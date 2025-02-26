Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом» в 27-м туре АПЛ

26 февраля в центральном матче 27-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Встреча состоится в Лондоне и начнется в 22:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников, а также изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

В день игры букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Манчестер Сити». На триумф гостей можно поставить за 2.02, что соответствует примерно 48% вероятности. Триумф «Тоттенхэма» котируется за 3.30 (около 30%). Ничья в основное время оценивается в 4.15 (приблизительно 22%).

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу гостей. В общем объеме ставок на исход встречи 85% приходится на победу «Сити», еще 13% сделано на триумф «Тоттенхэма», а 2% — на ничью.

Эксперты ждут от команд Ангелоса Постекоглу и Хосепа Гвардиолы результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум четыре мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.82. Вероятность противоположного исхода (не более трех мячей на двоих) котируется за 2.00. Заключить пари на то, что команды обменяются голами, можно за 1.33. Обратный исход оценен коэффициентом 3.15.

Наиболее вероятный результат встречи — победа «Сити» 2:1 по котировке 10.00, считают букмекеры. Если говорить о том, кто из футболистов забьет мяч, то больше всего этого ждут от Эрлинга Холанда, который должен выйти на поле после небольшой микротравмы. Ставки на гол норвежского форварда гостей принимаются за 1.80.

В линии PARI также доступны ставки на итоги сезона АПЛ-2024/25. «Ливерпуль» считается главным фаворитом турнира. Поставить на первое с 2020 года чемпионство «мерсисайдцев» можно по коэффициенту 1.05. Следом идет «Арсенал» (10.00). Шансы «Сити» и «Тоттенхэма» на титул оцениваются котировками 150.00 и 3000.00 соответственно. Если команда Гвардиолы окажется в топ-3 по итогам сезона, сыграет коэффициент 2.20.

В преддверии 27-го тура «Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 44 очками, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 20 баллов. «Горожане» уже вылетели из Лиги чемпионов, близки к потере чемпионского титула и рискуют не попасть в еврокубки на следующий сезон. «Тоттенхэм» с 33 баллами идет на 13 месте.

В последний раз команды встречались между собой в ноябре прошлого года в первом круге нынешнего сезона АПЛ. Тогда игра завершилась разгромом — «Тоттенхэм» победил в гостях со счетом 4:0.