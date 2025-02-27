Клиенты PARI ставят на Медведева в матче 1/4 финала турнира в Дубае против Грикспора

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27 февраля россиянин Даниил Медведев сыграет в матче 1/4 финала турнира ATP 500 в Дубае с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Встреча начнется в 18:00 мск. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.
Букмекеры считают фаворитом Медведева. Поставить на победу первого сеяного турнира можно по коэффициенту 1.27, что соответствует примерно 75% вероятности. Шансы Грикспора добиться триумфа оцениваются котировкой 3.80 (около 25%).
Клиенты PARI уверены в победе Медведева. Около 71% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех Даниила. Примерно 29% сделано на триумф голландца.
Ставка на Медведева с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.85, а на успех шестой ракетки мира хотя бы в одной партии можно поставить с коэффициентом 1.11. Вероятность того, что Грикспор не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 6.60. Поставить на то, что Таллон выиграет как минимум одну партию, можно за 1.95.
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На тай-брейк в матче можно сделать ставку с коэффициентом 1.94. Вероятность того, что теннисисты обменяются выигранными сетами, оценили в 2.50.
Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 225 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.04 и включил в него пари на победу Медведева. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.25.
Даниил Медведев на пути к четвертьфиналу победил Яна-Леннарта Штруффа и Джованни Мпетши Перрикара. Россиянин выигрывал в Дубае титул в 2023 году. В этом году сделать ставку на его итоговый триумф можно с коэффициентом 2.80, а выход Даниила в финал оценили в 1.44.
Таллон Грикспор — 47-я ракетка мира. На этом турнире он одержал две волевые победы — над Романом Сафиуллиным и Уго Умбером. Сделать ставку на его чемпионство в Дубае можно с котировкой 19.00. На то, что теннисист из Нидерландов дойдет до финала, предлагают коэффициент 11.00.
Медведев и Грикспор раньше не встречались на уровне ATP.
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