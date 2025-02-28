Клиент PARI поставил 595 000 рублей на победу «Зенита» над ЦСКА в РПЛ

1 марта в центральном матче 19-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» примет ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнее топ-событие.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. На победу «Зенита» можно сделать ставку по коэффициенту 1.60, что соответствует примерно 61% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.00 (около 24%). Котировки на триумф ЦСКА составляют 5.80 (приблизительно 15%).

Предпочтения клиентов PARI также на стороне фаворита. В общем объеме ставок на исход сегодняшней встречи 93% приходится на победу «Зенита», 6% сделано на триумф ЦСКА, а 1% — на ничью.

Эксперты не ждут от москвичей и петербуржцев результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Сергея Семака и Марко Николича забьют на двоих не более двух мячей. Этому событию в линии PARI соответствует коэффициент 1.90. Противоположный вариант (как минимум три гола) доступен за 1.93. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.90.

Наиболее вероятный вариант в линии на точный счет — 1:0 в пользу «Зенита» за 7.00. Вероятность ничьей 1:1, а также победы хозяев 2:0 оценивается коэффициентом 7.50. В случае сухой победы любой из команд сыграет котировка 2.13. Поставить на то, что петербуржцы откроют счет, можно за 1.48.

Самая крупная ставка на предстоящую игру среди клиентов PARI — 595 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех футбольных событий, включив в него ставку на победу «Зенита» над ЦСКА за 1.58. Общий коэффициент экспресса — 4.38. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI превысит 2 000 000 рублей.

Перед субботним матчем в Санкт-Петербурге «Зенит» делит первое место в турнирной таблице РПЛ с «Краснодаром» — в активе обеих команд по 39 очков. ЦСКА идет на шестом месте с 31 баллом. Встреча команд в первом круге нынешнего сезона завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.

В линии PARI «Зенит», завоевавший шесть чемпионских титулов подряд с 2019 года, считается главным фаворитом сезона-2024/25. Поставить на итоговый триумф команды Семака можно за 2.00. Шансы ЦСКА взять первое золото с 2016 года оцениваются котировкой 100.00.