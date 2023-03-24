Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяАналитикаЧиди Нжокуани — Альберт Дураев, 26 марта: прогноз, коэффициенты, полный кард турнира UFC

Чиди Нжокуани — Альберт Дураев, 26 марта: прогноз, коэффициенты, полный кард турнира UFC

Обновлено:
Уроженцу Чечни пока тяжело в лучшем промоушене мира
Александр Бокулёв
Источник: соцсети Нжокуани
Источник: соцсети Нжокуани

Полное содержание

  • Статистика
  • Расклады перед боем
  • Ставки на исход
  • Ставки на раунды
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз и ставка
  • UPD: результат&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
  • Полный кард, где смотреть

В ночь на воскресенье, 26 марта, по московскому времени в американском Сан-Антонио состоится очередной турнир UFC. Основной кард шоу серии Fight Night откроет бой Альберта Дураева и Чиди Нжокуани. Кто из средневесов сумеет вернуться на победную тропу?

ТОП-10 БУКМЕКЕРОВ РОССИИ

Статистика

 

Нжокуани

Дураев

Возраст

34

34

Бои

31

19

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (14 / 1 / 7)

15 (3 / 9 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

8 (4 / 3 / 1)

4 (4 / 0 / 0)

Без результата

1

0

Расклады перед боем

Тернистый путь Дураева в UFC завершился успехом в 2021 году. Тогда бывший чемпион ACB в полусредней и средней весовых категориях победил в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и и получил контракт с лигой. В UFC россиянин успел одолеть своего соотечественника Романа Копылова и уступить американцу Хоакину Бакли, прервав собственную серию из 10 побед.

БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ С QIWI

Теперь Дураев подерется с ещё одним спортсменом из США. Нжокуани несколько лет выступал в Bellator, после чего тоже через Претендентскую серию попал в UFC. В крупнейшем промоушене американец сперва выиграл нокаутами в первых раундах два боя, но в последнем поединке сам уступил ТКО.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Ставки на исход

Букмекеры ожидают конкурентный поединок, но предпочтение отдают Нжокуани. Так, «Олимп» предлагает коэффициент 1,61 на победу американца против 2,32 на успех Дураев. Там же можно поставить на ничью с котировкой 70,00.

КЭШБЕК ДО 20% ОТ БК «ОЛИМП»

Ставки на раунды

Букмекеры дают интересные котировки вокруг Тотал раундов 1,5.Например, «Фонбет» предлагает 1,60 на вариант Больше и 2,25 на исход Меньше.

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ БК «ФОНБЕТ»

Сравнение коэффициентов

 

Победа Нжокуани

Победа Дураева

Досрочное завершение

Полный бой

«Фонбет»

1,73

2,13

1,32

3,25

«Олимп»

1,65

2,30

1,25

3,70

«1хСтавка»

1,69

6,00

1,30

3,20

Прогноз и ставка

Нжокуани привык доводить свои поединки до нокаутов. Он любит работать в стойке, действует напористо и зрелищно, что подтверждают в том числе бонусы от UFC. С такими соперниками у Дураева возникали проблемы, и он наверняка постарается перевести поединок на нижний этаж, доминируя за счет борьбы и грэпплинга. Пожалуй, два главных варианта для развязки этого боя - нокаут от Нжокуани или сабмишен от Дураева. Склоняемся к первому и выбираем победу американца КО/ТКО за 2,37 в БК «Фонбет».

UPD: результат                      

Дураев победил раздельным решением судей.

Полный кард, где смотреть

Турнир UFC стартует в субботу, 25 марта, в 23:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано на 02:00 мск (26 марта).

В полном объеме вечер единоборств будет показан на специализированной платформе UFC Fight Pass и на сервисах букмекерской конторы Winline. На телевидении полную прямую трансляцию турнира проведет «Матч! Боец», основной кард покажет «Матч ТВ».

Основной кард

  • Марлон Вера (Эквадор) - Кори Сэндхаген (США). Легчайший вес;
  • Холли Холм (США) - Яна Куницкая (Россия). Женский легчайший вес;
  • Нейт Ландвер (США) - Остин Линго (США). Полулегкий вес;
  • Андреа Ли (США) - Мэйси Барбер (США). Женский наилегчайший вес;
  • Алекс Перес (США) - Манель Кейпе (Португалия). Наилегчайший вес;
  • Чиди Нжокуани (США) - Альберт Дураев (Россия). Средний вес;

Прелимы

  • Дэниэль Пинеда (США) - Такер Латц (США). Полулегкий вес;
  • Стивен Питерсон (США) - Лукас Александер (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Тревин Джайлс (США) - Престон Парсонс (США). Полусредний вес;
  • Сиджей Вергара (США) - Даниэл да Силва (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Мануэль Торрес (Мексика) - Трей Огден (США). Легкий вес;
  • Виктор Альтамирано (Мексика) - Винисиус Сальвадор (Бразилия). Наилегчайший вес.
Ранее по теме:Лучшие кэшбек бонусы букмекерских контор на сегодня

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

БЕТСИТИ организовал на «ВТБ Арене» мероприятие к финалу ЧМ-2026
БЕТСИТИ организовал на «ВТБ Арене» мероприятие к финалу ЧМ-2026
Новости
Ничья в финале ЧМ-2026 принесла любителю ставок более 30 000 000 рублей
Ничья в финале ЧМ-2026 принесла любителю ставок более 30 000 000 рублей
Новости
Бетторы считают Испанию фаворитом 90 минут финала ЧМ-2026, но верят в чемпионство Аргентины
Бетторы считают Испанию фаворитом 90 минут финала ЧМ-2026, но верят в чемпионство Аргентины
Новости
Испания - Аргентина, 19 июля: где смотреть финал ЧМ-2026, прямая трансляция матча
Испания - Аргентина, 19 июля: где смотреть финал ЧМ-2026, прямая трансляция матча
Новости
Франция - Англия, 18 июля: где смотреть матч за третье место ЧМ-2026, прямая трансляция бесплатно
Франция - Англия, 18 июля: где смотреть матч за третье место ЧМ-2026, прямая трансляция бесплатно
Новости
«Это самая сильная сборная своей страны всех времен». Игнашевич назвал лучшего тренера ЧМ-2026
«Это самая сильная сборная своей страны всех времен». Игнашевич назвал лучшего тренера ЧМ-2026
Новости
Любители ставок уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России
Любители ставок уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России
Новости
Клиенты букмекеров уверены, что Франция обыграет Англию в матче за бронзу ЧМ-2026
Клиенты букмекеров уверены, что Франция обыграет Англию в матче за бронзу ЧМ-2026
Новости
Англия – Аргентина, 15 июля: где смотреть полуфинал ЧМ-2026, прямая трансляция матча
Англия – Аргентина, 15 июля: где смотреть полуфинал ЧМ-2026, прямая трансляция матча
Новости
Эрика Сурикова — о ЧМ-2026, партнерстве РФС с Яндексом и новой экономике футбола
Эрика Сурикова — о ЧМ-2026, партнерстве РФС с Яндексом и новой экономике футбола
Новости

Новое

loading