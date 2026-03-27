Два сета от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные ординары на теннис в лайве

В букмекерской конторе Baltbet запущена промоакция «Два сета». Для победы беттору необходимо оформить и выиграть 2 ординара на теннис в режиме live. После этого в корзину пользователя поступит фрибет от 150 рублей.
Вход в акцию открывается после того, как беттор выполнит 3 ключевых требования:
1. Пройдет регистрацию в Baltbet или воспользуется существующим профилем.
2. Включит задание, запустив отсчет времени.
3. Добьется 2 выигрышей в ординарных ставках на теннис.
В рамках промоакции действует минимальный коэффициент 1.40. Сумма — от 150 рублей. Проигрыши не исключают участие, попытки на получение фрибета ограничены 5 часами.
Срок действия фрибета составляет 1 месяц, в течение которого он может быть использован на ординары либо экспрессы. Допустимый диапазон коэффициентов варьируется от 1.40 до 100.00, позволяя гибко подходить к выбору событий.
Здесь собраны полные сведения о фрибете.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
29.03.2026 (23:59 МСК)
К участию не допускаются пари, оформленные посредством купона.
Плюсы
Минусы
|➕ Бетторы могут без труда разобраться в механике промо и сразу приступить к выполнению
|➖ Предложение ограничено только теннисом в лайве
|➕ Быстрый результат и начисление вознаграждения
Задание максимально простое и не вызывет сложностей даже у новичков. Активировать предложение стоит только в период, когда проходит много теннисных матчей одновременно.