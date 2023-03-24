Чиди Нжокуани — Альберт Дураев, 26 марта: прогноз, коэффициенты, полный кард турнира UFC

Тернистый путь Дураева в UFC завершился успехом в 2021 году. Тогда бывший чемпион ACB в полусредней и средней весовых категориях победил в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и и получил контракт с лигой. В UFC россиянин успел одолеть своего соотечественника Романа Копылова и уступить американцу Хоакину Бакли, прервав собственную серию из 10 побед.

БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ С QIWI

Теперь Дураев подерется с ещё одним спортсменом из США. Нжокуани несколько лет выступал в Bellator, после чего тоже через Претендентскую серию попал в UFC. В крупнейшем промоушене американец сперва выиграл нокаутами в первых раундах два боя, но в последнем поединке сам уступил ТКО.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ