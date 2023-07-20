ЦСКА и «Спартак» — главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул чемпиона России, по мнению экспертов

21 июля стартует 32-й по счету чемпионат России по футболу. Сезон Российской Премьер-лиги 2023/24 продлится до 25 мая 2024 года. В преддверии старта турнира букмекерская компания PARI оценила шансы всех 16 участников РПЛ на чемпионский титул, а также проанализировала расклады в споре аутсайдеров и гонке бомбардиров.

По оценкам аналитиков PARI, главный претендент на первое место по итогам сезона — «Зенит». Поставить на триумф действующего чемпиона можно по коэффициенту 1.35. Шансы команды Сергея Семака остаться без трофея оцениваются котировкой 3.30. При этом букмекеры не сомневаются в том, что петербургский клуб окажется как минимум в тройке. Спрогнозировать попадание «Зенита» в топ-3 можно за 1.05. Если же питерцы упадут ниже четвертого места, зайдет ставка за 18.00.

Один трофей сезона “Зенит” уже выиграл

Второй по шансам фаворит предстоящего сезона — ЦСКА. Возможности вице-чемпиона России отобрать у «Зенита» золото РПЛ оцениваются коэффициентом 7.00. Если же команда Владимира Федотова займет место ниже первого, сыграет котировка 1.10. Зарядить на то, что красно-синие окажутся первыми или вторыми, можно за 2.45, а их попадание в тройку котируется за 1.70. Также букмекеры предлагают пари за 2.15 на падение армейцев ниже третьей строчки и 4.00 — ниже четвертой.

Тройку претендентов на чемпионский титул замыкает «Спартак». Шансы команды Гильермо Абаскаля прервать гегемонию «Зенита» котируются за 9.00. Коэффициент на обратный исход (любая позиция ниже первой) составляет 1.07. Ставки на первое или второе место красно-белых по итогам сезона принимаются за 2.80, а на финиш в медальной тройке — за 1.80. Пари на любое место «Спартака» за пределами топ-3 будет рассчитано за 2.00, а за пределами топ-4 — за 3.60.

К числу возможных участников чемпионской гонки букмекеры также относят «Локомотив». Шансы «железнодорожников» на титул оцениваются котировкой 15.00. Зарядить на триумф «Динамо» или «Краснодара» можно за 22.00. Если Валерий Карпин приведет к первой строчке в таблице «Ростов», сыграет коэффициент 50.00. Самый же мощный выигрыш может принести ставка на «Пари НН». В случае итоговой победы нижегородского клуба вложенные средства увеличатся в 2000 раз.

Большинство клиентов PARI считают основным претендентом на титул «Зенит». На победу петербургского клуба приходится чуть более 80% от общего количества ставок на итоги чемпионской гонки. Второй фаворит клиентов PARI — «Спартак» (более 8%). Далее идут «Динамо» (почти 4%), «Локомотив» (3%) и ЦСКА (2,5%).

Стоит отметить, что в предстоящем сезоне «Зенит» может в десятый раз выиграть чемпионат России и сравняться по этому показателю со «Спартаком», который владеет рекордом на данный момент. Триумфами «Зенита» завершились пять последних сезонов РПЛ. «Спартак» же в последний раз брал золото в сезоне-2016/17. ЦСКА — шестикратный чемпион России, но не занимал первого места с 2016 года. Наконец, «Локомотив» трижды выигрывал турнир. В последний раз это произошло в сезоне-2017/18, после чего в РПЛ началось доминирование «Зенита».

Кроме того, PARI открыла отдельную линию на исход сезона в нижней части турнирной таблицы РПЛ. Здесь наиболее крупные шансы занять 15–16-е место и вылететь напрямую у «Пари НН» (коэффициент 2.20), «Балтики» (2.30) и «Факела» (2.40). При этом букмекеры практически не сомневаются в том, что прямого вылета избежит «Рубин», отыгравший прошлый сезон в Первой лиге. Ставки на то, что казанский клуб финиширует выше 15-го места, принимаются за 1.17. Аналогичный коэффициент установлен на спасение «Крыльев Советов» от прямого вылета. Шансы «Оренбурга» избежать роли аутсайдера составляют 1.10.

Наконец, по оценкам аналитиков PARI, главные претенденты на победу в гонке бомбардиров — нападающий «Локомотива» Артем Дзюба и вингер «Спартака» Квинси Промес. Дзюба уже возглавлял спор голеадоров РПЛ в сезонах-2019/20 и 2020/21, а Промес — в сезоне-2017/18. Сейчас шансы каждого из них забить больше всех мячей в чемпионате оцениваются коэффициентом 4.00.

Следом за Дзюбой и Промесом идет форвард ЦСКА Федор Чалов, ставший лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2017/18. Ставки на голеадорский триумф Чалова принимаются за 9.00. В пятерку претендентов вошли форварды «Зенита» Иван Сергеев и Матео Кассьерра. Котировки на победу каждого из них в гонке бомбардиров составляют 10.00.