Лыжные гонки, Тур де Ски 2024/25: расписание, прямые трансляции, коэффициенты

В субботу, 28 декабря, стартует знаменитая многодневка Тур де Ски, которая встроена в программу Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Продлится Тур де Ски до 5 января.