PARI: «Ньюкасл» не остановит «Ливерпуль» на пути к чемпионству в АПЛ

26 февраля в рамках 27-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 23:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль». Поставить на победу подопечных Арне Слота можно с котировкой 1.48, что соответствует примерно 66% вероятности. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 6.50 (около 15%). На ничейный исход аналитики дают котировку 5.00 (приблизительно 19%).

Клиенты PARI также не сомневаются в триумфе хозяев. На победу «Ливерпуля» приходится 86% от общего оборота пари на исход встречи, около 13% — на успех «Ньюкасла» и менее процента — на ничью.

Два последних очных поединка команд получились очень результативными — в каждом из них «Ливерпуль» и «Ньюкасл» на двоих забили шесть голов. Аналитики полагают, что и грядущий матч получится богатым на события. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.15. На то, что соперники забьют не менее трех мячей, аналитики дают коэффициент 1.42. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет максимум три гола, составляет 2.85. Вероятность того, что зрители увидят сразу четыре забитых мяча и более, оценивается котировкой 2.00. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.57. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.35.

«Ливерпуль» уже в семи матчах подряд в АПЛ забивает минимум два гола за игру. Поставить на то, что подопечные Арне Слота в грядущем поединке отличатся два раза и более, можно с котировкой 1.40. Коэффициент на индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 составляет 2.05. Вероятность того, что один из голов будет на счету лидера команды Мохаммеда Салаха, который с 25-ю мячами возглавляет таблицу бомбардиров АПЛ, оценивается котировкой 1.65. «Ньюкасл» неизменно забивал «Ливерпулю» в трех последних очных матчах. Поставить на то, что гости отметятся хотя бы одним забитым мячом, можно с котировкой 1.47. Пари на два гола от «Ньюкасла» доступно за 3.20.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 177 135 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс, объединив в нем три футбольных прогноза, один из которых — победа «Ньюкасла» за 5.80. Общий коэффициент экспресса составил 84.68.

Наиболее вероятным счетом матча считается победа хозяев со счетом 2:1. Это событие доступно в линии PARI за 9.50. На ничью 1:1 аналитики дают котировку 10.00. Успех «Ньюкасла» со счетом 2:1 можно взять за 19.00.

«Ливерпуль» уверенно идет на первом месте в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. Вероятность того, что подопечные Арне Слота завоюют трофей в этом сезоне, оценивается котировкой 1.05. «Ньюкасл» с 44 очками располагается на шестой строчке, однако от четвертого места клуб отстает всего на два балла. Поставить на то, что «Ньюкасл» сумеет войти в топ-4 по итогам сезона, можно с коэффициентом 3.00.