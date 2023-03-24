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24 марта 9:01ГлавнаяАналитика

Марлон Вера — Кори Сэндхаген, 26 марта: ставки, коэффициенты, полный кард турнира UFC Fight Night

Титульная гонка в легчайшем весе обостряется всё сильнее
Александр Бокулёв

Очередной турнир UFC, который состоится в американском Сан-Антонио в ночь на воскресенье, 26 марта, по московскому времени, возглавит рейтинговый бой в легчайшем весе. В октагоне сойдутся эквадорец Марлон Вера и американец Кори Сэндхаген. Какую ставку выбрать на потенциально крайне зрелищный поединок?

ТОП-10 БУКМЕКЕРОВ РОССИИ

Статистика

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 Вера

 

Сэндхаген

Эквадор

Страна

США

30

Возраст

30

28

Бои

19

20 (8 / 8 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (7 / 3 / 5)

7 (0 / 0 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (0 / 1 / 3)

1

Ничьи

0

3

Место в рейтинге легчайшего дивизиона

5

173

Рост (см)

180

179

Размах рук (см)

178

103

Размах ног (см)

101,5

Расклады перед боем

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Вера как никогда близок к долгожданному титульному поединку в UFC. Эквадорец выиграл четыре последних боя, получив за каждый по бонусу, и поднялся на максимальную позицию рейтинга в своей карьере. Теперь яркого атлета и любителя трэштока ждет очень серьезная проверка в лице Кори Сэндхагена.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ С QIWI

Американец после поражения от действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга добыл две резонансные победы нокаутами, но затем проиграл эпичные битвы с Ти Джеем Диллашоу и Петром Яном (за временный пояс). Серию поражений Сэндхаген прервал в сентябре, одолев Сонга Ядонга благодаря остановке доктора.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Ставки на исход

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Букмекеры ожидают конкурентный бой, но отдают предпочтение Сэндхагену. Так, «1хСтавка» предлагает коэффициенты 1,59 на П2 против 2,40 на П1 и 43,00 на ничью.

КЭШБЕК ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ «1ХСТАВКА»

Ставки на раунды

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По мнению букмекеров, поединок, рассчитанный на пять раундов, получится затяжным. «Бетсити» дает коэффициенты 1,51 на ТБ (3,5) и 2,45 на ТМ (3,5).

РОЗЫГРЫШ ОТ «БЕТСИТИ» - ДО 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА СТАВКИ НА СПОРТ

Сравнение коэффициентов

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 Победа ВерыПобеда СэндхагенаДосрочное завершениеПолный бой
«Фонбет»2,331,632,031,74
«1хСтавка»2,401,592,031,73
«Лига Ставок»2,251,651,951,75
«Марафон»2,411,572,041,76
«Бетсити»2,431,602,031,73

Прогноз и ставка

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Соперники достойны друг друга и довольно универсальны, поэтому пари как на конкретного победителя, так и на метод победы весьма рискованны. Более аккуратным вариантом кажется ставка на продолжительность поединка. Учитывая, что оба спортсмена показывают внушительную стойкость, резонно рассмотреть пари на ТБ (3,5). «Бетсити» предлагает относительно скромный, но вполне рабочий коэффициент 1,51 на такой исход.

UPD: результат                      

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Наша ставка выиграла. Бой продлился все пять раундов. Сэндхаген победил раздельным решением судей.

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