффициентом 2,55. При этом в данной линии нет чемпиона спринта Эмильена Жаклена.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании PARI.

КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Мужская гонка преследования. Кто победит?
Йоханнес Бё2,55
Эрик Перро5,00
Томмазо Джакомель5,80
Кентен Фийон-Майе10,00
Стурла Легрейд15,50

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

КМ по биатлону 2024/2025. Нове-Место. Мужская гонка преследования. Кто выше?
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Йоханнес Бё — Эмильен Жаклен1,283,30
Йоханнес Бё — Эрик Перро1,432,60
Стурла Легрейд — Себастьян Самуэльссон1,482,45
Тарьей Бё — Мартин Улдаль1,652,10
Кэмпбелл Райт — Никлас Хартвег1,522,35

Прогноз

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Букмекеры будто недооценивают Жаклена перед гонкой преследования. А ведь он не просто мастер контактных дисциплин, а ещё и лидер после спринта. Причем на старт француз уйдет со вполне комфортным отрывом.

Да, в стрельбе Жаклен по-прежнему нестабилен, особенно на стойке, где у него 78% точных попаданий. Однако отсутствие промахов в спринте вполне может добавить опытному спортсмену уверенности на огневых рубежах.

Букмекеры предлагают сравнить Жаклена, например, с его соотечественником Эриком Перро, который уйдет на дистанцию с отставанием в 23 секунды. При этом ходом в спринте он показал почти одинаковое время по сравнению с Жакленом. Скорострельность в прошлой гонке у них была вовсе идентичная. А по сезону на лежке показатели французов различаются лишь на 1%, тогда как явное преимущество у Перро только на той самой стойке (94%).

Рискнем предположить, что в итоге Жаклену хватит собственных козырей, чтобы вновь оказаться выше более молодого соотечественника. Букмекер PARI предлагает отличный коэффициент 2,20 на такой исход.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу Кубка мира по биатлону, в том числе мужской пасьют на седьмом этапе, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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