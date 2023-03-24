Марлон Вера — Кори Сэндхаген, 26 марта: ставки, коэффициенты, полный кард турнира UFC Fight Night

Вера как никогда близок к долгожданному титульному поединку в UFC. Эквадорец выиграл четыре последних боя, получив за каждый по бонусу, и поднялся на максимальную позицию рейтинга в своей карьере. Теперь яркого атлета и любителя трэштока ждет очень серьезная проверка в лице Кори Сэндхагена.

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Американец после поражения от действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга добыл две резонансные победы нокаутами, но затем проиграл эпичные битвы с Ти Джеем Диллашоу и Петром Яном (за временный пояс). Серию поражений Сэндхаген прервал в сентябре, одолев Сонга Ядонга благодаря остановке доктора.

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