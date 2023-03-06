Розыгрыш от БК «Бетсити» - 20 миллионов рублей за ставки на спорт

Акция доступна для всех пользователей БК «Бетсити» , поэтому в случае отсутствия верифицированного аккаунта в системе компании нужно его зарегистрировать.

Далее работают два простых условия розыгрыша:

Делайте ставки любого типа с общим коэффициентом от 1,50 до 5,00 на сумму не меньше 100 рублей Получайте и накапливайте баллы для участия в акции.

Розыгрыш разбит на два этапа, призовой фонд каждого - 10 миллионов рублей.