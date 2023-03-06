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6 марта 11:23ГлавнаяБонусы
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Розыгрыш от БК «Бетсити» - 20 миллионов рублей за ставки на спорт

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Два этапа и выдающийся призовой фонд
Александр Бокулёв
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Букмекерская компания «Бетсити» в честь своего 20-летнего юбилея устраивает розыгрыш фрибетов на общую сумму 20 миллионов рублей.

Как принять участие?

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Акция доступна для всех пользователей БК «Бетсити», поэтому в случае отсутствия верифицированного аккаунта в системе компании нужно его зарегистрировать. 

Далее работают два простых условия розыгрыша:

  1. Делайте ставки любого типа с общим коэффициентом от 1,50 до 5,00 на сумму не меньше 100 рублей
  2. Получайте и накапливайте баллы для участия в акции.

Розыгрыш разбит на два этапа, призовой фонд каждого - 10 миллионов рублей. 

Первый этап (1-31 марта)

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На первом этапе формируются дивизионы в зависимости от сумм квалификационных пари:

  • Второй дивизион (100 - 2999 рублей)
  • Первый дивизион (3000 - 9999 рублей)
  • Премьер-лига (от 10000 рублей)

Количество баллов в каждом из дивизионов рассчитывается как произведение округленных в меньшую сторону до целого общего коэффициента пари и отношения суммы квалификационного пари к минимальной сумме квалификационного пари в дивизионе.

Пример расчета количества баллов

Пари на сумму 12500 рублей с общим коэффициентом 2.20:

12500 / 10000 * 2.20 = 1.25 * 2.20 = 1 * 2 = 2 балла

Участники, занявшие первые пять мест в каждом из дивизионов, разделят между собой фрибеты в таком формате:

 Второй дивизионПервый дивизионПремьер-лига
1-е место300 тысяч рублей800 тысяч рублей2 миллиона рублей
2-е место250 тысяч рублей700 тысяч рублей1,5 миллиона рублей
3-е место200 тысяч рублей600 тысяч рублей1,25 миллиона рублей
4-е место150 тысяч рублей500 тысяч рублей750 тысяч рублей
5-е место100 тысяч рублей400 тысяч рублей500 тысяч рублей

Второй этап (1-5 апреля)

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На втором этапе оставшаяся часть призового фонда распределяется между участниками, не ставшими победителями первого. По десять таких пользователей с наибольшим числом купонов из каждого дивизиона получат фрибеты в следующем объеме:

Количество фрибетовВторой дивизионПервый дивизионПремьер-лига
2200 тысяч рублей600 тысяч рублей1,5 миллиона рублей
3100 тысяч рублей350 тысяч рублей500 тысяч рублей
560 тысяч рублей150 тысяч рублей300 тысяч рублей

Правила

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Фрибет начисляется в течение 5 рабочих дней после завершения каждого этапа акции. Срок его действия - 30 суток.

Участник розыгрыша обязан использовать фрибет полностью на пари любого типа с общим коэффициентом до 3,00 включительно.

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов букмекера
+ Относительно условия для конкурсных пари
+ Призовой фрибет не нужно отыгрывать

- Ограниченный срок действия фрибета
- Высокая конкуренция в рамках розыгрыша

Заключение

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Масштабный розыгрыш выглядит отличной возможностью выиграть крупный фрибет для любителей регулярно делать ставки. Однако важно помнить, что существенно меньшая доля участников акции в итоге станет её победителями.

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