Клиенты PARI: Де Минаур пройдет Рублева на Qatar Open 2025

20 февраля Андрей Рублев встретится с Алексом Де Минауром в четвертьфинале Открытого чемпионата Катара по теннису. Матч пройдет на корте Международного теннисного и сквош комплекса Халифа в Дохе, начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают, что Алекс Де Минаур имеет больше шансов на успех. Ставки на победу австралийца принимаются с коэффициентом 1.72, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на триумф Андрея Рублева можно за 2.12. Вероятность победы россиянина составляет около 45%.

Клиенты PARI также считают, что Де Минаур окажется сильнее. 66% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу фаворита. Тем не менее самая крупная ставка на игру в размере 80 000 рублей была сделана на успех россиянина по коэффициенту 2.50.

Матчи Рублева с Де Минауром практически всегда получаются долгими — только одна из семи игр между этими спортсменами завершилась в двух сетах. Аналитики ожидают, что предстоящая встреча также будет затяжной, а соперники сыграют минимум 23 гейма. Поставить на тотал больше 22.5 можно по коэффициенту 1.80, а на тотал меньше 22.5 — с коэффициентом 2.00. При этом букмекеры считают, что Де Минаур запишет на свой счет не менее 13 геймов, и предлагают поставить на это за 1.78. Такую же ставку на россиянина можно сделать за 1.95.

Оба спортсмена разобрались со своими прошлыми соперниками в двух сетах. Букмекеры ожидают, что предстоящая встреча завершится со счетом 2:0 в пользу австралийца. Ставки на этот результат принимаются по коэффициенту 3.50. Если же Де Минаур победит со счетом 2:1, сыграет пари за 4.50. Вероятность счета 2:0 или 2:1 в пользу Рублева котируется за 2.75 и 4.05 соответственно.

Алекс Де Минаур выиграл в четырех из семи матчей с Рублевым. В последний раз соперники встречались в четвертьфинале турнира ABN AMRO Open в Роттердаме. Эта игра завершилась со счетом 7:6(5), 4:6, 6:3 в пользу австралийца. Россиянин же победил своего соперника в рамках Australian Open в 2024 году в пяти сетах (6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0).

Букмекеры считают австралийца главным конкурентом Алькараса и Медведева на Qatar Open — ставки на его победу в турнире принимаются по коэффициенту 6.60. А вот в успех Рублева аналитики верят значительно меньше. Если россиянин сможет покорить катарские корты, сыграет ставка за 11.00.