Клиенты PARI: Tundra победит PARIVISION в битве за выход в финал DreamLeague Season 25

1 марта стартует заключительная стадия турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2. В верхней сетке плей-офф сойдутся две лучшие команды ивента — PARIVISION и Tundra Esports. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что небольшое преимущество будет на стороне состава dyrachyo. Серия в формате best-of-3 стартует в 20:30 по московскому времени.

PARIVISION подходит к плей-оффу с винстриком из семи матчей — в предыдущей групповой стадии коллектив ни разу не проиграл, отдав соперникам всего две карты. Сразу три кор-игрока PARIVISION входят в топ-5 лучших участников ивента по KDA.

На групповом этапе клуб из СНГ переиграл Tundra со счетом 2:1. На успех состава Satanic в грядущей встрече аналитики дают котировку 1.93. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу PARIVISION составляет 3.45, а на счет 2:1 — 3.65. Аналитики полагают, что серия получится достаточно событийной. Котировка на тотал фрагов в матче больше 123.5 составляет 1.95. Взять тотал фрагов больше 52.5 на первой карте серии можно за 2.03.

Tundra после прихода в состав dyrachyo выиграла два последних чемпионата. Однако по ходу второй групповой стадии DreamLeague на новом патче 7.38 коллектив допустил несколько осечек, проиграв два матча. Вероятность того, что Tundra возьмет реванш у PARIVISION, оценивается котировкой 1.87. Коэффициент на состав dyrachyo с форой по картам (+1.5) составляет 1.26, а с форой (-1.5) — 3.40. Ставка на индивидуальный тотал фрагов Tundra в серии больше 61.5 доступна за 1.87.

Клиенты PARI также чуть больше верят в Tundra. На победу состава dyrachyo приходится около 52% от общего оборота пари на два варианта исхода матча, и 48% — на триумф PARIVISION.

Аналитики считают PARIVISION и Tundra Esports главными претендентами на трофей. На чемпионство клуба из СНГ и также на итоговый триумф Tundra можно поставить с одинаковой котировкой 2.13.

DreamLeague Season 25 по Dota 2 проходит онлайн с 16 февраля по 2 марта. В плей-офф вышли четыре команды. Победитель матча PARIVISION и Tundra Esports пройдет в гранд-финал, а проигравший получит второй шанс и упадет в нижнюю сетку, где встретится с лучшим коллективом из пары Chimera — Team Spirit.