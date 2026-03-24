BLAST Бокс от БК BetBoom: фрибеты до 200 000 рублей за участие в интерактиве и ставки на киберспорт

Играйте, открывайте лутбоксы и забирайте топовые подарки!

Букмекер BetBoom организует специальный розыгрыш для фанатов киберспорта. Участники проходят игровое поле, собирают боксы с фрибетами и другими наградами. Чтобы получить шанс на главные призы, достаточно делать ставки на киберспорт и собирать осколки для открытия новых уровней.

Как получить бонус BetBoom до 200 000 рублей по промо BLAST Бокс

Доступ к призам открывается после выполнения нескольких ключевых действий:

1. Пройдите регистрацию в BetBoom, если аккаунта еще нет.

2. Перейдите в раздел бонусов и выберите «BLAST Бокс».

3. Ставьте на киберспортивные чемпионаты с кэфом от 1.10 и зарабатывайте внутриигровую валюту «осколки».

4. Тратьте «осколки» на открытие уровней на доске.

Правила акции включают несколько важных пунктов:

  • Игровое поле содержит 80 клеток-уровней.
  • Каждая ставка в 1 рубль равна 1 осколку.
  • Для доступа к стартовому уровню требуется 1000 осколков, что равнозначно ставке на сумму 1000 рублей.
  • Зачет идет только для ординаров и экспрессов с основного счета.
  • Накопленные осколки нужно использовать до 30 марта.
  • Для попадания в главный розыгрыш нужен купон, который может быть спрятан в любой клетке.

Размер и вид вознаграждений определяются уровнем и характеристикой клетки. 

Награда

Стандартное поле

Премиум-поле

Фрибеты

100-1200 ₽

250-200 000 ₽

Токены BetBoom Pass

1000-3000

от 3000

Купоны на розыгрышы

Общий розыгрыш

Премиум-розыгрыш

В клетках игрового поля могут выпадать ценные призы, включая смартфон iPhone 17 Pro Max, портативную консоль Steam Deck, наушники AirPods 4 и AirPods Max, ноутбук MacBook Air, планшет iPad Air, игровые консоли PlayStation 5 Pro и Nintendo Switch 2, а также клавиатуру и игровую мышь.

Окончательное распределение призов состоится 31 марта в 16:00 МСК. Призовой фонд делится на 2 категории. В общем розыгрыше участников ждут.

Место

Приз

1

Поездка на турнир BLAST Rivals в ноябре 2026 года в Гонконг

2

Игровая консоль Xbox Series X

3

Игровая консоль Nintendo Switch 2

4-50

Фрибет 5000 ₽

В премиальной части предусмотрены такие подарки.

Место

Приз

1

Премиальная поездка на турнир BLAST Rivals в Гонконг

2

Кастомный игровой компьютер

3-30

Фрибеты от 50 000 до 200 000 ₽

Как отыграть бонус БетБум до 200 000 рублей за участие в BLAST Бокс

Использовать фрибет разрешается только целиком на одиночные или экспресс-ставки на киберспорт с коэффициентом 1.30-3.50. Срок действия бонуса составляет 7 дней. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от BetBoom

Перед стартом убедитесь, что вы ознакомились с правилами промо. 

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.03.2026 (23:59 МСК)

В случае преждевременного расходования призового фонда букмекер увеличит его объем.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Очень много подарков — премиальная поездка в Гонконг, техника и фрибеты➖ Учитываются только пари на киберспорт
➕ Игровой формат с продвижением по уровням и открытие лутбоксов 

Заключение

Промо поражает масштабом и разнообразием призов. За каждой клеткой могут скрываться крупные фрибеты и крутая техника. Интерактивный формат делает игру увлекательной с самого начала.

Валентин Васильев

