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27 декабря 13:16ГлавнаяАналитика

Лыжные гонки, Тур де Ски 2024/25: расписание, прямые трансляции, коэффициенты

Культовая многодневка
Александр Бокулёв
Харальд Амундсен. Источник: Nordic Focus
Харальд Амундсен. Источник: Nordic Focus

В субботу, 28 декабря, стартует знаменитая многодневка Тур де Ски, которая встроена в программу Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Продлится Тур де Ски до 5 января.

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Расписание

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График Тур де Ски выглядит так (московское время):

Тоблах

Суббота, 28 декабря

Женский спринт свободным стилем (квалификация) — 14:00;

Мужской спринт свободным стилем (квалификация) — 14:45;

Женский спринт свободным стилем (забеги на выбывание) — 16:30;

Мужской спринт свободным стилем (забеги на выбывание) — 16:55;

Воскресенье, 29 декабря 

Женский масс-старт классическим стилем (15 км) — 14:30;

Мужской масс-старт классическим стилем (15 км) — 16:45;

Вторник, 31 декабря

Мужская индивидуальная гонка свободным стилем (20 км) — 13:30;

Женская индивидуальная гонка свободным стилем (20 км) — 16:45;

Среда, 1 января

Мужская гонка преследования классическим стилем (15 км) — 12:30;

Женская гонка преследования классическим стилем (15 км) — 14:30;

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Валь-ди-Фьемме

Пятница, 3 января

Женский спринт классическим стилем (квалификация) — 14:15;

Мужской спринт классическим стилем (квалификация) — 15:00;

Женский спринт классическим стилем (забеги на выбывание) — 16:45;

Мужской спринт классическим стилем (забеги на выбывание) — 17:10;

Суббота, 4 января 

Мужской скиатлон (10 + 10 км) — 13:00;

Женский скиатлон (10 + 10 км) — 17:30;

Воскресенье, 5 января

Мужской масс-старт свободным стилем (15 км) — 16:15;

Женский масс-старт свободным стилем (15 км) — 17:30.

Спринт биатлон расписание.

Общий зачет Кубка мира

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Ниже представлены пять лучших лыжников в мужском и женском рейтингах по итогам трех этапов.

Мужчины

  1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 688 очков
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 592
  3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 501
  4. Симен Крюгер (Норвегия) — 436
  5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 382

Женщины

  1. Джессика Диггинс (США) — 648
  2. Виктория Карл (Германия) — 565
  3. Йонна Сундлинг (Швеция) — 553
  4. Тереза Йохауг (Норвегия) — 522
  5. Астрид Линд (Норвегия) — 418

Прямые трансляции, где смотреть

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В полном объеме старты третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе можно смотреть на кабельном канале «Матч! Арена». Также соревнования транслируются на ресурсах вещателя Eurosport.

Коэффициенты букмекеров

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Российские букмекеры открыли линии на спринтерские гонки, которые откроют Тур де Ски. Ниже котировки от компании PARI:

Мужчины

Тур де Ски, Тоблах. Спринт. Кто победит?
Йоханнес Клебо1,25
Люка Шанава5,70
Федерико Пеллегрино9,00
Эвен Нортуг20,00
Харальд Амундсен25,00
Валерио Гронд25,00
Эрик Вальнес30,00

Женщины

Тур де Ски, Тоблах. Спринт. Кто победит?
Линн Сванн2,20
Майя Далквист6,40
Йоханна Хагстрём6,70
Матильде Мюрвольд12,00
Юлие Мюре15,00
Надин Фендрих17,00
Джесси Диггинс20,00
Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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