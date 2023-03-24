Марлон Вера — Кори Сэндхаген, 26 марта: ставки, коэффициенты, полный кард турнира UFC Fight Night

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Очередной турнир UFC, который состоится в американском Сан-Антонио в ночь на воскресенье, 26 марта, по московскому времени, возглавит рейтинговый бой в легчайшем весе. В октагоне сойдутся эквадорец Марлон Вера и американец Кори Сэндхаген. Какую ставку выбрать на потенциально крайне зрелищный поединок?
Вера
Сэндхаген
|Эквадор
Страна
США
|30
Возраст
30
|28
Бои
19
|20 (8 / 8 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (7 / 3 / 5)
|7 (0 / 0 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (0 / 1 / 3)
|1
Ничьи
0
|3
Место в рейтинге легчайшего дивизиона
5
|173
Рост (см)
180
|179
Размах рук (см)
178
|103
Размах ног (см)
101,5
Вера как никогда близок к долгожданному титульному поединку в UFC. Эквадорец выиграл четыре последних боя, получив за каждый по бонусу, и поднялся на максимальную позицию рейтинга в своей карьере. Теперь яркого атлета и любителя трэштока ждет очень серьезная проверка в лице Кори Сэндхагена.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ С QIWI
Американец после поражения от действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга добыл две резонансные победы нокаутами, но затем проиграл эпичные битвы с Ти Джеем Диллашоу и Петром Яном (за временный пояс). Серию поражений Сэндхаген прервал в сентябре, одолев Сонга Ядонга благодаря остановке доктора.
Букмекеры ожидают конкурентный бой, но отдают предпочтение Сэндхагену. Так, «1хСтавка» предлагает коэффициенты 1,59 на П2 против 2,40 на П1 и 43,00 на ничью.
По мнению букмекеров, поединок, рассчитанный на пять раундов, получится затяжным. «Бетсити» дает коэффициенты 1,51 на ТБ (3,5) и 2,45 на ТМ (3,5).
РОЗЫГРЫШ ОТ «БЕТСИТИ» - ДО 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА СТАВКИ НА СПОРТ
|Победа Веры
|Победа Сэндхагена
|Досрочное завершение
|Полный бой
|«Фонбет»
|2,33
|1,63
|2,03
|1,74
|«1хСтавка»
|2,40
|1,59
|2,03
|1,73
|«Лига Ставок»
|2,25
|1,65
|1,95
|1,75
|«Марафон»
|2,41
|1,57
|2,04
|1,76
|«Бетсити»
|2,43
|1,60
|2,03
|1,73
Соперники достойны друг друга и довольно универсальны, поэтому пари как на конкретного победителя, так и на метод победы весьма рискованны. Более аккуратным вариантом кажется ставка на продолжительность поединка. Учитывая, что оба спортсмена показывают внушительную стойкость, резонно рассмотреть пари на ТБ (3,5). «Бетсити» предлагает относительно скромный, но вполне рабочий коэффициент 1,51 на такой исход.
Наша ставка выиграла. Бой продлился все пять раундов. Сэндхаген победил раздельным решением судей.
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