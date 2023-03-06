Розыгрыш от БК «Бетсити» - 20 миллионов рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская компания «Бетсити» в честь своего 20-летнего юбилея устраивает розыгрыш фрибетов на общую сумму 20 миллионов рублей.
Акция доступна для всех пользователей БК «Бетсити», поэтому в случае отсутствия верифицированного аккаунта в системе компании нужно его зарегистрировать.
Далее работают два простых условия розыгрыша:
Розыгрыш разбит на два этапа, призовой фонд каждого - 10 миллионов рублей.
На первом этапе формируются дивизионы в зависимости от сумм квалификационных пари:
Количество баллов в каждом из дивизионов рассчитывается как произведение округленных в меньшую сторону до целого общего коэффициента пари и отношения суммы квалификационного пари к минимальной сумме квалификационного пари в дивизионе.
Пример расчета количества баллов
Пари на сумму 12500 рублей с общим коэффициентом 2.20:
12500 / 10000 * 2.20 = 1.25 * 2.20 = 1 * 2 = 2 балла
Участники, занявшие первые пять мест в каждом из дивизионов, разделят между собой фрибеты в таком формате:
|Второй дивизион
|Первый дивизион
|Премьер-лига
|1-е место
|300 тысяч рублей
|800 тысяч рублей
|2 миллиона рублей
|2-е место
|250 тысяч рублей
|700 тысяч рублей
|1,5 миллиона рублей
|3-е место
|200 тысяч рублей
|600 тысяч рублей
|1,25 миллиона рублей
|4-е место
|150 тысяч рублей
|500 тысяч рублей
|750 тысяч рублей
|5-е место
|100 тысяч рублей
|400 тысяч рублей
|500 тысяч рублей
На втором этапе оставшаяся часть призового фонда распределяется между участниками, не ставшими победителями первого. По десять таких пользователей с наибольшим числом купонов из каждого дивизиона получат фрибеты в следующем объеме:
|Количество фрибетов
|Второй дивизион
|Первый дивизион
|Премьер-лига
|2
|200 тысяч рублей
|600 тысяч рублей
|1,5 миллиона рублей
|3
|100 тысяч рублей
|350 тысяч рублей
|500 тысяч рублей
|5
|60 тысяч рублей
|150 тысяч рублей
|300 тысяч рублей
Фрибет начисляется в течение 5 рабочих дней после завершения каждого этапа акции. Срок его действия - 30 суток.
Участник розыгрыша обязан использовать фрибет полностью на пари любого типа с общим коэффициентом до 3,00 включительно.
+ Акция доступна для всех клиентов букмекера
+ Относительно условия для конкурсных пари
+ Призовой фрибет не нужно отыгрывать
- Ограниченный срок действия фрибета
- Высокая конкуренция в рамках розыгрыша
Масштабный розыгрыш выглядит отличной возможностью выиграть крупный фрибет для любителей регулярно делать ставки. Однако важно помнить, что существенно меньшая доля участников акции в итоге станет её победителями.
Партнерский проект