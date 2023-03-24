Чиди Нжокуани — Альберт Дураев, 26 марта: прогноз, коэффициенты, полный кард турнира UFC

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В ночь на воскресенье, 26 марта, по московскому времени в американском Сан-Антонио состоится очередной турнир UFC. Основной кард шоу серии Fight Night откроет бой Альберта Дураева и Чиди Нжокуани. Кто из средневесов сумеет вернуться на победную тропу?
Нжокуани
Дураев
|Возраст
34
34
|Бои
31
19
|Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (14 / 1 / 7)
15 (3 / 9 / 3)
|Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (4 / 3 / 1)
4 (4 / 0 / 0)
|Без результата
1
0
Тернистый путь Дураева в UFC завершился успехом в 2021 году. Тогда бывший чемпион ACB в полусредней и средней весовых категориях победил в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и и получил контракт с лигой. В UFC россиянин успел одолеть своего соотечественника Романа Копылова и уступить американцу Хоакину Бакли, прервав собственную серию из 10 побед.
Теперь Дураев подерется с ещё одним спортсменом из США. Нжокуани несколько лет выступал в Bellator, после чего тоже через Претендентскую серию попал в UFC. В крупнейшем промоушене американец сперва выиграл нокаутами в первых раундах два боя, но в последнем поединке сам уступил ТКО.
Букмекеры ожидают конкурентный поединок, но предпочтение отдают Нжокуани. Так, «Олимп» предлагает коэффициент 1,61 на победу американца против 2,32 на успех Дураев. Там же можно поставить на ничью с котировкой 70,00.
Букмекеры дают интересные котировки вокруг Тотал раундов 1,5.Например, «Фонбет» предлагает 1,60 на вариант Больше и 2,25 на исход Меньше.
Победа Нжокуани
Победа Дураева
Досрочное завершение
Полный бой
|«Фонбет»
1,73
2,13
1,32
3,25
|«Олимп»
1,65
2,30
1,25
3,70
|«1хСтавка»
1,69
6,00
1,30
3,20
Нжокуани привык доводить свои поединки до нокаутов. Он любит работать в стойке, действует напористо и зрелищно, что подтверждают в том числе бонусы от UFC. С такими соперниками у Дураева возникали проблемы, и он наверняка постарается перевести поединок на нижний этаж, доминируя за счет борьбы и грэпплинга. Пожалуй, два главных варианта для развязки этого боя - нокаут от Нжокуани или сабмишен от Дураева. Склоняемся к первому и выбираем победу американца КО/ТКО за 2,37 в БК «Фонбет».
Дураев победил раздельным решением судей.
Турнир UFC стартует в субботу, 25 марта, в 23:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано на 02:00 мск (26 марта).
В полном объеме вечер единоборств будет показан на специализированной платформе UFC Fight Pass и на сервисах букмекерской конторы Winline. На телевидении полную прямую трансляцию турнира проведет «Матч! Боец», основной кард покажет «Матч ТВ».