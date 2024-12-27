Лыжные гонки, Тур де Ски 2024/25: расписание, прямые трансляции, коэффициенты

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В субботу, 28 декабря, стартует знаменитая многодневка Тур де Ски, которая встроена в программу Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Продлится Тур де Ски до 5 января.
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График Тур де Ски выглядит так (московское время):
Тоблах
Суббота, 28 декабря
Женский спринт свободным стилем (квалификация) — 14:00;
Мужской спринт свободным стилем (квалификация) — 14:45;
Женский спринт свободным стилем (забеги на выбывание) — 16:30;
Мужской спринт свободным стилем (забеги на выбывание) — 16:55;
Воскресенье, 29 декабря
Женский масс-старт классическим стилем (15 км) — 14:30;
Мужской масс-старт классическим стилем (15 км) — 16:45;
Вторник, 31 декабря
Мужская индивидуальная гонка свободным стилем (20 км) — 13:30;
Женская индивидуальная гонка свободным стилем (20 км) — 16:45;
Среда, 1 января
Мужская гонка преследования классическим стилем (15 км) — 12:30;
Женская гонка преследования классическим стилем (15 км) — 14:30;
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Валь-ди-Фьемме
Пятница, 3 января
Женский спринт классическим стилем (квалификация) — 14:15;
Мужской спринт классическим стилем (квалификация) — 15:00;
Женский спринт классическим стилем (забеги на выбывание) — 16:45;
Мужской спринт классическим стилем (забеги на выбывание) — 17:10;
Суббота, 4 января
Мужской скиатлон (10 + 10 км) — 13:00;
Женский скиатлон (10 + 10 км) — 17:30;
Воскресенье, 5 января
Мужской масс-старт свободным стилем (15 км) — 16:15;
Женский масс-старт свободным стилем (15 км) — 17:30.
Ниже представлены пять лучших лыжников в мужском и женском рейтингах по итогам трех этапов.
Мужчины
Женщины
В полном объеме старты третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе можно смотреть на кабельном канале «Матч! Арена». Также соревнования транслируются на ресурсах вещателя Eurosport.
Российские букмекеры открыли линии на спринтерские гонки, которые откроют Тур де Ски. Ниже котировки от компании PARI:
Мужчины
|Тур де Ски, Тоблах. Спринт. Кто победит?
|Йоханнес Клебо
|1,25
|Люка Шанава
|5,70
|Федерико Пеллегрино
|9,00
|Эвен Нортуг
|20,00
|Харальд Амундсен
|25,00
|Валерио Гронд
|25,00
|Эрик Вальнес
|30,00
Женщины
|Тур де Ски, Тоблах. Спринт. Кто победит?
|Линн Сванн
|2,20
|Майя Далквист
|6,40
|Йоханна Хагстрём
|6,70
|Матильде Мюрвольд
|12,00
|Юлие Мюре
|15,00
|Надин Фендрих
|17,00
|Джесси Диггинс
|20,00
Партнерский проект