Клиенты PARI ставят на «Челси» в матче АПЛ против «Астон Виллы»

22 февраля «Астон Вилла» и «Челси» встретятся в матче 26-го тура АПЛ. Поединок пройдет в Бирмингеме и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают шансы команд практически равными. Коэффициент на успех «Челси» — 2.50, что соответствует примерно 38% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Астон Вилла», можно за 2.60 (около 37%). Ничья котируется за 3.70 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI склоняются к успеху гостей. На победу «Челси» приходится около 52% от общего объема ставок на исход матча. Примерно 39% сделано на «Астон Виллу», еще приблизительно 9% — на ничью.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.58. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.40.

Аналитики PARI сомневаются в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Астон Вилла», и «Челси», сыграет коэффициент 1.50. Обратный исход идет за 2.50. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.60.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.50. На то, что счет в матче откроет «Челси», можно поставить за 1.93. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении хозяев составляют 2.00.

«Челси» занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 43 очка. Подопечные Энцо Марески отстают от идущего третьим «Ноттингем Форрест» на четыре очка. Лондонцы проиграли два последних матча, причем одной и той же команде — «Брайтону». Сначала «Челси» уступил в Кубке Англии (1:2), а затем и в рамках АПЛ (0:3). Шансы команды завершить сезон в тройке сильнейших оценили котировкой 4.00, а завоевать трофей — 200.00.

«Астон Вилла» набрала 39 очков и занимает девятое место в АПЛ. Подопечные Унаи Эмери не проигрывают уже три матча во всех турнирах. Они победили «Тоттенхэм» в Кубке Англии (2:1), а в АПЛ сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2). Поставить на то, что «вилланы» в этом сезоне финишируют в четверке сильнейших, можно за 20.00.