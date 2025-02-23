Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в АПЛ

23 февраля в главном матче 26-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы чемпиона и лидера турнирной таблицы, а также изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

Перед матчем в Манчестере букмекеры не отдают предпочтения ни одной из команд, но склоняются в пользу успеха гостей. На триумф «Ливерпуля» можно поставить по коэффициенту 2.25, что соответствует примерно 42% вероятности. Котировки на победу «Сити» составляют 2.85 (около 33%). Ничья в линии PARI идет за 3.85 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу гостей. В общем объеме ставок на исход встречи 76% приходится на победу «Ливерпуля», еще 18% от всего объема пари сделано на триумф «Сити», а 6% — на ничью.

Эксперты ждут от команд Хосепа Гвардиолы и Арне Слота результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.45. Вероятность противоположного исхода (не более двух мячей на двоих) котируется за 2.80. Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.40. Котировки на противоположный вариант составляют 2.85. Наиболее вероятный счет матча — ничья 1:1 за 9.50.

В линии PARI также доступны ставки на итоги сезона АПЛ-2024/25. «Ливерпуль» считается главным фаворитом турнира. Поставить на первое с 2020 года чемпионство «мерсисайдцев» можно по коэффициенту 1.25. Следом идет «Арсенал» (3.80). Шансы «Сити» защитить титул оцениваются котировкой 100.00.

В преддверии 26-го тура «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав в 26 матчах 61 очко. У команды Слота всего одно поражение в чемпионате. «Сити» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 44 баллами в 25 матчах. На неделе команда Гвардиолы еще и вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» в обоих матчах раунда плей-офф.

За последние десять личных встреч во всех турнирах «Ливерпуль» четырежды побеждал «Манчестер Сити», еще четыре встречи завершились ничьими, а две — победами «горожан». Матч первого круга сезона-2024/25 «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0.