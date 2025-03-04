Клиенты PARI уверены в победе ЦСКА над СКА в матче КХЛ

4 марта в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся ЦСКА и СКА. Игра пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев на триумф чуть выше. На победу команды Ильи Воробьева в основное время можно поставить за 2.35. Это примерно 41% вероятности. Коэффициент на успех СКА по итогам трех периодов составляет 2.75 (около 35%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.10 (приблизительно 24%).

Котировки на победу москвичей с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.80. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.00.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев в основное время матча. На победу команды Ильи Воробьева приходится около 83% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 13% сделано на триумф гостей, еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 89% на 11% в пользу ЦСКА.

Аналитики PARI склоняются к тому, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.75. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 2.10. Взять победу хозяев с нулевой форой можно с коэффициентом 1.77. Аналогичная котировка на СКА составляет 2.05.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 401 401 рубль. Один из игроков поставил эту сумму на москвичей с форой (+2.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.15.

У ЦСКА 35 побед в 60 играх регулярного чемпионата и третье место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Ильи Воробьева идет на серии из четырех побед подряд. Шансы москвичей стать чемпионами в этом сезоне оценили в 9.00, а поставить на их выход в финал можно с коэффициентом 5.50.

СКА выиграл 33 из 61 матча, петербуржцы идут седьмыми на Западе. Команда Романа Ротенберга имеет серию из четырех поражений подряд. Сделать ставку на то, что клуб из Санкт-Петербурга выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 8.00, а на выход команды в финал предлагают котировку 5.00.